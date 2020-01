Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"076074f2-1aa5-40ea-8b67-6c9c712f54cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Szabolcs Ferencnek a végkielégítéshez milliós szabadságmegváltás is járt. Vaskos borítékkal lépett ki az ajtón.","shortLead":"Takács Szabolcs Ferencnek a végkielégítéshez milliós szabadságmegváltás is járt. Vaskos borítékkal lépett ki az ajtón.","id":"20200109_takacs_szabolcs_ferenc_szabadsagmegvaltas_vegkielegites_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076074f2-1aa5-40ea-8b67-6c9c712f54cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d4fb46-99c2-4c1f-88bb-7fcd3b2c44cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_takacs_szabolcs_ferenc_szabadsagmegvaltas_vegkielegites_allamtitkar","timestamp":"2020. január. 09. 13:45","title":"Több mint 12 millió forinttal távozik posztjáról egy államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8b8cbd-4ab9-4321-a8c6-ed7d6153d92d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt mit mondaniuk. ","shortLead":"Volt mit mondaniuk. ","id":"20200109_Legyetek_szerelmesek_az_olyan_jo__a_szigethalmi_idosek_otthonabol_uzentek_a_fiataloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a8b8cbd-4ab9-4321-a8c6-ed7d6153d92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa9a708-23e5-4b2b-9bcd-90f40bd725af","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Legyetek_szerelmesek_az_olyan_jo__a_szigethalmi_idosek_otthonabol_uzentek_a_fiataloknak","timestamp":"2020. január. 09. 16:38","title":"\"Legyetek szerelmesek, az olyan jó!' – a szigethalmi idősek otthona lakói üzentek a fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e86fa87-d296-49a6-a40d-73774c72be79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány pontos leírást adott egy férfiról és az eset körülményeiről.","shortLead":"A lány pontos leírást adott egy férfiról és az eset körülményeiről.","id":"20200109_Kitalalta_a_12_eves_vaci_kislany_hogy_elraboltak_a_rendorseget_is_megvezette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e86fa87-d296-49a6-a40d-73774c72be79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132a384e-593a-4994-897e-bed2baf07e04","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Kitalalta_a_12_eves_vaci_kislany_hogy_elraboltak_a_rendorseget_is_megvezette","timestamp":"2020. január. 09. 14:56","title":"Kitalálta a 12 éves váci kislány, hogy elrabolták, a rendőrséget is megvezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Holland tudósok szerint érdemes lenne rövidebb pórázon tartani a macskákat, ugyanis túl sok állatfajt pusztítanak. Más vélemény szerint először a saját házunk táján lenne érdemes körülnéznünk.","shortLead":"Holland tudósok szerint érdemes lenne rövidebb pórázon tartani a macskákat, ugyanis túl sok állatfajt pusztítanak. Más...","id":"202002_kijarasi_tilalom_macskaknak_kiirto_cukik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4903da-4143-427e-aee6-9037ef85fd21","keywords":null,"link":"/360/202002_kijarasi_tilalom_macskaknak_kiirto_cukik","timestamp":"2020. január. 11. 09:30","title":"Kiirtó cukik: kijárási tilalmat rendelnének el az EU-ban a macskáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223973e1-0b18-495e-b02b-54fca81818aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-ben nem diadalmenet, amit a franciák mostanság bejárnak, de az utcai hibrid és elektromos technológiák fejlesztésében élen járnak.","shortLead":"A Forma–1-ben nem diadalmenet, amit a franciák mostanság bejárnak, de az utcai hibrid és elektromos technológiák...","id":"20200110_Versenytechnikat_kapott_a_hibrid_Renault_Clio_es_Captur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=223973e1-0b18-495e-b02b-54fca81818aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0ff49f-e77c-433a-a469-7fc6e0f34473","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Versenytechnikat_kapott_a_hibrid_Renault_Clio_es_Captur","timestamp":"2020. január. 10. 14:59","title":"Versenytechnikát kapott a hibrid Renault Clio és Captur","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e355e618-a74b-4b3c-9452-eae90c7e40b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén 7 milliárd forintos bérfejlesztést hajt végre a cég.","shortLead":"Idén 7 milliárd forintos bérfejlesztést hajt végre a cég.","id":"20200109_Megallapodott_a_Spar_a_szakszervezettel_a_2020as_berekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e355e618-a74b-4b3c-9452-eae90c7e40b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f5f3be-b485-4c4a-9482-21dcb1a3cd50","keywords":null,"link":"/kkv/20200109_Megallapodott_a_Spar_a_szakszervezettel_a_2020as_berekrol","timestamp":"2020. január. 09. 14:11","title":"Megállapodott a Spar a szakszervezettel a 2020-as bérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38219234-06cb-40ca-a9ea-8dd7aa7c6e9c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfelé nőtt a légszennyezettség, két település levegőjét már veszélyesnek minősítették a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Többfelé nőtt a légszennyezettség, két település levegőjét már veszélyesnek minősítették a magas szállópor-tartalom...","id":"20200109_Putnokon_es_Sajoszentpeteren_veszelyes_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38219234-06cb-40ca-a9ea-8dd7aa7c6e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3da342-1390-4c15-b397-e6f496c1e6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Putnokon_es_Sajoszentpeteren_veszelyes_a_levego","timestamp":"2020. január. 09. 15:52","title":"Putnokon és Sajószentpéteren veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c7ada4-d215-473d-8f82-b161521d069d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Müpában lép fel a világhírű Rosztropovics-tanítvány, Misha Maisky, fiával és lányával.","shortLead":"A Müpában lép fel a világhírű Rosztropovics-tanítvány, Misha Maisky, fiával és lányával.","id":"202002_koncert__afa_es_azalmak_maisky","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6c7ada4-d215-473d-8f82-b161521d069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8dd66d-d77d-4b50-85cb-1b1f83ddf3b1","keywords":null,"link":"/360/202002_koncert__afa_es_azalmak_maisky","timestamp":"2020. január. 09. 14:00","title":"Különleges családi koncerten játsszák Beethoven hármasversenyét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]