Az augusztusban bezárt legendás mozinak, a Manhattan szívében található Parisnek új bérlője van: a streaming-szolgáltató és produkciós cég, a Netflix csapott le a helyre. Noah Baumbach új filmjét, a válásról szóló Marriage Storyt már itt is mutatták be, a Scarlett Johansson és Adam Driver főszereplésével készült dráma csak ezután fog felkerülni oda, ahova eredetileg is szánták, a Netflix oldalára.

A Paris mozi 70 éven át működött a Central Park közelében, néhány lépésre a Tiffany & Co. üzletétől. 581 ülése kék bársonnyal van bevonva, az erkélyekkel is ellátott filmszínházat pedig 1948-ban Marlene Dietrich és a francia nagykövet adták át, mivel az intézményt a Pathé testvérek alapították, és eredetileg francia nyelvű filmek vetítésére szánták a mozit.

Ted Sarandos, a Netflix tartalomigazgatója azt nyilatkozta, hogy "hihetetlenül büszkék arra, hogy New Yorknak egy ilyen történelmi intézményét megőrizhetik, így az továbbra is mozgóképes otthona lehet a filmek szerelmeseinek". Maga Noah Baumbach is örült a Netflix új reprezentatív épületének; szerinte azzal, hogy mindenki képernyőn nézi az alkotásokat, "elveszítjük annak a közösségi jellegét, hogy együtt lássunk valami vidámat vagy szomorút".

A Parist a Netflix a jövőben premierekre fogja használni, de tartanak majd rendszeres vetítéseket is.

