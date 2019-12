Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák egy interjúban megvédte a 22 éves helyettes államtitkárt.","shortLead":"Novák egy interjúban megvédte a 22 éves helyettes államtitkárt.","id":"20191212_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_novak_katalin_ifjusagpolitika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f7a60f-c55a-46e5-96ef-b9e50799722c","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_novak_katalin_ifjusagpolitika","timestamp":"2019. december. 12. 19:15","title":"Novák Katalin szerint Rácz Zsófia látja a mindennapi problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b8cbdf-f8bf-4124-861e-4303a747c022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu ismét egy csokorba gyűjtötte a legerősebb androidos telefonokat. 