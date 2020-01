Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kislány lett az első fővárosi újszülött.\r

","shortLead":"Kislány lett az első fővárosi újszülött.\r

","id":"20200101_Az_ev_elso_gyozelmet_a_lanyok_arattak_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84090bd-7033-4113-9e9d-3ca860d43c86","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Az_ev_elso_gyozelmet_a_lanyok_arattak_Budapesten","timestamp":"2020. január. 01. 08:16","title":"Az év első győzelmét a lányok aratták Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578d1681-04c4-40cd-a262-0cd27564d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos megerősítést kaptak azok az információk, amelyek a Samsung Galaxy S10 „jóárasított” változatáról szivárogtak ki.","shortLead":"Hivatalos megerősítést kaptak azok az információk, amelyek a Samsung Galaxy S10 „jóárasított” változatáról szivárogtak...","id":"20200102_samsung_galaxy_s10_lite_specifikaciok_foto_ces2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=578d1681-04c4-40cd-a262-0cd27564d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff0a4e2-8855-4b96-9757-b93494687337","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_samsung_galaxy_s10_lite_specifikaciok_foto_ces2020","timestamp":"2020. január. 02. 10:03","title":"Kiszivárgott a még meg sem jelent Galaxy S10 Lite kézikönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd67c73-50f0-4c09-9327-3671db3b9ab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csendes-óceáni szigetország, Palau az első, amely betiltotta a korallzátonyokat pusztító naptejek és napolajok forgalmazását és használatát. A tiltás szinte valamennyi közforgalomban lévő terméket érinti.","shortLead":"A csendes-óceáni szigetország, Palau az első, amely betiltotta a korallzátonyokat pusztító naptejek és napolajok...","id":"20200101_Palau_az_elso_orszag_ahol_betiltottak_a_kornyezetszennyezo_naptejeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdd67c73-50f0-4c09-9327-3671db3b9ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df0dcd-ec13-4477-8d41-542f9027c45f","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Palau_az_elso_orszag_ahol_betiltottak_a_kornyezetszennyezo_naptejeket","timestamp":"2020. január. 01. 09:16","title":"Palau az első ország, ahol betiltották a környezetszennyező naptejeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aaa70c6-36da-4ab0-804f-a9c635fa0a82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ujjongással, könnyekkel, imával fogadták világszerte az új évtized beköszöntét. Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is Szamoa és Kiribati voltak a világelsők a szilveszteri mulatozásban és az újév köszöntésében.","shortLead":"Ujjongással, könnyekkel, imával fogadták világszerte az új évtized beköszöntét. Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is...","id":"20200101_Vilagszerte_bekesen_koszontottek_be_a_2020as_evek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa70c6-36da-4ab0-804f-a9c635fa0a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a6297-ef45-4380-8b7c-2970358bd4b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Vilagszerte_bekesen_koszontottek_be_a_2020as_evek","timestamp":"2020. január. 01. 09:38","title":"Világszerte békésen köszöntöttek be a 2020-as évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 első negyedévében indulhat útnak néhány űrhajóssal a fedélzetén a SpaceX Crew Dragon űrkapszulája, ami a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) is kapcsolódik, mielőtt visszatérne a Földre.","shortLead":"A tervek szerint 2020 első negyedévében indulhat útnak néhány űrhajóssal a fedélzetén a SpaceX Crew Dragon...","id":"20200101_spacex_crew_dragon_tesztrepules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec23d81-c9de-48d5-a598-6792f5dce093","keywords":null,"link":"/tudomany/20200101_spacex_crew_dragon_tesztrepules","timestamp":"2020. január. 01. 12:03","title":"Videó: Így indulhat útnak emberrel a fedélzetén a SpaceX űrkapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő is okosabbnak tűnik, mint Mark Zuckerberg.","shortLead":"Ő is okosabbnak tűnik, mint Mark Zuckerberg.","id":"20200102_meszaros_lorinc_occse_meszaros_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdbe8c4-962e-4225-bee4-9de204759918","keywords":null,"link":"/kkv/20200102_meszaros_lorinc_occse_meszaros_janos","timestamp":"2020. január. 02. 08:33","title":"Mészáros Lőrinc öccsének cégei 7,7 milliárd forint állami megbízást nyertek el tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön az új James Bond, egy új Guy Ritchie-film, Tom Cruise mint szédületes pilótakiképző tiszt, és az eddigi legfontosabb me too-film Nicole Kidman, Margot Robbie és Charlize Theron főszereplésével. Ezeket a filmeket várjuk nagyon 2020 első felében. ","shortLead":"Jön az új James Bond, egy új Guy Ritchie-film, Tom Cruise mint szédületes pilótakiképző tiszt, és az eddigi...","id":"20200101_2020_filmajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7999e6b9-05ca-457c-a6f8-224e8d5fc5b2","keywords":null,"link":"/kultura/20200101_2020_filmajanlo","timestamp":"2020. január. 01. 14:00","title":"Ez a mocskos úriemberek éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15256055-70ae-4223-ab23-b18a66386dbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bagdadi amerikai nagykövetséget védő amerikai katonák könnygázgránátokkal próbálják meg távol tartani az épülettől az Irán-párti tiltakozókat. A zavargások kedden kezdődtek, miután az amerikai légi erő a hét végén 25 Irán-párti fegyverest ölt meg célzott csapásokkal.","shortLead":"A bagdadi amerikai nagykövetséget védő amerikai katonák könnygázgránátokkal próbálják meg távol tartani az épülettől...","id":"20200101_Bagdadban_folytatodnak_a_zavargasok_az_amerikai_kovetsegnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15256055-70ae-4223-ab23-b18a66386dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38462f9a-bc22-4b11-87cc-aec7f4d0ad80","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Bagdadban_folytatodnak_a_zavargasok_az_amerikai_kovetsegnel","timestamp":"2020. január. 01. 10:44","title":"Bagdadban folytatódnak a zavargások az amerikai követségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]