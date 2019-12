Hosszú, súlyos betegség után elhunyt Marie Fredriksson, a Roxette svéd duó tagja - adták hírül a svéd lapok.

Fredrikssonnál 2002-ben diagnosztizáltak agydaganatot. Családja, férje és két gyermekük gyászolják, Marie Fredriksson temetésére csak a legszűkebb családtagokat hívják meg. A svéd Expressnek eljuttatott gyászközleményében a család úgy fogalmaz: "mély szomorúsággal kell közölnünk, hogy az egyik legnagyobb és legszeretettebb művészük elment. Marie Fredriksson december 9-én reggel halt meg korábbi betegségének következményeként".

Roxette-koncert 2015-ben, Kölnben. © HENNING KAISER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE

A Roxette másik tagja, Per Gessle Twitteren posztolt ki egy búcsúüzenetet, melyben azt írja:

Az idő annyira gyorsan telik. Nem is volt olyan rég, hogy éjjeleken és nappalokon át álmodoztunk a kis lakásomban. És micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással! Megtisztelve érzem magam, hogy találkozhattam a tehetségeddel és nagylelkűségeddel. Minden szeretetem küldöm neked és a családodnak. Semmi sem lesz már ugyanaz.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG — Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019

A Roxette-et Per Gessle-vel 1986-ban alapították. Legismertebb slágereik az It Must Have Been Love, a Joyride, a Magyarországon a rendszerváltáskor a Fidesz által kampánydallá tett Listen To Your Heart és a The Look.

A Roxette 2002-ben leállt, miután az énekesnőnél agytumort találtak. Fredriksson aztán felépült, és 2009-ben, nyolc év kihagyás után a zenekar visszatért. Magyarországon 2011-ben és 2015-ben is felléptek.

© MAIRO CINQUETTI / NURPHOTO

Az áttörést a zenekar nemzetközi karrierjében a The Look című slágerük jelentette, amely első helyre jutott fel a Billboard Hot 100 toplistáján. A Look Sharp! című album névadó száma Németországban, Ausztráliában és Japánban is a slágerlisták élére került (összesen 26 országban volt első). A Dressed For Success volt a második sikerszámuk az USA-ban, utána világkörüli turnéra indultak. Nem sokkal később a Listen To Your Heart című balladájuk is megjelent, ami szintén toplistás szám lett az Egyesült Királyságban, Németországban, az USA-ban és Ausztráliában. A Look Sharp! album 8 millió példányban fogyott.

A svéd popduó világszerte több mint 75 millió lemezt adott el.