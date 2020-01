Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b36a625-7088-4da8-9f6e-02f61ec97965","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU és a NATO a megfelelő választ kereste a közel-keleti válságra. Míg az unió vezető hatalmai a régen elúszott atomalkuba próbálnak életet lehelni, a NATO rászánta magát a részleges iraki csapatkivonásra. Az európai és a magyar diplomácia lehetőségeit Bartha Dániellel, a CEID euroatlanti elemzőközpont igazgatójával beszéltük át.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU...","id":"20200108_Europai_strategia_nem_letezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b36a625-7088-4da8-9f6e-02f61ec97965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa111f9-06de-48d3-b852-cf14957b1d74","keywords":null,"link":"/360/20200108_Europai_strategia_nem_letezik","timestamp":"2020. január. 08. 15:05","title":"Ha mélyül az ellentét Iránnal, Európában is megnő a terrorveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0004db7-50c9-4972-8ba0-b1e3b2cb0912","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok eddig arról is vitatkoztak, hogy ilyesmi egyáltalán lehetséges-e.","shortLead":"A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok...","id":"20200109_cserenkov_sugarzas_rakos_megbetegedes_sugarkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0004db7-50c9-4972-8ba0-b1e3b2cb0912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09f693-a9ba-4acc-9c0a-b1ae1acbcce4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cserenkov_sugarzas_rakos_megbetegedes_sugarkezeles","timestamp":"2020. január. 09. 20:03","title":"Alaposan megnézték egy rákbeteg szemét a tudósok, és olyat láttak, amit eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","shortLead":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","id":"20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba09ec66-cd52-471d-b403-e360463e24d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","timestamp":"2020. január. 08. 16:41","title":"Autók százai égtek porrá egy norvég repülőtér parkolóházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly összesen százan haltak meg így.","shortLead":"Tavaly összesen százan haltak meg így.","id":"20200109_Egy_het_alatt_nyolcan_haltak_meg_lakastuzben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e53561b-55e4-46a8-8bf2-1eacb410ad89","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Egy_het_alatt_nyolcan_haltak_meg_lakastuzben","timestamp":"2020. január. 09. 15:35","title":"Alig egy hét alatt nyolcan haltak meg lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da22958-4e91-4d84-8472-4e2cabbbdaa2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bostoni székhelyű TA Associates globális növekedési magántőke-társaság 75 százalékos részesedést szerzett a cégben. ","shortLead":"A bostoni székhelyű TA Associates globális növekedési magántőke-társaság 75 százalékos részesedést szerzett a cégben. ","id":"20200108_netrisk_ta_associates_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da22958-4e91-4d84-8472-4e2cabbbdaa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fe661c-a3b0-44a8-a863-c8cbd09ba809","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_netrisk_ta_associates_felvasarlas","timestamp":"2020. január. 08. 18:10","title":"Amerikai kézbe került a Netrisk.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d4daa8-e2e4-419b-8ca6-d3c06c8afa27","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Forradalmi Gárdának csak használnak az amerikai szankciók és Szulejmáni meggyilkolása – gazdaságilag is.","shortLead":"A Forradalmi Gárdának csak használnak az amerikai szankciók és Szulejmáni meggyilkolása – gazdaságilag is.","id":"20200110_Iranban_is_remekul_mukodik_a_nemzeti_egyuttmukodes_rendszere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d4daa8-e2e4-419b-8ca6-d3c06c8afa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c1d81d-f1c9-413e-9cea-cb2713128499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Iranban_is_remekul_mukodik_a_nemzeti_egyuttmukodes_rendszere","timestamp":"2020. január. 10. 06:23","title":"Iránban is remekül működik a „nemzeti együttműködés rendszere”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakhegyen sem polgármester-, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indultak októberben a választáson, így az helyben el is maradt. A helyzet mostanra nagyot változott.","shortLead":"Lakhegyen sem polgármester-, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indultak októberben a választáson, így az helyben...","id":"20200108_lakhegy_megismetelt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4efe982-6323-434b-bd7a-79420f66a8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_lakhegy_megismetelt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2020. január. 08. 16:03","title":"Ősszel senki sem akart polgármester lenni, most hatan is indulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portál furcsa indokkal próbálta meg megtagadni a Momentum Mozgalom helyreigazítási kérelmét.","shortLead":"A portál furcsa indokkal próbálta meg megtagadni a Momentum Mozgalom helyreigazítási kérelmét.","id":"20200108_origo_momentum_mozgalom_cseh_katalin_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba45222-17fb-4975-b40c-1a1e664d7fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_origo_momentum_mozgalom_cseh_katalin_birosag","timestamp":"2020. január. 08. 14:17","title":"Az Origo.hu elhatárolódott az Origótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]