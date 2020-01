Úgy tűnik a kormány bicskája folyton beletörik az Országos Széchényi Könyvtárba (OSZK). Fél évvel ezelőtt igazgatói pályázatot írt ki az EMMI, amit aztán titokban eredménytelenek nyilvánított. Így az egyik legesélyesebb pályázó, az EMMI korábbi helyettes államtitkára, Orbán Viktor egykori sajtfőnöke, a bölcsész végzettségű Hammerstein Judit csak megbízással foglalhatta el a pozíciót tavaly augusztusban. A minisztérium ezt megpróbálta egy ügyetlen közleményben elrejteni, amit ebben a cikkünkben fejtettük meg. Úgy tudjuk, eredetileg Hammersterin lett volna a befutó, de időközben a kultúrharc egyik vezető figurája, Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója is rástartolt az intézményre. Ebből a szituációból aztán a szokásos „oszd meg és uralkodj” orbáni elve szerint az a megoldás született, hogy Demeter múlt év végéig az OSZK költözéséért felelős miniszteri biztos lett, Hammerstein pedig megbízott főigazgató lett határozatlan időre.

Demeter koncepciója az volt, hogy az OSZK-t és PIM-et, és még néhány könyvkultúrával, irodalommal foglalkozó intézmény összevonásával zöldmezős beruházásként létrehoz egy nagy irodalmi kombinátot. Ezt be is erőltették a színházi törvény módosításának tervezetébe, de a szakmai, ellenzéki, sőt, belső tiltakozásaik következtében – ahogy az NKA tervezett megszüntetése – a Magyar Nemzeti Kultúrközpont terve is kikerült a később módosított és a parlament által elfogadott tervezetből. Demeter mostani miniszteri biztosi portfoliójából azonban az derül ki, a terv nem került végleg a süllyesztőbe. Ellenkezőleg, a kinevezési okmányban az olvasható, hogy feladata lesz: „előkészíteni és koordinálni a „Magyar Nyelv Háza” zöldmezős ingatlanberuházás előkészítését, majd a költözés folyamatát, illetve ellátja a nemzeti gyűjtemények megújításával és lehetséges integrációjával kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel az Országos Széchenyi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum fejlesztéseinek összehangolására.” Demeter kérdésünkre, hogy a Magyar Nyelv Háza valójában az OSZK és PIM összevonását jeleni el, azt válaszolta: „Az egyik forgatókönyv szerint az ingatlanegyüttes, helyet adhat az OSZK-nak, a PIM-nek, az Országos Színháztörténeti Intézetnek, kiadóknak, írószakmai szervezeteknek is. A másik elképzelés pedig az, hogy csak az OSZK-nak épülne korszerű ingatlan.” Ezt, és az épület helyszínét termesztésen a kormány dönti majd el. Demeter feladata épp ennek a döntésnek az előkészítése lesz. Mint korábban megírtuk, elképzelhető, hogy a lágymányosi Duna partra kerülne az új OSZK/Magyar Nyelv Háza

Demeter továbbra is vezeti az OSZK-t átvilágító bizottságot, és „az átvilágítás végén javaslatokat fogalmaz meg az emberi erőforrások minisztere számára”. A miniszteri biztos érvelése szerint, az OSZK megújításához, a költözés elindításához „erős döntési kompetenciákkal bíró főigazgató kell”, ezért írta ki a miniszter a pályázatot. Hammerstein Judit kérdésünkre elmondta, ő maga hasonló okokra hivatkozva kifejezetten kérte, hogy új pályázatot írjanak ki. Ugyanakkor azt még nem döntötte el, hogy indul-e rajta.

