[{"available":true,"c_guid":"ab326e50-8427-4f83-bc4e-6274f4ca03c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán egyedi stílusban szabta át egy bolgár cég a Tesla Model 3-t. ","shortLead":"Igazán egyedi stílusban szabta át egy bolgár cég a Tesla Model 3-t. ","id":"20191212_Van_egyfajta_retrohangulata_egy_ilyen_kockas_szovetuleses_Teslanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab326e50-8427-4f83-bc4e-6274f4ca03c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526876c1-3d24-4de9-aa8f-7462c90e246c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Van_egyfajta_retrohangulata_egy_ilyen_kockas_szovetuleses_Teslanak","timestamp":"2019. december. 12. 18:10","title":"Van egyfajta retrohangulata egy ilyen kockás szövetes Teslának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60ff33f-27e2-4f16-9e09-216e1768de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marabu a színháztörvényről.","shortLead":"Marabu a színháztörvényről.","id":"20191213_Marabu_Feknyuz_Kulturpolitika_aczelosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e60ff33f-27e2-4f16-9e09-216e1768de7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104acbfe-7b19-430b-a8db-c338e2daaec8","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Marabu_Feknyuz_Kulturpolitika_aczelosan","timestamp":"2019. december. 13. 13:10","title":"Marabu Féknyúz: Kultúrpolitika aczélosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai társaságnak a T-Systems felvásárlása nem jött össze, de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közbeszerzésén már nyerni tudott.","shortLead":"Az informatikai társaságnak a T-Systems felvásárlása nem jött össze, de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK...","id":"20191212_Wifit_epit_137_milliardert_a_4iG","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fb0706-3b49-421d-87d3-be571bb6e814","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_Wifit_epit_137_milliardert_a_4iG","timestamp":"2019. december. 12. 14:25","title":"Wifit épít 1,37 milliárdért a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b50066a-e2aa-4215-b5eb-8aaebe13198d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem annyira a hangos bulizást és a koncerteket mutatja be az új Sziget-film, mint inkább a híres Sziget-érzést Pat Zietlow Miller író gondolataira.\r

\r

","shortLead":"Nem annyira a hangos bulizást és a koncerteket mutatja be az új Sziget-film, mint inkább a híres Sziget-érzést Pat...","id":"20191213_Kulonleges_filmet_mutatott_be_a_Sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b50066a-e2aa-4215-b5eb-8aaebe13198d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad175a1-02cf-4ab5-918f-a42248a15f64","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Kulonleges_filmet_mutatott_be_a_Sziget","timestamp":"2019. december. 13. 09:30","title":"Különleges filmet mutatott be a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizslát több órán keresztül műtötték, de fel fog épülni.","shortLead":"A vizslát több órán keresztül műtötték, de fel fog épülni.","id":"20191213_vadziszno_agyar_kutya_hajogyari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745d6afb-d8f6-4924-aed6-b4c84ba71464","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_vadziszno_agyar_kutya_hajogyari","timestamp":"2019. december. 13. 15:03","title":"Vaddisznó agyara fúródott egy kutyába a Hajógyári-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar-orosz űregyüttműködésről beszélnek majd a Roszkoszmosz vezetőjével a pénteki találkozón.","shortLead":"A magyar-orosz űregyüttműködésről beszélnek majd a Roszkoszmosz vezetőjével a pénteki találkozón.","id":"20191212_szijjarto_peter_moszkva_targyalas_roszkoszmosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef2499c-3ef0-4710-a1d0-e679ea7982ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_szijjarto_peter_moszkva_targyalas_roszkoszmosz","timestamp":"2019. december. 12. 11:57","title":"Szijjártó az új magyar űrhajósról tárgyal holnap Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fa5c7c-c84f-41b4-968d-4e31a5b56a7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az enyhülés és az emancipáció fogalmát is újszerűen interpretálja Békés Csaba a szovjet blokk és a nemzetközi politika 1944 és 1991 közötti történelmét vizsgáló könyvében. ","shortLead":"Az enyhülés és az emancipáció fogalmát is újszerűen interpretálja Békés Csaba a szovjet blokk és a nemzetközi politika...","id":"201950_konyv__ideghaboru_bekes_csaba_enyhules_es_emancipacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69fa5c7c-c84f-41b4-968d-4e31a5b56a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aa2525-b24a-4c61-8417-e1e7d492084e","keywords":null,"link":"/360/201950_konyv__ideghaboru_bekes_csaba_enyhules_es_emancipacio","timestamp":"2019. december. 13. 14:00","title":"Új értékelés: Brezsnyev nem tehetett semmit, amikor Kádár János a sarkára állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint ami maradt belőle. 2018 szeptemberében a józsefvárosi önkormányzat ugyanis szerződést kötött 400 darab mozijegy vásárlására bruttó 775 000 forint értékben.","shortLead":"Mármint ami maradt belőle. 2018 szeptemberében a józsefvárosi önkormányzat ugyanis szerződést kötött 400 darab mozijegy...","id":"20191213_Jozsefvaros_elozo_fideszes_vezetese_mozijegyeket_vett_tobb_szazezer_forintert_Piko_Andrasek_raszorulo_gyerekeknek_adjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ca9fa7-eaf0-4b6f-92d4-0c0fa5ec0fac","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Jozsefvaros_elozo_fideszes_vezetese_mozijegyeket_vett_tobb_szazezer_forintert_Piko_Andrasek_raszorulo_gyerekeknek_adjak","timestamp":"2019. december. 13. 14:08","title":"Józsefváros előző, fideszes vezetése mozijegyeket vett több százezer forintért, Pikó Andrásék rászoruló gyerekeknek adják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]