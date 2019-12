Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","shortLead":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","id":"Video_Automenton_egettek_a_gumit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb47ee8-94c3-4dfc-9bd5-209237a3d575","keywords":null,"link":"/cegauto/Video_Automenton_egettek_a_gumit","timestamp":"2019. december. 05. 16:39","title":"Videó: Gazdag orosz autósoknál megint elgurult valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","shortLead":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","id":"20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d166a5f-ef92-4534-9dd3-96ec8039f437","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","timestamp":"2019. december. 05. 12:33","title":"A Seveled díszbemutatójáról a kórházba: megszületett Tenki Réka babája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffefa3c-dae3-4d51-bda0-3c3bb5604acd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"December 4-én ünnepli hetvenéves születésnapját Jeff Bridges. Fél tucat Oscar-jelölés, négy zenei album, egy könyv, Barack Obama elismerése és egy kiegyensúlyozott házasság fért ebbe a 70 évbe. ","shortLead":"December 4-én ünnepli hetvenéves születésnapját Jeff Bridges. Fél tucat Oscar-jelölés, négy zenei album, egy könyv...","id":"20191204_Te_jo_eg_70_eves_a_Toki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ffefa3c-dae3-4d51-bda0-3c3bb5604acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab856d6c-dd8d-428f-a590-0ef77f930a9b","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Te_jo_eg_70_eves_a_Toki","timestamp":"2019. december. 04. 09:15","title":"Te jó ég, 70 éves a „Töki”!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d26830b-1d49-43e1-b5ff-e35e4dd33d9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tanulékonyak és meglepően jó hosszú távú memóriájuk van az óriásteknősöknek, és csoportosan gyorsabban sajátítanak el dolgokat – derítették ki a jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói és a bécsi Schönbrunni Állatkert szakemberei az Animal Cognition című tudományos folyóiratban bemutatott Alábecsült óriások című tanulmányukban.","shortLead":"Tanulékonyak és meglepően jó hosszú távú memóriájuk van az óriásteknősöknek, és csoportosan gyorsabban sajátítanak el...","id":"20191204_oriasteknos_kiserlet_memoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d26830b-1d49-43e1-b5ff-e35e4dd33d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317f840d-7503-4b35-af04-ab5d8036da52","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_oriasteknos_kiserlet_memoria","timestamp":"2019. december. 04. 22:11","title":"Rájöttek, hogy elképesztő az óriásteknősök hosszú távú memóriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház által kedden bemutatott jelentés szerint Donald Trump elnök saját céljai érdekében használta a hatalmát. A dokumentumban Orbán Viktor neve is felbukkan.","shortLead":"Az amerikai képviselőház által kedden bemutatott jelentés szerint Donald Trump elnök saját céljai érdekében használta...","id":"20191204_donald_trump_amerikai_elnok_impeachment_eljaras_vizsgalat_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba79135-76c5-49e0-a469-bc1f4a60e5c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_donald_trump_amerikai_elnok_impeachment_eljaras_vizsgalat_jelentes","timestamp":"2019. december. 04. 09:14","title":"\"Támadhatatlan bizonyítékok vannak arra, hogy Trump visszaélt a hatalmával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b4eb03-8f90-4dd4-a706-1379f8787630","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem egyszerű eldönteni, hogy Télapó a világ legjobb projektmenedzsere-e vagy a legrosszabb. Azt mindenki, aki valaha végigcsinált egy vizsgaidőszakot, pontosan tudja, hogy a határidő előtti utolsó éjszakán csodákat lehet tenni, de felvetődik a kérdés: ha egy évre előre tudjuk, mikorra kell végezni, nem lehetne jobban megszervezni a felkészülést?","shortLead":"Nem egyszerű eldönteni, hogy Télapó a világ legjobb projektmenedzsere-e vagy a legrosszabb. Azt mindenki, aki valaha...","id":"20191205_Telapo_projektmenedzsment_mikulas_ajandek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80b4eb03-8f90-4dd4-a706-1379f8787630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baa9840-68fe-441c-8388-dc971c1df92e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Telapo_projektmenedzsment_mikulas_ajandek","timestamp":"2019. december. 05. 20:01","title":"Télapó és az elhibázott projektmenedzsment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség egy nővel és annak élettársával szemben is vádat emelt kiskorú veszélyeztetése miatt, mert a gyermek mellett ittak és erőszakosan viselkedtek.","shortLead":"Az ügyészség egy nővel és annak élettársával szemben is vádat emelt kiskorú veszélyeztetése miatt, mert a gyermek...","id":"20191205_Fegyvert_szoritott_egy_no_fejehez_az_elettarsa_az_anya_9_eves_gyerekenek_a_szeme_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eca382-e6cd-4b43-a0c8-2014788d2fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Fegyvert_szoritott_egy_no_fejehez_az_elettarsa_az_anya_9_eves_gyerekenek_a_szeme_elott","timestamp":"2019. december. 05. 12:10","title":"9 éves gyereke szeme láttára szorítottak fegyvert egy nő fejéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e874b5b-6f4f-4b7e-9b0c-95968ba42401","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összeszedtük, a Fidesz 2010-es kormányra kerülése óta mennyivel gyarapodott a két mágnás vagyona.","shortLead":"Összeszedtük, a Fidesz 2010-es kormányra kerülése óta mennyivel gyarapodott a két mágnás vagyona.","id":"20191204_Az_Europai_Unionak_koszonheti_meses_meggazdagodasat_Meszaros_Lorinc_es_Szijj_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e874b5b-6f4f-4b7e-9b0c-95968ba42401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d845c-d0e9-41ec-865b-a72df211df79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Az_Europai_Unionak_koszonheti_meses_meggazdagodasat_Meszaros_Lorinc_es_Szijj_Laszlo","timestamp":"2019. december. 04. 15:58","title":"Az Európai Uniónak köszönheti mesés meggazdagodását Mészáros Lőrinc és Szíjj László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]