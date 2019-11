Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a győri önkormányzattal és az egyetemmel szerződött a Borkai-ügyben ismertté vált ügyvéd, Rákosfalvy Zoltán a győri székhelyű vízügyi igazgatóságnak is dolgozott.","shortLead":"Nem csak a győri önkormányzattal és az egyetemmel szerződött a Borkai-ügyben ismertté vált ügyvéd, Rákosfalvy Zoltán...","id":"20191126_Borkai_ugyvedje_a_vizugynek_is_dolgozik_teruletek_megszerzesevel_biztak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb021ff-c654-4458-b9e7-4e6997666012","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Borkai_ugyvedje_a_vizugynek_is_dolgozik_teruletek_megszerzesevel_biztak_meg","timestamp":"2019. november. 26. 10:25","title":"Borkai ügyvédje a vízügynek is dolgozik, területek megszerzésével bízták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94846c00-1eec-4bc5-9513-36f32a42a562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan próbára tette a futóművet, még szerencse, hogy a svéd SUV sok mindent kibír.","shortLead":"Alaposan próbára tette a futóművet, még szerencse, hogy a svéd SUV sok mindent kibír.","id":"20191127_Video_autos_tolatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94846c00-1eec-4bc5-9513-36f32a42a562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044bf48b-378d-4a5c-9fe4-4d5112153102","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Video_autos_tolatas","timestamp":"2019. november. 28. 04:30","title":"Autóipari nyúzóteszteken látni ilyen tolatást, mint, amit ez az autós csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyilkosság gyanúsítottja szerint Keith Schembrinek tudomása volt a korrupciós ügyekről.","shortLead":"A gyilkosság gyanúsítottja szerint Keith Schembrinek tudomása volt a korrupciós ügyekről.","id":"20191127_matlai_ujsagiro_megolese_daphne_caruana_galizia_keith_schembri_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d133769b-5ff2-492b-9379-a7234a4af12a","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_matlai_ujsagiro_megolese_daphne_caruana_galizia_keith_schembri_rendorseg","timestamp":"2019. november. 27. 14:49","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: őrizetbe vették a miniszterelnök lemondott kabinetfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba2fea-0487-43ee-9842-1c2764c29616","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Sotheby's aukciósház szerint 5-7 millió euróért kelhet el a versenyautó.","shortLead":"A Sotheby's aukciósház szerint 5-7 millió euróért kelhet el a versenyautó.","id":"20191126_michael_schumacher_ferrari_f1_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ba2fea-0487-43ee-9842-1c2764c29616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0759b532-9219-4ea4-848f-3c3706d76cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_michael_schumacher_ferrari_f1_arveres","timestamp":"2019. november. 26. 15:57","title":"Elárverezik Schumacher legendás Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio felvetette, hogy egyeztetni kéne a trianoni 2020-as centenáriumról a környező országokkal. Erre nekiesett a Bayer Zsolt-vezette Hír TV-s Sajtóklub, a legenyhébb minősítés, hogy \"csak hülye szegény\". Bayer 2017-ben még ugyanazt javasolta, amiért most a Párbeszéd-politikust a földbe döngölik.\r

\r

","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio felvetette, hogy egyeztetni kéne a trianoni 2020-as centenáriumról a környező országokkal. Erre...","id":"20191126_Elfogadhatatlan__Karacsony_Gergely_is_eliteli_ahogy_Bayerek_a_Parbeszed_politikusat_minositgetik_musorukban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2653c281-9f8a-48d7-9a17-3b4fe76f1334","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Elfogadhatatlan__Karacsony_Gergely_is_eliteli_ahogy_Bayerek_a_Parbeszed_politikusat_minositgetik_musorukban","timestamp":"2019. november. 26. 12:14","title":"Bayer Zsolték azért gyalázták a Párbeszéd politikusát, amit nemrég maga Bayer dobott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de13f0c-4d73-4d9c-a3e2-9b4e856518a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt kér a Szegedi Tudományegyetem Szabó Bálinttól azokért az adatokért cserébe, amelyekből kiderülne, hogy valóban kormánypárti politikusokkal szerződtek-e. A szegedi képviselő a volt polgármesterjelölt cégével kötött szerződésről is kérdezett, de arra sem kapott választ, ezért pert indít.","shortLead":"Pénzt kér a Szegedi Tudományegyetem Szabó Bálinttól azokért az adatokért cserébe, amelyekből kiderülne, hogy valóban...","id":"20191127_Szazhuszezer_forintert_arulja_el_a_szegedi_egyetem_hogy_fideszes_kifizetohelykent_mukodike","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7de13f0c-4d73-4d9c-a3e2-9b4e856518a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c95ae-29f5-45ac-8e2b-00a2344bf5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Szazhuszezer_forintert_arulja_el_a_szegedi_egyetem_hogy_fideszes_kifizetohelykent_mukodike","timestamp":"2019. november. 27. 16:35","title":"Százhúszezer forintért árulná el a szegedi egyetem, hogy fideszes kifizetőhelyként működik-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f397f45-da83-439e-a779-79eb0a3dc4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek közül 29 eset halállal végződött.","shortLead":"Ezek közül 29 eset halállal végződött.","id":"20191127_gazolas_zebra_gyalogatkelo_rendorseg_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f397f45-da83-439e-a779-79eb0a3dc4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74b6393-eead-4903-8c51-1de3da625efd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_gazolas_zebra_gyalogatkelo_rendorseg_statisztika","timestamp":"2019. november. 27. 16:55","title":"Csak zebrán 810 gyalogost gázoltak el idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eb10ea-ffa3-4c13-9041-a3bbca100bdb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aktuális problémákat feszeget egy új magyar film, a Szép csendben.","shortLead":"Aktuális problémákat feszeget egy új magyar film, a Szép csendben.","id":"201947_film__ki_ahibas_szep_csendben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eb10ea-ffa3-4c13-9041-a3bbca100bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6de207-0234-4e18-b450-b8c3c0a26bd3","keywords":null,"link":"/360/201947_film__ki_ahibas_szep_csendben","timestamp":"2019. november. 27. 10:00","title":"Súlyos kérdéseket tesz fel a Szép csendben, a válaszokat nekünk kell megadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]