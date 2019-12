Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","shortLead":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","id":"20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33274f5-c839-4129-9de5-a7a2e843258b","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","timestamp":"2019. december. 06. 05:57","title":"A magyar kormány támogatásával felújított orvosi rendelőt adtak át Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62bade1f-f4a0-4350-8f2d-8488d99ec710","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos üzenete is van a videónak.","shortLead":"Fontos üzenete is van a videónak.","id":"20191205_A_keteves_Arthurral_hoditotta_meg_a_vasarlok_szivet_egy_walesi_kisbolt_karacsonyi_reklamja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62bade1f-f4a0-4350-8f2d-8488d99ec710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3de9c0-1708-436e-866c-38f1247909e9","keywords":null,"link":"/elet/20191205_A_keteves_Arthurral_hoditotta_meg_a_vasarlok_szivet_egy_walesi_kisbolt_karacsonyi_reklamja","timestamp":"2019. december. 05. 11:52","title":"A kétéves Arthurral hódította meg a vásárlók szívét egy walesi kisbolt karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a kormány nevében visszautasította az uniós pénzügyminiszterek testületének megállapítását, miszerint a magyar költségvetésben strukturális kiigazításra lenne szükség. A magyar kormány nem akarja, hogy uniós intézmények felügyeljék a pénzmosás elleni intézkedéseket.","shortLead":"A pénzügyminiszter a kormány nevében visszautasította az uniós pénzügyminiszterek testületének megállapítását...","id":"20191205_Varga_Mihaly_visszavagott_az_unios_penzugyminisztereknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89d511-6c80-4f5d-9a45-e0ae06bd4a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Varga_Mihaly_visszavagott_az_unios_penzugyminisztereknek","timestamp":"2019. december. 05. 15:43","title":"Varga Mihály visszavágott az uniós pénzügyminisztereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d8954c-8924-40a5-8f98-cb48a8f3416f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közzétette a 2019-es évet összefoglaló videóját, a Rewindot, és azt is elárulta, melyek voltak a legnépszerűbb videók és videósok az idei évben.","shortLead":"A YouTube közzétette a 2019-es évet összefoglaló videóját, a Rewindot, és azt is elárulta, melyek voltak...","id":"20191205_youtube_rewind_2019_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d8954c-8924-40a5-8f98-cb48a8f3416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9f080-dd91-4d1f-887f-84649b644e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_youtube_rewind_2019_osszefoglalo","timestamp":"2019. december. 05. 19:03","title":"Minecraft, egy tojás és a Senorita – ezek voltak a legnézettebb videók a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Bencsik András jobboldali megmondóember a minap egy műsorban az oligarchákra utalva azt mondta, szerinte ők nem loptak, hanem „szerencsésen versenyeztek”. Eszerint Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak igencsak nagy szerencséje volt az elmúlt években. Simicska Lajos ehhez képest szerény eredménnyel zárta NER-karrierjét.","shortLead":"Bencsik András jobboldali megmondóember a minap egy műsorban az oligarchákra utalva azt mondta, szerinte ők nem loptak...","id":"20191206_meszaros_szijj_kozbeszerzes_epitoipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ce538c-4b48-47db-9970-e5f3a05237fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_meszaros_szijj_kozbeszerzes_epitoipar","timestamp":"2019. december. 06. 06:30","title":" Így tettek zsebre 2071 milliárdot Mészáros Lőrinc és Szíjj László építőipari cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varga Zoltántól nem áll távol a turizmus, korábban tulajdonrésze volt a Wizz Airben is.","shortLead":"Varga Zoltántól nem áll távol a turizmus, korábban tulajdonrésze volt a Wizz Airben is.","id":"201949_nur_neckermann_amilliardos_varga_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca568fb-9b35-4980-bac0-ca90a52f7259","keywords":null,"link":"/360/201949_nur_neckermann_amilliardos_varga_kozeleben","timestamp":"2019. december. 05. 10:01","title":"Magyar milliárdos közelében a tönkrement Thomas Cook itthoni leánycége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több milliárd fontot veszít minden évben a brit gazdaság a hamisítványok miatt. Míg a hamis termékeket sok esetben jóhiszeműen vásárolják meg, addig az OECD új jelentése arra világít rá, hogy a hamisítványok megvásárlásának több mint 60 százaléka igenis tudatos.","shortLead":"Több milliárd fontot veszít minden évben a brit gazdaság a hamisítványok miatt. Míg a hamis termékeket sok esetben...","id":"20191206_hamisitas_kereskedelem_oecd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54340794-bb01-42d5-b901-bdeff094885c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_hamisitas_kereskedelem_oecd","timestamp":"2019. december. 06. 07:32","title":"A vásárlók több mint 60 százaléka tudja, hogy hamisítványt vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint egyre több olyan baleset történik, amely a séta közbeni mobil nyomkodásából adódik.","shortLead":"Egy új kutatás szerint egyre több olyan baleset történik, amely a séta közbeni mobil nyomkodásából adódik.","id":"20191206_okostelefon_eleses_kepernyo_nezese_ertesites_baleset_mobil_nyomkodasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c0a7a-9b75-430e-93aa-785af187f5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_okostelefon_eleses_kepernyo_nezese_ertesites_baleset_mobil_nyomkodasa","timestamp":"2019. december. 06. 13:03","title":"Összetörjük magunkat az okostelefon miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]