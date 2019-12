Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült a kormányzati kommunikációhoz igazítani a törvénytervezetet. ","shortLead":"Sikerült a kormányzati kommunikációhoz igazítani a törvénytervezetet. ","id":"20191209_Beleirtak_a_Gotharugyet_a_szinhazakrol_szolo_torvenyjavaslatba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9197e2cc-1261-48fb-ba2c-92e442a56fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Beleirtak_a_Gotharugyet_a_szinhazakrol_szolo_torvenyjavaslatba","timestamp":"2019. december. 09. 14:47","title":"Beleírták a Gothár-ügyet a színházakról szóló törvényjavaslatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6c77d6-e21a-42d9-b52b-011659140d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jahn Ferenc Kórház úgy reagált, most tudnak vizsgálatokat végezni, de csak pár hétre elég tesztcsíkot kaptak.","shortLead":"A Jahn Ferenc Kórház úgy reagált, most tudnak vizsgálatokat végezni, de csak pár hétre elég tesztcsíkot kaptak.","id":"20191209_vervizsgalat_jahn_ferenc_korhaz_tesztcsik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6c77d6-e21a-42d9-b52b-011659140d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a84c892-0484-4f65-9071-fa24fa73b472","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_vervizsgalat_jahn_ferenc_korhaz_tesztcsik","timestamp":"2019. december. 09. 19:36","title":"Alapvető vérvizsgálatokat se tudtak elvégezni tesztcsíkhiány miatt egy fővárosi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabálytalansági eljárást indított.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabálytalansági eljárást indított.","id":"20191210_biogaz_uzem_felpec_elektromos_aram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cd3832-67f6-45df-b106-0e465c5805d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_biogaz_uzem_felpec_elektromos_aram","timestamp":"2019. december. 10. 17:38","title":"Évek óta működnie kellene, de még nem indult be a felpéci erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PM 28,6 milliárd forintot osztott szét vállalati támogatásként, ebből 13,8 milliárdot a saját projektcégének adott.","shortLead":"A PM 28,6 milliárd forintot osztott szét vállalati támogatásként, ebből 13,8 milliárdot a saját projektcégének adott.","id":"20191209_Sajat_ceget_tamogatta_a_Penzugyminiszterium_a_vallalatok_megsegitesere_szant_penzzel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5221e2e5-7b5a-494e-86f5-4ed9e2dd1814","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Sajat_ceget_tamogatta_a_Penzugyminiszterium_a_vallalatok_megsegitesere_szant_penzzel","timestamp":"2019. december. 09. 07:03","title":"Saját cégét támogatta a Pénzügyminisztérium a vállalatok megsegítésére szánt pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvénymódosítás olyanokat is megmozgatott, és most olyan emberek állnak majd ki együtt, akik ezt még soha nem tették – mondta Alföldi Róbert, aki szeretné, ha az esti tüntetésen leállna a Károly körút, mert annyian vennének részt a közeli, Madách téri demonstrációra. A színész-rendező arról is beszélt, hogy eddig a kussolás, a megalkuvás volt jellemző, és azért is „van beszarás”, mert ez változik, ráadásul mutatkozik némi összefogás.","shortLead":"A törvénymódosítás olyanokat is megmozgatott, és most olyan emberek állnak majd ki együtt, akik ezt még soha nem tették...","id":"20191209_Alfoldi_Robert_Az_lenne_telthaz_ha_leallna_a_koruti_forgalom_a_tuntetok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8d9e31-fd17-41a9-b084-64e1ca83331c","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Alfoldi_Robert_Az_lenne_telthaz_ha_leallna_a_koruti_forgalom_a_tuntetok_miatt","timestamp":"2019. december. 09. 18:14","title":"Alföldi Róbert szerint kulturális dzsihád zajlott, de \"most beszarás van erősen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2507210-35ce-46b8-9766-74946fa1de3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jászai Mari-díjas művész azt állítja, semmi nem igaz a zaklatási vádakból, felesége is kiáll mellette, hisz az ártatlanságában.\r

\r

","shortLead":"A Jászai Mari-díjas művész azt állítja, semmi nem igaz a zaklatási vádakból, felesége is kiáll mellette, hisz...","id":"20191210_Nem_akarom_vegignezni_ahogy_artatlanul_tonkreteszik__megszolalt_Mihalyi_Gyozo_felesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2507210-35ce-46b8-9766-74946fa1de3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12eaea2d-d925-4040-b280-91892e851f74","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Nem_akarom_vegignezni_ahogy_artatlanul_tonkreteszik__megszolalt_Mihalyi_Gyozo_felesege","timestamp":"2019. december. 10. 09:05","title":"„Nem akarom végignézni, ahogy ártatlanul tönkreteszik” – megszólalt Mihályi Győző felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság melegen ajánlja az európai csomagküldő szolgáltatások árait összehasonlító uniós honlapot. A hatóság már dolgozik a magyar szolgáltatók tarifáit összehasonlító adatbázison is.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság melegen ajánlja az európai csomagküldő szolgáltatások árait összehasonlító uniós...","id":"20191210_csomagkuldo_szolgaltatas_nmhh_tarifa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a23d47c-5398-41c3-8eba-a38540f6d2c7","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_csomagkuldo_szolgaltatas_nmhh_tarifa","timestamp":"2019. december. 10. 17:25","title":"Kivándorolt egy családtagja? A médiahatóság segít a karácsonyi csomagküldésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is dolgozott. Az úttörőnek számító távcsöves megfigyelés során a kutatók arra keresték a választ, hogy mi okozza a Nap koronájához köthető hőmérsékletemelkedést.","shortLead":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is...","id":"20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f515f4c-80cc-4c19-9454-6994198b8167","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","timestamp":"2019. december. 09. 00:03","title":"Olyat láttak a tudósok a Napon, amit korábban még senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]