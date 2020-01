Interjút adott a Magyar Narancsnak Mácsai Pál, amelyben többek között arról beszélt, korábban milyen kapcsolat volt az önkormányzatok és a színházigazgatók között, a "Gothát-ügy előtti években, amikor a hatalom még nem támadta ilyen látványosan a neki nem tetsző színházi közösségeket."

Interjút adott a Magyar Narancsnak Mácsai Pál, amelyben többek között arról beszélt, korábban milyen kapcsolat volt az önkormányzatok és a színházigazgatók között, akkor, amikor a hatalom még nem támadta ilyen látványosan a neki nem tetsző színházi közösségeket.

"A Tarlós-féle Fővárosi Önkormányzattal egyébként minden kőszínháznak, világnézettől és esztétikától függetlenül korrekt, támogató kapcsolata volt. Deklarált deal volt a kormány és közte, hogy amíg ő a főpolgármester, békén hagyják a kőszínházakat. És ez a darabválasztásra, -értelmezésre is vonatkozott. Egyszer állított a szőnyeg szélére igazgatót: Máté Gábort A bajnok miatt. Megvonással sújtotta a Katonát, aztán lejárt a büntetés, és ment minden a régiben. Nem váltott le senkit. A Karácsony Gergely vezette fővárosnak és az ellenzéki vezetésű városnak már nem jár ez" – mondta Mácsai.

Arra a kérdésre, hogy ezt a Fidesz visszavágásának tekinthető-e, amiért elvesztette Budapestet, az Örkény igazgatója azt mondta: érdekesnek találja, hogy a kultúrkormányzat nem érti, hogy a színháztámogatás nem a polgármesteré, és nem is az igazgatóké. "Még csak nem is a színházaké. Hanem a közönségé. (...) Ami most diktál, nem politikai logika, hanem indulati: "aki minket nem szeret, annak nem adunk" – véli.

Mácsai Pál hozzátette: a nagyobb színházak túl fognak élni, egyesek fényesen, mások döccenőkkel, megint mások keservesen, de a kisebbek, amelyeket nem tud megvédeni az önkormányzatuk, a magánszínházak és a függetlenek elvérezhetnek.