Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mire figyeljünk, hogyan kérdezzünk, miként tegyünk javaslatot a főnökünknek a hatékony kommunikáció érdekében? Jó módszer lehet például vezetőnk viselkedési stílusának megfelelő kommunikációs módszert választani.","shortLead":"Mire figyeljünk, hogyan kérdezzünk, miként tegyünk javaslatot a főnökünknek a hatékony kommunikáció érdekében? Jó...","id":"20191219_Hogyan_kommunikaljunk_a_fonokunkkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb79650-953d-4938-8018-77dca3376af6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191219_Hogyan_kommunikaljunk_a_fonokunkkel","timestamp":"2019. december. 19. 14:15","title":"Hogyan kommunikáljunk a főnökünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd1b0a7-da89-4307-8549-042b05e6db15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz lapok szerint egy 39 éves férfi lövöldözött csütörtökön este Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat székházánál.","shortLead":"Az orosz lapok szerint egy 39 éves férfi lövöldözött csütörtökön este Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat...","id":"20191220_Megneveztek_az_FSZBszekhazanal_lelott_tamadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd1b0a7-da89-4307-8549-042b05e6db15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3461fdeb-0a16-4b6c-91c9-accab3d4e123","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Megneveztek_az_FSZBszekhazanal_lelott_tamadot","timestamp":"2019. december. 20. 10:19","title":"Megnevezték az FSZB-székházánál lelőtt támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel léphet piacra 2020-ban a technológia egyik legnagyobb óriása, az Apple.","shortLead":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel...","id":"20191219_apple_varhato_termekei_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0cb119-51cb-48ba-b44d-cc103c1b42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_apple_varhato_termekei_2020","timestamp":"2019. december. 19. 10:03","title":"Belenéztek a kristálygömbbe: ezek az Apple-újdonságok érkezhetnek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál a szakmai irányítás marad.","shortLead":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál...","id":"20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e551bb-8371-4dbb-b5d9-5dd94ac5e944","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","timestamp":"2019. december. 19. 09:25","title":"A rendőrség tulajdonába kerül a légi mentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","shortLead":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","id":"20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22542b3-b4b4-4d56-9052-94299604dd97","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","timestamp":"2019. december. 19. 15:17","title":"Havonta kell igazolni a munkanélküliséget az ingyenes havi bérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit.","shortLead":"Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit.","id":"20191219_dunaujvaros_emberolesi_kiserlet_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41897ed3-4c9d-44d2-9a26-b180e20d0d99","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_dunaujvaros_emberolesi_kiserlet_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. december. 19. 10:21","title":"Sodrófával, kalapáccsal, vascsővel vertek össze több embert Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már ne keressék.","shortLead":"Ma már ne keressék.","id":"20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c636fc-0546-446d-b192-6a2003dae873","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","timestamp":"2019. december. 18. 17:26","title":"Baleset miatt nem jár a budapesti Mikulásbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","shortLead":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","id":"20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f53bd0d-8cbc-4c77-96e0-cb1eb2585af5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","timestamp":"2019. december. 18. 16:22","title":"Több településen is magas a légszennyezettség, nem várható javulás a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]