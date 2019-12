Elutasította az Átrium előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására benyújtott kérelmét az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET), ezt a színház közölte a Facebook-oldalán.

A pesti intézménytől nem szakmai okok, hanem forráshiányra hivatkozva tagadták meg a támogatást. Az EMET azt írta, a döntéssel kapcsolatban „kifogás, méltányossági kérelem nem nyújtható be”.

Az Index ma írta meg, hogy a kormány az utolsó pillanatban még elszórt közel egymilliárd forintot az elméletileg előadó-művészeti szervezeteknek járó keretből, 414,8 millió forintot kapott Budapest XVII. Kerülete, Rákosmente Önkormányzatának, 500 millió forintot pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Az Átrium bejegyzésében megjegyzi, hogy a fentiek miatt „túlmegy minden határon”, hogy a forráshiányra hivatkozva utasították el a támogatási kérelmüket. Ahogy arról korábban a hvg.hu is beszámolt, a keretből jutott már személyi edzőknek, illetve újságárusnak is, de 1,8 milliárd forintot kapott a Köves Slomóhoz köthető Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek,vagy egy Nemzeti Színházhoz köthető, még be sem jegyzett szervezet is.

Júniusban írtuk meg, hogy nagy bajba került az Átrium a kulturális tao eltörlése után, az intézmény 218 millió forintos támogatást remélt, ehelyett az Emberi Erőforrások Minisztériuma mindössze 50 millió forintot ítélt meg neki, azt is három részletben. A színháznak le kellett mondania egy előadást, és munkatársainak 90 százalékától megvált.