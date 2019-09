Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretes kísérletekről számolt be egy kanadai–kínai kutatócsoport: egy szelfivideóból meglepő pontossággal meg tudták határozni a videót készítő vérnyomását. ","shortLead":"Ígéretes kísérletekről számolt be egy kanadai–kínai kutatócsoport: egy szelfivideóból meglepő pontossággal meg tudták...","id":"20190906_vernyomas_merese_szefi_videobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435fe8e2-d0cc-4cf0-9e76-050099b76c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_vernyomas_merese_szefi_videobol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:03","title":"Szó szerint ránézésre megmondja az ember vérnyomását egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"18 tizenévest és egy középkorú nőt szállítottak vizsgálat céljából kórházba.","shortLead":"18 tizenévest és egy középkorú nőt szállítottak vizsgálat céljából kórházba.","id":"20190906_Diakokat_szallito_busznak_utkozott_egy_teherauto_Nograd_megyeben_19en_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cef199-0a23-4eee-a76d-fd68b018c569","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Diakokat_szallito_busznak_utkozott_egy_teherauto_Nograd_megyeben_19en_megserultek","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:33","title":"Diákokat szállító busznak ütközött egy teherautó Nógrád megyében, 19-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd1bf92-6745-42e7-a480-eeeece5f8fc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Azt mondtam Donaldnak: akarod, hogy eladjuk őket neked?\" – mondta az orosz elnök.","shortLead":"\"Azt mondtam Donaldnak: akarod, hogy eladjuk őket neked?\" – mondta az orosz elnök.","id":"20190905_Putyin_g20_usa_fegyverkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfd1bf92-6745-42e7-a480-eeeece5f8fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f858f48d-d841-4956-88ce-f9f4f7ae5dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Putyin_g20_usa_fegyverkezes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:34","title":"Putyin hiperszonikus fegyvereket adna el az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020 elejétől szigorúan kell jelenteni több tízezer szállásadónak a vendégei adatait. A HVG cikke annak ment utána, kik járnak jól, és mire lehet jó még az új rendszer, amely a feketegazdaság és adóelkerülés elleni harc része hivatalosan.","shortLead":"2020 elejétől szigorúan kell jelenteni több tízezer szállásadónak a vendégei adatait. A HVG cikke annak ment utána, kik...","id":"20190905_Ezzel_revolverezheti_a_kormany_az_airbnbzoket_januar_1jetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daf3cd3-c4e0-46ad-90e8-e07dbc40d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Ezzel_revolverezheti_a_kormany_az_airbnbzoket_januar_1jetol","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:48","title":"Ezzel revolverezheti a kormány az airbnb-zőket januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomprogramról szóló megállapodás újabb fejezetét mondta fel Teherán. ","shortLead":"Az atomprogramról szóló megállapodás újabb fejezetét mondta fel Teherán. ","id":"20190906_Iran_tobbe_nem_korlatozza_az_urandusitas_kutatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d656ab-5608-4849-9295-706eceb16513","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Iran_tobbe_nem_korlatozza_az_urandusitas_kutatasat","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:20","title":"Irán többé nem korlátozza az urándúsítás kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e4a06-3ddc-425a-af19-145f8bf28be1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az autó sofőrje meghalt, sérültek is vannak.","shortLead":"Az autó sofőrje meghalt, sérültek is vannak.","id":"20190906_busz_auto_halalos_baleset_miskolc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e4a06-3ddc-425a-af19-145f8bf28be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d179f481-3c47-4c4e-a873-57193f18a89d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_busz_auto_halalos_baleset_miskolc","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:31","title":"Busz és autó ütközött frontálisan Miskolc határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82a5da4-4382-42f2-b00a-5fe37f3144e8","c_author":"Vértessy Péter","category":"kultura","description":"A külföldnek szóló náci német propagandára válaszul, a brit külpolitikai érdekek kiszolgálására a BBC keretein belül indították be az idegen nyelvű adásokat, köztük a magyart. ","shortLead":"A külföldnek szóló náci német propagandára válaszul, a brit külpolitikai érdekek kiszolgálására a BBC keretein belül...","id":"201936__bbc_magyar_adas__80_ev__radiohullamok__hangtavolsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a82a5da4-4382-42f2-b00a-5fe37f3144e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e878ab-00ad-486d-953e-a97ad605fe33","keywords":null,"link":"/kultura/201936__bbc_magyar_adas__80_ev__radiohullamok__hangtavolsag","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:00","title":"A BBC az elején még udvarias volt a magyar kormánnyal, de aztán változott a hangnem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236fa059-91c7-4141-95aa-61c4207cc04c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Természetesen nem is tudott róla.","shortLead":"Természetesen nem is tudott róla.","id":"20190905_Szigoruan_titkos_adatot_kozolt_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=236fa059-91c7-4141-95aa-61c4207cc04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71651ab6-48ec-41c8-b50e-f4861920eb58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Szigoruan_titkos_adatot_kozolt_Donald_Trump","timestamp":"2019. szeptember. 05. 22:09","title":"Trump szigorúan titkos adatot közölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]