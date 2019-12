Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","shortLead":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","id":"20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5de6e-17c5-4d71-a777-3b002116bf0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","timestamp":"2019. december. 07. 12:35","title":"2,8 millió forint tao-pénzt költött egy új sportolóra az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki akárcsak egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy a Qualcomm mindent megtesz az Apple sikere érdekében, finoman fogalmazva is kinevették volna. Most viszont épp a Qualcomm elnöke erősítette meg, hogy prioritás számukra az 5G-s iPhone.","shortLead":"Ha valaki akárcsak egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy a Qualcomm mindent megtesz az Apple sikere érdekében, finoman...","id":"20191207_cristiano_amon_qualcomm_elnok_az_apple_5g_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc041f1-fcce-4699-9db2-5eed9e35561c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_cristiano_amon_qualcomm_elnok_az_apple_5g_iphone","timestamp":"2019. december. 07. 16:03","title":"Sosem találná ki, mi lett prioritás a Qualcomm számára: az 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aa4b95-b41b-429c-b92b-3ad379ab0538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Madách téren tüntetnek holnap este 6-tól a színházakat érintő törvénytervezet miatt.","shortLead":"A Madách téren tüntetnek holnap este 6-tól a színházakat érintő törvénytervezet miatt.","id":"20191208_Tobb_eloadas_is_csuszik_a_holnapi_tuntetes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22aa4b95-b41b-429c-b92b-3ad379ab0538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ebb50f-2f2b-4e18-981b-836395a68d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Tobb_eloadas_is_csuszik_a_holnapi_tuntetes_miatt","timestamp":"2019. december. 08. 21:15","title":"Több előadás is csúszik a holnapi tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db58a921-bf18-4911-865c-c79f5f497975","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A klímavédelem sürgősségét hangsúlyozta három idei Nobel-díjas tudós, Didier Queloz csillagász, Esther Duflo közgazdász és Stanley Whittingham kutató is a díjak átadását és a díjazottak hagyományos Nobel-előadását megelőző szombati sajtótájékoztatón.","shortLead":"A klímavédelem sürgősségét hangsúlyozta három idei Nobel-díjas tudós, Didier Queloz csillagász, Esther Duflo...","id":"20191207_Harom_idei_Nobeldijas_tudos_is_a_klimavedelem_surgosseget_hangsulyozta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db58a921-bf18-4911-865c-c79f5f497975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805f0b13-d33b-4186-8c83-f4c604417479","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Harom_idei_Nobeldijas_tudos_is_a_klimavedelem_surgosseget_hangsulyozta","timestamp":"2019. december. 07. 21:45","title":"Három idei Nobel-díjas tudós is a klímavédelem fontosságáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2019. október 31. előtti egy év nagyon jól sikerült Pinknek, a Rolling Stonesnak és a Metallicának is.","shortLead":"A 2019. október 31. előtti egy év nagyon jól sikerült Pinknek, a Rolling Stonesnak és a Metallicának is.","id":"20191207_Ed_Sheeran_kereste_a_legtobb_penzt_koncertezessel_de_Elton_John_allt_a_legtobbszor_a_szinpadon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c289f1b-d26d-438b-8312-e55809b8527a","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Ed_Sheeran_kereste_a_legtobb_penzt_koncertezessel_de_Elton_John_allt_a_legtobbszor_a_szinpadon","timestamp":"2019. december. 07. 17:07","title":"Ed Sheeran kereste a legtöbb pénzt koncertezéssel, de Elton John állt a legtöbbször a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa9aefb-2d91-4831-b6a4-048e65d16ae6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mohóság, a természet iránti tisztelet hiánya, az önzés, a képzelethiány, az állandó versengés és a felelősségvállalásra való képtelenség miatt széthullóban van a világ. Ezért hiszem azt, hogy olyan történeteket kell mesélnem, amelyekben a világ egyetlen olyan élő szervezet, amely a szemünk előtt formálódik, s amelynek mindannyian kicsi, de ugyanakkor fontos részei vagyunk” – mondta az irodalmi Nobel-díj átvétele alkalmából mondott beszédében Olga Tokarczuk lengyel írónő. Sokat mondó, hogy a beszédet nem közvetítették élőben a lengyel közszolgálati médiumok, valószínűleg attól tartottak, az írónő bírálni fogja a varsói kormányzatot.\r

","shortLead":"A mohóság, a természet iránti tisztelet hiánya, az önzés, a képzelethiány, az állandó versengés és...","id":"20191208_Sulyos_valsagban_van_a_vilag_es_az_irodalom__veli_Olga_Tokarczuk_az_irodalmi_Nobeldij_kituntetettje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aa9aefb-2d91-4831-b6a4-048e65d16ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b25e2b-0e30-462e-b791-d5d719dd2de5","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Sulyos_valsagban_van_a_vilag_es_az_irodalom__veli_Olga_Tokarczuk_az_irodalmi_Nobeldij_kituntetettje","timestamp":"2019. december. 08. 11:09","title":"\"Az internet világában az emberiség olyan lett, mint egy olyan kórus, ahol csak szólisták vannak\" – erős beszédet mondott a Nobel-díjas Tokarczuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","shortLead":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","id":"20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8d966b-70c8-4c77-971a-445d835bdb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","timestamp":"2019. december. 08. 16:20","title":"A nagy érdeklődés miatt a Madách térre tették át a hétfői tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró változtatással majdnem teljes értékű üzenetküldőt csinált Fotók szolgáltatásából a Google. A fejlesztés néhány helyen már elérhető.","shortLead":"Egy apró változtatással majdnem teljes értékű üzenetküldőt csinált Fotók szolgáltatásából a Google. A fejlesztés néhány...","id":"20191209_google_fotok_uzenetkuldo_kepek_mentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b1e67d-8222-4073-90d6-a7a56587f286","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_google_fotok_uzenetkuldo_kepek_mentese","timestamp":"2019. december. 09. 07:03","title":"Új funkció bukkant fel a Google Fotókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]