Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","shortLead":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","id":"20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c56838d-c7df-4b46-b01a-14d7946b61ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","timestamp":"2020. január. 10. 10:17","title":"Megérkezett a friss Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszer deltásabbak az átlagegérnél.","shortLead":"Kétszer deltásabbak az átlagegérnél.","id":"20200110_Visszajottek_az_urbol_az_izomegerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d12dd0-1396-45ea-abfe-27171bc48400","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_Visszajottek_az_urbol_az_izomegerek","timestamp":"2020. január. 10. 11:58","title":"Visszajöttek az űrből az izomegerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az utóbbi napok eseményeit nézve egyre többször merül fel a kérdés, hogy miért akarták a japánok elmeszelni Carlos Ghosnt, a korábban szinte istenített francia Nissan-főnököt? A bukott vezér szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy szerinte azért, mert a japánok úgy érezték: a külföldi főnök a világ legnagyobb autókonglomerátumát akarja létrehozni, és ebben ők csak másodhegedűsök lehetnének. ","shortLead":"Az utóbbi napok eseményeit nézve egyre többször merül fel a kérdés, hogy miért akarták a japánok elmeszelni Carlos...","id":"20200108_Ghosn_elmondta_szerinte_miert_mentek_neki_a_japanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffce4bca-34f9-4141-9bc2-f9504b2b4b9a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_Ghosn_elmondta_szerinte_miert_mentek_neki_a_japanok","timestamp":"2020. január. 08. 16:37","title":"A szökött Nissan-vezér elmondta, szerinte miért mentek neki a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újraindul a világhírű Szabó István-filmek amerikai moziforgalmazása. Az Oscar-díjas Mephisto, a Bizalom és a Redl ezredes című filmek frissen felújított, 4K felbontású változatát vetíti januárban a patinás Film Forum mozi New Yorkban.



","shortLead":"Újraindul a világhírű Szabó István-filmek amerikai moziforgalmazása. Az Oscar-díjas Mephisto, a Bizalom és a Redl...","id":"20200109_Szabo_Istvan_felujitott_alkotasait_vetiti_a_New_Yorki_Film_Forum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962989a0-4478-414b-8643-6b150df45a3e","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Szabo_Istvan_felujitott_alkotasait_vetiti_a_New_Yorki_Film_Forum","timestamp":"2020. január. 09. 12:28","title":"Szabó István felújított filmjeit vetítik New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök év eleji sajtótájékoztató tart ma. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","shortLead":"A miniszterelnök év eleji sajtótájékoztató tart ma. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","id":"20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77742ab4-c790-42c1-898f-12d12f0861ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","timestamp":"2020. január. 09. 10:15","title":"Orbán: Vessetek a mókusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság szerint az egyik kérdés megtévesztő, egy másik pedig túl bonyolult. A határozat nem jogerős.","shortLead":"A bizottság szerint az egyik kérdés megtévesztő, egy másik pedig túl bonyolult. A határozat nem jogerős.","id":"20200110_nvb_lmp_zold_nepszavazas_kerdesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00962f3d-810d-4352-a270-24cdb0ca0301","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_nvb_lmp_zold_nepszavazas_kerdesek","timestamp":"2020. január. 10. 05:07","title":"Elutasította az NVB az LMP zöld népszavazási kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt józsefvárosi polgármestert Gulyás Gergely javaslatára nevezték ki kormánymegbízottá.","shortLead":"A volt józsefvárosi polgármestert Gulyás Gergely javaslatára nevezték ki kormánymegbízottá.","id":"20200109_Sara_Botondot_nem_hagytak_az_ut_szelen_Orban_kinevezte_a_kormanyhivatalok_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1f07b3-626c-4718-9f2e-330f1eedeae9","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Sara_Botondot_nem_hagytak_az_ut_szelen_Orban_kinevezte_a_kormanyhivatalok_elere","timestamp":"2020. január. 09. 20:27","title":"Sára Botondot nem hagyták az út szélén, Orbán kinevezte a kormányhivatalok élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul a dalban Slash gitározik.



","shortLead":"Ráadásul a dalban Slash gitározik.



","id":"20200110_Ki_gondolta_volna_Duot_enekel_Elton_John_es_Ozzy_Osbourne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f1ea11-7e98-4df8-9d9f-0cb5eeda62eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Ki_gondolta_volna_Duot_enekel_Elton_John_es_Ozzy_Osbourne","timestamp":"2020. január. 10. 11:27","title":"Ki gondolta volna? Duettet énekel Elton John és Ozzy Osbourne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]