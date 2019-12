Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több ezer dolgozóját rúgja ki három év alatt az UniCredit
Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.

Karácsony Gergely: Majd megírjuk a Lokálban, hogy hazudnak
Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei. Az iparűzési adó módosítása után rácsörgött miniszterekre, az első kormányülésen furcsa beszélgetése volt Orbánnal. Interjú.

Mégis elítélték a két bundázó labdarúgót
A focisták a 2008. november 9-én rendezett Siófok–ZTE élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés eredményét befolyásolták.

Lesújtó adatokat mértek, a magyarok egyharmada munka nélkül egy hónap alatt csődbe menne
A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.

Történelmi párhuzam: Prágában ismét rendszerváltást követelnek az utcákon
A 30 évvel ezelőtti bársonyos forradalmat ünnepelve újra felerősödtek a kormányellenes jelszavak Prágában és Pozsonyban. A kommunista múltú cseh miniszterelnök ellen már százezrek tüntettek és Szlovákiában is egyre többen elégedetlenek azzal, hogy a kormánypártok maffiaállammá változtatták az országot.

Még több EU-pénzt bukhat el Magyarország az új költségvetési javaslattal
A finn elnökség terve még az Európai Bizottságénál is szűkmarkúbb, márpedig a kormány már azt is mereven elutasította.

Decemberben dolgoznak a legkevesebbet, mégsem tudnak lazítani az emberek – állítja egy amerikai felmérés
Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.

Egy 22 éves egyetemista lesz az Emmi helyettes államtitkára
Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton. Az iparűzési adó módosítása után rácsörgött miniszterekre, az első kormányülésen furcsa beszélgetése volt Orbánnal. Interjú.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei...","id":"20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a9e26-8152-4ba3-814f-9f2f54905b20","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Karácsony Gergely: Majd megírjuk a Lokálban, hogy hazudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focisták a 2008. november 9-én rendezett Siófok–ZTE élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés eredményét befolyásolták.","shortLead":"A focisták a 2008. november 9-én rendezett Siófok–ZTE élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés eredményét befolyásolták.","id":"20191203_bunda_labdarugo_foci_birosag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db981dc-79a7-43af-b40d-e2cd562a28c4","keywords":null,"link":"/sport/20191203_bunda_labdarugo_foci_birosag_itelet","timestamp":"2019. december. 03. 14:56","title":"Mégis elítélték a két bundázó labdarúgót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.","shortLead":"A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.","id":"20191204_Lesujto_adatokat_mertek_a_magyarok_egyharmadanak_egy_honapra_elegendo_penze_sincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210f4dc7-d3b3-456e-9a13-7c83f4d1086e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Lesujto_adatokat_mertek_a_magyarok_egyharmadanak_egy_honapra_elegendo_penze_sincs","timestamp":"2019. december. 04. 14:36","title":"Lesújtó adatokat mértek, a magyarok egyharmada munka nélkül egy hónap alatt csődbe menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd161e-75a5-46aa-a93b-b9ff2933c1eb","c_author":"Morvay Péter","category":"360","description":"A 30 évvel ezelőtti bársonyos forradalmat ünnepelve újra felerősödtek a kormányellenes jelszavak Prágában és Pozsonyban. A kommunista múltú cseh miniszterelnök ellen már százezrek tüntettek és Szlovákiában is egyre többen elégedetlenek azzal, hogy a kormánypártok maffiaállammá változtatták az országot.","shortLead":"A 30 évvel ezelőtti bársonyos forradalmat ünnepelve újra felerősödtek a kormányellenes jelszavak Prágában és...","id":"201948__barsonyos_forradalom__havel_elnok__csehszlovak_valas__kettos_latas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd161e-75a5-46aa-a93b-b9ff2933c1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d034c00e-6d05-41af-ae7b-f6c32402618e","keywords":null,"link":"/360/201948__barsonyos_forradalom__havel_elnok__csehszlovak_valas__kettos_latas","timestamp":"2019. december. 03. 13:00","title":"Történelmi párhuzam: Prágában ismét rendszerváltást követelnek az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A finn elnökség terve még az Európai Bizottságénál is szűkmarkúbb, márpedig a kormány már azt is mereven elutasította. ","shortLead":"A finn elnökség terve még az Európai Bizottságénál is szűkmarkúbb, márpedig a kormány már azt is mereven elutasította. ","id":"20191204_MFF_javaslat_eu_koltsegvetes_finn_elnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce317608-6225-4e71-a22e-991408c87444","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_MFF_javaslat_eu_koltsegvetes_finn_elnokseg","timestamp":"2019. december. 04. 06:48","title":"Még több EU-pénzt bukhat el Magyarország az új költségvetési javaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320aa9f7-9ca8-457d-8826-d7fb4df26a8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.","shortLead":"Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.","id":"20191203_Decemberben_dolgoznak_a_legkevesebbet_megsem_tudnak_lazitani_az_emberek__allitja_egy_amerikai_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=320aa9f7-9ca8-457d-8826-d7fb4df26a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68de1bd0-f345-4608-a97f-088c2c60679b","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Decemberben_dolgoznak_a_legkevesebbet_megsem_tudnak_lazitani_az_emberek__allitja_egy_amerikai_felmeres","timestamp":"2019. december. 03. 11:07","title":"Decemberben dolgoznak a legkevesebbet, mégsem tudnak lazítani az emberek – állítja egy amerikai felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","shortLead":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","id":"20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd111e-a20b-40f9-a8b2-1c799be1f942","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2019. december. 04. 11:06","title":"Egy 22 éves egyetemista lesz az Emmi helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]