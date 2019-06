Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31bb3a9-ae82-45bb-8e55-fdb4c0505b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Walmart a legnagyobb élelmiszer-forgalmazó jelenleg is az USA-ban, de új ötletük révén is hatalmasat szakítanának.","shortLead":"A Walmart a legnagyobb élelmiszer-forgalmazó jelenleg is az USA-ban, de új ötletük révén is hatalmasat szakítanának.","id":"20190609_Jon_a_hazhoz_szallitas_uj_szintje_a_hutobe_teszi_az_etelt_a_futar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31bb3a9-ae82-45bb-8e55-fdb4c0505b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20340978-3005-4215-903e-d99c1c7f79a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Jon_a_hazhoz_szallitas_uj_szintje_a_hutobe_teszi_az_etelt_a_futar","timestamp":"2019. június. 09. 17:10","title":"Jön a házhoz szállítás új szintje: a hűtőbe teszi az ételt a futár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e113b10-d9b5-4600-bf74-4c5cdee78d6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Varga Zsolt, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője szerint egy hosszú út végére ért az együttes, amely szombaton este Hannoverben elhódította a Bajnokok Ligáját. A magyar csapat 10:10-es döntetlen után az ötméteres-párbajban diadalmaskodott 14:13-ra.","shortLead":"Varga Zsolt, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője szerint egy hosszú út végére ért az együttes, amely...","id":"20190609_Hosszu_ut_vegere_ert_a_Ferencvaros_a_vizilabda_Bajnokok_Ligajanak_megnyeresevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e113b10-d9b5-4600-bf74-4c5cdee78d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cacae99-0adf-4133-863b-fd93ffae6419","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Hosszu_ut_vegere_ert_a_Ferencvaros_a_vizilabda_Bajnokok_Ligajanak_megnyeresevel","timestamp":"2019. június. 09. 11:19","title":"Hosszú út végére ért a Ferencváros a vízilabda Bajnokok Ligájának megnyerésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208f74c4-4bc9-4ece-98ae-3deccbd075a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 2-1-re legyőzte Wales csapatát az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar érdekeltségű csoportjának szombati játéknapján.","shortLead":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 2-1-re legyőzte Wales csapatát az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar...","id":"20190608_A_horvat_focivalogatott_Walesben_javitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=208f74c4-4bc9-4ece-98ae-3deccbd075a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3dab84-30d7-473c-b566-4fc4b27602e8","keywords":null,"link":"/sport/20190608_A_horvat_focivalogatott_Walesben_javitott","timestamp":"2019. június. 08. 17:50","title":"A horvát fociválogatott Wales ellen javított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB szerint az uniós minimumküszöbhöz kell igazítani a dohánytermékekre kivetett adót Magyarországon. ","shortLead":"Az EB szerint az uniós minimumküszöbhöz kell igazítani a dohánytermékekre kivetett adót Magyarországon. ","id":"20190607_Ujra_dragul_a_cigaretta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38ae415-c31c-4ba7-8ff5-8e453aff178d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Ujra_dragul_a_cigaretta","timestamp":"2019. június. 07. 20:45","title":"Újra drágul a cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af7d896-9194-4ee8-8e55-5f9aedb36ba8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Carlos Sainz büntetése révén egy sorral előrébb rajtolhat Max Verstappen a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon.","shortLead":"Carlos Sainz büntetése révén egy sorral előrébb rajtolhat Max Verstappen a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon.","id":"20190609_kanada_f_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af7d896-9194-4ee8-8e55-5f9aedb36ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda6cd02-7e05-49e7-957e-71bce6fd2351","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_kanada_f_1","timestamp":"2019. június. 09. 15:11","title":"Verstappen előrébb ugrott a kanadai rajtrácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8e7e0f-2899-4612-b4b2-81f5bea3070b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem tett vallomást a Viking Sigyn kapitánya, C. Yuriy. A nyomozás számokban.","shortLead":"Továbbra sem tett vallomást a Viking Sigyn kapitánya, C. Yuriy. A nyomozás számokban.","id":"20190608_Majdnem_otezer_foto_keszult_a_Hableanykatasztrofarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8e7e0f-2899-4612-b4b2-81f5bea3070b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffedf1f1-e584-42e4-b8a9-c552dc4d6e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Majdnem_otezer_foto_keszult_a_Hableanykatasztrofarol","timestamp":"2019. június. 08. 08:21","title":"Majdnem ötezer fotó készült a Hableány-katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85d99ea-1269-4943-9a6a-3667a034decf","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Manilától Rogán Cecíliáig, a népi demokráciától az illiberális demokráciáig. A 40 éves HVG történelme egyúttal Magyarország – és kicsit a világ – utóbbi négy évtizedének a történelme is.","shortLead":"Manilától Rogán Cecíliáig, a népi demokráciától az illiberális demokráciáig. A 40 éves HVG történelme egyúttal...","id":"201923_hvg_40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85d99ea-1269-4943-9a6a-3667a034decf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b294f160-34d8-43b0-8bd6-d449010e0965","keywords":null,"link":"/kultura/201923_hvg_40","timestamp":"2019. június. 08. 09:00","title":"A HVG 40 évének 20 legjobb címlapja - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mexikó \"sértetlen méltósággal\" került ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból - jelentette ki a mexikói külügyminiszter. A két országnak sikerült megállapodnia a migráció megfékezéséről, így Donald Trump amerikai elnök visszavonta a vámok bevezetését a mexikói árukra.","shortLead":"Mexikó \"sértetlen méltósággal\" került ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból - jelentette ki a mexikói...","id":"20190609_Mexiko_meguszta_az_amerikai_buntetovamokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6e17bf-5fa5-4456-bc97-cdeb6644bef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Mexiko_meguszta_az_amerikai_buntetovamokat","timestamp":"2019. június. 09. 09:37","title":"Mexikó megúszta az amerikai büntetővámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]