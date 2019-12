Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kútba esett Mészárosék nagy üzlete, lassul a gazdaság, tüntetés Prágában. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kútba esett Mészárosék nagy üzlete, lassul a gazdaság, tüntetés Prágában. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191211_Radar360_megvan_mivel_vadoljak_Trumpot_drasztikus_tengerszintemelkedes_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d99d06-1abe-4e98-b552-f269443703fe","keywords":null,"link":"/360/20191211_Radar360_megvan_mivel_vadoljak_Trumpot_drasztikus_tengerszintemelkedes_johet","timestamp":"2019. december. 11. 08:00","title":"Radar360: megvan, mivel vádolják Trumpot, drasztikus tengerszint-emelkedés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkérdezték az uniós tagországok polgárait, hogy az Európai Parlamentnek milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia.","shortLead":"Megkérdezték az uniós tagországok polgárait, hogy az Európai Parlamentnek milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia.","id":"20191210_emberi_jogok_szolasszabadsag_eurobarometer_felmeres_unios_atlag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9ede6-70a0-4993-809a-2c46e5eb6324","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_emberi_jogok_szolasszabadsag_eurobarometer_felmeres_unios_atlag","timestamp":"2019. december. 10. 13:40","title":"Az emberi jogok védelme jobban, a szólásszabadság kevésbé érdekli a magyarokat uniós átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes hírek szerint az állat nem is azé a férfié volt, aki megkínozta.","shortLead":"Egyes hírek szerint az állat nem is azé a férfié volt, aki megkínozta.","id":"20191209_A_porazanal_fogva_az_utcan_vonszoltak_egy_kutyat_Vacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc909b-5127-4ada-a2a2-8724b1fefaf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_A_porazanal_fogva_az_utcan_vonszoltak_egy_kutyat_Vacon","timestamp":"2019. december. 09. 14:37","title":"A pórázánál fogva az utcán vonszoltak egy kutyát Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e1738-10b2-45d6-bf7e-d44500bf5a33","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A klímavédelem miatt csökkentik otthonaikban a karácsonyi díszkivilágítást a németek, sokan a karácsonyi fények teljes elhagyását tervezik a jövőben – ez derült ki egy közvélemény-kutatásból.","shortLead":"A klímavédelem miatt csökkentik otthonaikban a karácsonyi díszkivilágítást a németek, sokan a karácsonyi fények teljes...","id":"20191209_A_nemetek_mar_a_karacsonyi_fenyekrol_is_lemondanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e1738-10b2-45d6-bf7e-d44500bf5a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bb2877-8836-4db3-8c67-e605adad70b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_A_nemetek_mar_a_karacsonyi_fenyekrol_is_lemondanak","timestamp":"2019. december. 09. 12:03","title":"A németek már a karácsonyi fényekről is lemondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be99fcd-2318-484d-a098-4d9bd0227b61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre feltételesen sem szabadulhat az olaszliszkai emberölési ügy 15 év fegyházbüntetésre ítélt harmadrendű vádlottja, mivel a Szegedi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú döntést.","shortLead":"Egyelőre feltételesen sem szabadulhat az olaszliszkai emberölési ügy 15 év fegyházbüntetésre ítélt harmadrendű...","id":"20191209_Egyelore_nem_szabadulhat_feltetelesen_sem_az_olaszliszkai_gyilkossag_harmadrendu_vadlottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be99fcd-2318-484d-a098-4d9bd0227b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65505ca-47e2-458f-96f0-570ae2ed72d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Egyelore_nem_szabadulhat_feltetelesen_sem_az_olaszliszkai_gyilkossag_harmadrendu_vadlottja","timestamp":"2019. december. 09. 17:06","title":"Börtönben marad az olaszliszkai gyilkosság harmadrendű vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is bővítették a fertőzöttnek minősített területeket.","shortLead":"Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is bővítették a fertőzöttnek minősített területeket.","id":"20191210_afrikai_sertespestis_vaddisznotetem_bekes_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c04b44-766c-419b-8f09-d0fe35aac714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_afrikai_sertespestis_vaddisznotetem_bekes_megye","timestamp":"2019. december. 10. 14:59","title":"Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznótetemet találtak Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem először tüntettek a cseh kormányfő ellen.","shortLead":"Nem először tüntettek a cseh kormányfő ellen.","id":"20191210_praga_andrej_babis_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f79334-993d-4a45-a3ae-d6e70cc9f0c5","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_praga_andrej_babis_tuntetes","timestamp":"2019. december. 10. 21:14","title":"Megbénult Prága, tízezrek követelték Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6af7010-da77-467c-99ff-b77116cd4694","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ne dőljön be az elvárásoknak! Nem bűn a mélyről jövő, őszinte véleményt megmutatni a közösségi médiában. Dezső Károly volt komlói önkormányzati képviselő példáján felbuzdulva Ceglédi Zoltán tart vezetett meditációt Kovács András Péter, Litkai Gergely és Lovász László segítségével.","shortLead":"Ne dőljön be az elvárásoknak! Nem bűn a mélyről jövő, őszinte véleményt megmutatni a közösségi médiában. Dezső Károly...","id":"20191209_Duma_Aktual_Merjunk_oszinten_kommentelni__avagy_a_bennunk_elo_Dezso_Karoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6af7010-da77-467c-99ff-b77116cd4694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfad921-719f-4c61-9136-f56cd3443768","keywords":null,"link":"/360/20191209_Duma_Aktual_Merjunk_oszinten_kommentelni__avagy_a_bennunk_elo_Dezso_Karoly","timestamp":"2019. december. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Merjünk őszintén kommentelni! – avagy a bennünk élő Dezső Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]