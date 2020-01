Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01c4df32-90da-466d-ab54-5fc63494febb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1917 lett a legjobb dráma, a film rendezője, a brit Sam Mendes a legjobb rendező díját is átvehette.","shortLead":"Az 1917 lett a legjobb dráma, a film rendezője, a brit Sam Mendes a legjobb rendező díját is átvehette.","id":"20200106_Az_1917_lett_a_legjobb_film_a_Golden_Globeon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c4df32-90da-466d-ab54-5fc63494febb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6690339a-5944-4a9b-82ad-1c07c793f9d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Az_1917_lett_a_legjobb_film_a_Golden_Globeon","timestamp":"2020. január. 06. 06:22","title":"Az 1917 lett a legjobb film a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86fbd2e-52c4-47e7-9c8d-cbd1e826427d","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció tavalyi évéről. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció tavalyi évéről. ","id":"20200105_Bauer_Rossz_siker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e86fbd2e-52c4-47e7-9c8d-cbd1e826427d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb0b51d-6829-4516-89d7-52de4f00c7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Bauer_Rossz_siker","timestamp":"2020. január. 05. 11:50","title":"Bauer: Rossz siker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle léptékben hatalmas távolság, éppen ezért megrázó, hogy még a túlpart lakói elé is aggasztó kép tárul. A háttérben felsejlik a klímaváltozás.","shortLead":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle...","id":"20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92020e9d-94bf-49c2-b490-59cd6f8c0bd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","timestamp":"2020. január. 06. 08:33","title":"Drámai fotók érkeztek arról, hogy néz ki 2100 km-ről Ausztrália mindent felperzselő katasztrófája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8941dcc-d14f-4270-a9d7-361ec8148944","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit-poll szerint a megkérdezett választók több mint fele az ellenzéki politikusra adta le szavazatát, ezt tükrözte a végeredmény is.\r

","shortLead":"Az exit-poll szerint a megkérdezett választók több mint fele az ellenzéki politikusra adta le szavazatát, ezt tükrözte...","id":"20200105_Horvat_elnokvalasztas_Milanovic_nyert_az_exitpoll_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8941dcc-d14f-4270-a9d7-361ec8148944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a9478-321b-489d-bdb4-08bbf71f9fba","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Horvat_elnokvalasztas_Milanovic_nyert_az_exitpoll_szerint","timestamp":"2020. január. 05. 19:45","title":"Horvát elnökválasztás: Milanovic nyert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Gyorsabbak és hajlékonyabbak is lesznek az immár az 5G forradalmi ígéreteivel érkező új telefonok, de a mobilhálózatok és a közeljövő más, igazán fontos technológiai újításait nem a zsebekben érdemes keresni.","shortLead":"Gyorsabbak és hajlékonyabbak is lesznek az immár az 5G forradalmi ígéreteivel érkező új telefonok, de a mobilhálózatok...","id":"202001__technologiai_trendek_2020ban__innovacios_lanc__kesleltetes_nelkul__telejosda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53112284-ab4f-42d2-9634-81341282e516","keywords":null,"link":"/360/202001__technologiai_trendek_2020ban__innovacios_lanc__kesleltetes_nelkul__telejosda","timestamp":"2020. január. 05. 08:15","title":"Nem (csak) a zsebünkben érdemes keresnünk 2020 újításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 34 éves Sanna Marin a világ második legfiatalabb miniszterelnöke, de nem lehet azt mondani, hogy nincs politikai rutinja.","shortLead":"A 34 éves Sanna Marin a világ második legfiatalabb miniszterelnöke, de nem lehet azt mondani, hogy nincs politikai...","id":"202001_sanna_marin_ifju_finn_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50beec3-b214-4b7e-bc7f-9b1a7ee65631","keywords":null,"link":"/360/202001_sanna_marin_ifju_finn_kormanyfo","timestamp":"2020. január. 05. 12:30","title":"Finnország első Instagram-kormányfője kimondja, ami a szívét nyomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532e1538-7a3c-4631-b686-bfc7b0b7ab7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves texasi Michael Egwuagu a nővére barátnőjének azt mondta, megölte nővérét. Kiderült, a vallomást a családi ház kamerával is felszerelt okos ajtócsengője rögzítette.","shortLead":"A 25 éves texasi Michael Egwuagu a nővére barátnőjének azt mondta, megölte nővérét. Kiderült, a vallomást a családi ház...","id":"20200106_ajtocsengo_gyilkossag_vallomas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=532e1538-7a3c-4631-b686-bfc7b0b7ab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787b2f7d-2803-43f2-acb0-454f57ebb611","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ajtocsengo_gyilkossag_vallomas_video","timestamp":"2020. január. 06. 08:03","title":"A családi ház okos ajtócsengője rögzítette, ahogy bevallja testvére meggyilkolását egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem félt megmutatni a karjait.","shortLead":"Nem félt megmutatni a karjait.","id":"20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0eb3af-cdbc-4ef2-9b65-757eca681f6a","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Jason Momoa egyedi kiegészítővel jelent meg a Golden Globe díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]