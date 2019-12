Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is március 14. lett a matematika világnapja. A dátumot naná, hogy nem véletlenszerűen választották.

","shortLead":"Hivatalosan is március 14. lett a matematika világnapja. A dátumot naná, hogy nem véletlenszerűen választották.

","id":"20191130_matematika_vilagnapja_marcius_14_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d5cc2b-7ab3-4220-8222-cf82c387efa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_matematika_vilagnapja_marcius_14_2020","timestamp":"2019. november. 30. 18:03","title":"Bekerült egy nagy nap március 15. elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző elrendezésre, mert a mostani nagyon nem jó.","shortLead":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző...","id":"20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83277d34-b4b0-4f5b-a1cd-0bf9411fb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:03","title":"A YouTube új lépése hazavágta a felhasználói élményt – üzenik sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","shortLead":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","id":"20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18c01e2-ad03-4fdb-aaf1-bf2fa8ad848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","timestamp":"2019. december. 01. 20:45","title":"Ezt a rendőrautót először saját maguknak kéne leinteni ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483c644a-1aca-4ca1-a394-6b252ed0f649","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fiatalok egy csoportja a németországi Wuppertalban néhány éve olyan egyesületet alapított, amely megrendelésre gyűjti be a házibulikról és az iskolákból az üres üvegeket. A környezetvédelem mellett az önkéntesek fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást is: a bevételt jótékony célokra ajánlják fel.","shortLead":"Fiatalok egy csoportja a németországi Wuppertalban néhány éve olyan egyesületet alapított, amely megrendelésre gyűjti...","id":"201948_beteti_tarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483c644a-1aca-4ca1-a394-6b252ed0f649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40cd4e7-b044-4d61-b3a1-ee05255ebc18","keywords":null,"link":"/360/201948_beteti_tarsasag","timestamp":"2019. november. 30. 12:30","title":"Buli után házhoz jönnek az önkéntes üvegvisszaváltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112ecff9-2096-4e24-b998-43f7683f93dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának egyik legfontosabb modellje ugyanott készül, ahol az elődei. ","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának egyik legfontosabb modellje ugyanott készül, ahol az elődei. ","id":"20191202_gyartasba_kerult_a_teljesen_uj_skoda_octavia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=112ecff9-2096-4e24-b998-43f7683f93dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ace7ae-6485-45ea-ba61-ce4e0ccdb725","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_gyartasba_kerult_a_teljesen_uj_skoda_octavia","timestamp":"2019. december. 02. 09:21","title":"Máris gyártják a teljesen új Skoda Octaviát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","shortLead":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","id":"20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8556efea-8ef1-4147-af33-bbf124559bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 30. 12:01","title":"Harmincezer magyar építőipari dolgozó távozott külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5c8dd7-d72a-4f15-a206-9a4a4c1537ec","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A pápai önkormányzat jogerős ítélettel behajthatja a holokauszt áldozatainak emlékére készült kiállítás készítőjétől az 5 millió forintos kötbért.","shortLead":"A pápai önkormányzat jogerős ítélettel behajthatja a holokauszt áldozatainak emlékére készült kiállítás készítőjétől...","id":"201948__elfeledett_szomszedaink__szolidaritas__perben_haragban__keptelen_tortenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5c8dd7-d72a-4f15-a206-9a4a4c1537ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7005ff44-d0cf-4503-b6e1-462e471ac4cf","keywords":null,"link":"/360/201948__elfeledett_szomszedaink__szolidaritas__perben_haragban__keptelen_tortenet","timestamp":"2019. december. 02. 07:00","title":"Zajos siker volt a holokauszt-kiállítás, milliókat kell fizetnie a rendezőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ba264f-c097-4ed9-88c3-c8a33b30d8f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aranykort emlegetnek a levélben, miközben a bírók egy része végig keményen támadta az Országos Bírósági Hivatal volt vezetőjét.","shortLead":"Aranykort emlegetnek a levélben, miközben a bírók egy része végig keményen támadta az Országos Bírósági Hivatal volt...","id":"20191130_Utoljara_az_atkosban_bucsuztattak_ugy_vezetot_mint_Hando_Tundet_a_birok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ba264f-c097-4ed9-88c3-c8a33b30d8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c978d21e-c704-492b-8d6d-270badb538c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Utoljara_az_atkosban_bucsuztattak_ugy_vezetot_mint_Hando_Tundet_a_birok","timestamp":"2019. november. 30. 19:11","title":"Utoljára az átkosban búcsúztattak úgy vezetőt, mint Handó Tündét a bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]