[{"available":true,"c_guid":"fd55fda7-01b2-48ac-abf6-ed25d2f55c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dániel szerint Budapest vezetése enged a kormány zsarolásának.","shortLead":"Kassai Dániel szerint Budapest vezetése enged a kormány zsarolásának.","id":"20191126_Nekiment_Karacsonyeknak_az_LMPbol_kizart_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd55fda7-01b2-48ac-abf6-ed25d2f55c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65afc946-2a1c-409a-9947-d2dd27722671","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Nekiment_Karacsonyeknak_az_LMPbol_kizart_kepviselo","timestamp":"2019. november. 26. 15:22","title":"Elkeseredett és csalódott posztban ment neki Karácsonyéknak az ellenzéki önkormányzati képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrök is meglepődtek, amikor meglátták a fiatalt az autóban. ","shortLead":"Még a rendőrök is meglepődtek, amikor meglátták a fiatalt az autóban. ","id":"20191126_Ittas_tini_autokazott_egy_rendszam_nelkul_kocsival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e435d75-6256-4cb1-9b24-51adc948b517","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ittas_tini_autokazott_egy_rendszam_nelkul_kocsival","timestamp":"2019. november. 27. 04:09","title":"Ittas tini autókázott egy rendszám nélkül kocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná a főpolgármester feltételeit.","shortLead":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná...","id":"20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf333a-5c77-4c88-a149-b24567a55df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","timestamp":"2019. november. 27. 10:07","title":"Závecz Research: Az ellenzéki szavazókat is meg lehet győzni, hogy kell az atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a Viewpoints nevű applikáció segítségével érné el, hogy pontosabb képet kapjon arról, min kell még csiszolni a szolgáltatásaiban. Ennek érdekében kérdőíveztetik a felhasználókat, és aki segít, annak fizetnek.","shortLead":"A Facebook a Viewpoints nevű applikáció segítségével érné el, hogy pontosabb képet kapjon arról, min kell még csiszolni...","id":"20191127_facebook_viewpoints_alkalmazas_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13faaf25-f937-4660-8664-7d1569636057","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_facebook_viewpoints_alkalmazas_felmeres","timestamp":"2019. november. 27. 09:03","title":"Nem vicc: csinált egy új alkalmazást a Facebook, és fizetni fog annak, aki használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy KDNP-s módosító javaslat újabb adókedvezményeket adna a vadászoknak az afrikai sertéspestis miatt. A járvány miatti pluszfeladatokért eddig is térítést kaptak a vadásztársaságok, az elmúlt másfél évben milliárdokat költött erre a célra az állam.","shortLead":"Egy KDNP-s módosító javaslat újabb adókedvezményeket adna a vadászoknak az afrikai sertéspestis miatt. A járvány miatti...","id":"20191125_kdnp_vadaszat_adomentesseg_sertespestis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ccffb2-77b2-4a83-98be-2140bd63c32c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_kdnp_vadaszat_adomentesseg_sertespestis","timestamp":"2019. november. 25. 14:28","title":" Nyomul a KDNP: újabb adókedvezmény jöhet a vadászoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ee26ab-396c-436d-8e28-58cecea0d33d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kónya szerint tisztában voltak vele, hogy ő kicsoda.","shortLead":"Kónya szerint tisztában voltak vele, hogy ő kicsoda.","id":"20191125_Gunya_Peternek_neveztek_Konya_Peter_korabbi_orszaggyulesi_kepviselot_a_TV2n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ee26ab-396c-436d-8e28-58cecea0d33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f8352-d9d7-4c79-a3cf-32dfa463c6e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Gunya_Peternek_neveztek_Konya_Peter_korabbi_orszaggyulesi_kepviselot_a_TV2n","timestamp":"2019. november. 25. 13:25","title":"Gúnya Péternek nevezték Kónya Péter korábbi országgyűlési képviselőt a Tv2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális indulásra még várni kell.","shortLead":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális...","id":"20191126_facebook_sotet_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d60f9-65cc-49b9-85e1-05618ebb6d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_facebook_sotet_mod","timestamp":"2019. november. 26. 14:03","title":"Többeknél megjelent a Facebook sötét módja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsivel még tovább csökkent a munkanélküliség, 3,5 százalékosra.","shortLead":"Egy kicsivel még tovább csökkent a munkanélküliség, 3,5 százalékosra.","id":"20191127_munkanelkuli_foglalkoztatottsag_munka_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e117a722-57bb-491e-b038-855c0e2c3420","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_munkanelkuli_foglalkoztatottsag_munka_ksh","timestamp":"2019. november. 27. 09:26","title":"4,52 millió dolgozó magyart talált a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]