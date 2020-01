Közép-európai idő szerint hétfő délután nyilvánosságra hozta az amerikai filmakadémia az idei Oscar-díjak jelöltjeit.

Tóth Barnabás filmje, az Akik maradtak a legjobb nemzetközi film kategóriában volt esélyes, de sajnos nem került fel az ötös listára. A díjért végül a Honeyland, a Fájdalom és dicsőség, a Corpus Christi, a Nyomorultak és az Élősködők versenyez majd.

A legfontosabb kategóriákban nagyot ment a Joker, a Jojo Nyuszi és Quentin Tarantino filmje, a Volt egyszer egy... Hollywood is, de a Netflix Az írje és Házassági története is esélyes arra, hogy bezsebeljen néhány szobrot.

A több mint 9000 tagot számláló Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) díjait 92. alkalommal adják át: idén a tavalyinál jóval korábban, február 9-én tartják a ceremóniát a Los Angeles-i Dolby Színházban.

Íme a jelöltek:

Legjobb film: Az aszfalt királyai, Az ír, Jojo Nyuszi, Joker, Kisasszonyok, Házassági történet, 1917, Volt egyszer egy… Hollywood, Élősködők

Legjobb rendező: Az ír (Martin Scorsese), Joker (Todd Phillips), 1917 (Sam Mendes), Volt egyszer egy… Hollywood (Quentin Tarantino), Élősködők (Bong Joon Ho)

Legjobb férfi főszereplő: Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség), Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy… Hollywood), Adam Driver (Házassági történet), Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (A két pápa)

Legjobb női főszereplő: Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johannson (Házassági történet), Saoirse Ronan (Kisasszonyok), Charlize Theron (Botrány), Renée Zellweger (Judy)

Legjobb férfi mellékszereplő: Tom Hanks (A Beautiful Day In The Neighborhood), Anthony Hopkins (A két pápa), Al Pachino (Az ír), Joe Pesci (Az ír), Brad Pitt (Volt egyszer… egy Hollywood)

Legjobb női mellékszereplő: Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Házassági történet), Scarlett Johansson (Jojo Nyuszi), Florence Pugh (Kisasszonyok), Margot Robbie (Botrány)

Legjobb eredeti forgatókönyv: Knives out, Házassági történet, 1917, Volt egyszer egy … Hollywood, Élősködők

Legjobb adaptált forgatókönyv: Az ír, Jojo Nyuszi, Joker, Kisasszonyok, A két pápa

Legjobb operatőr: The Irishman, Joker, A világítótorony, 1917, Volt egyszer egy… Hollywood

Legjobb vágás: Az aszfalt királyai, Az ír, Jojo Nyuszi, Joker, Élősködők

Legjobb látványtervezés/díszlet: Az ír, Jojo Nyuszi, 1917, Volt egyszer egy… Hollywood, Élősködők

Legjobb jelmeztervezés: Az ír, Jojo Nyuszi, Joker, Kisasszonyok, Volt egyszer egy... Hollywood

Legjobb hangtervezés: Az aszfalt királyai, Joker, 1917, Volt egyszer egy... Hollywood, Star Wars: Skywalker kora

Legjobb hangkeverés: Ad Astra, Az aszfalt királyai, Joker, 1917, Volt egyszer egy...Hollywood

Legjobb vizuális effektusok: Bosszúállók: Végjáték, Az ír, Az oroszlánkirály, 1917, Star Wars: Skywalker kora

Legjobb smink: Botrány, Joker, Judy, Demóna: A sötétség úrnője, 1917

Legjobb eredeti filmzene: Joker, Kisasszonyok, Házassági történet, 1917, Star Wars: Skywalker kora

Legjobb eredeti betétdal: I’m Standing With You - Áttörés, Into The Unknown - Jégvarázs 2, (I’m Gonna) Love Me Again - Rocketman, I Can’t Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4, Stand up - Harriet

Legjobb animációs film: Így neveld a sárkányodat 3., Keresem a testemet, Klaus - A karácsony titkos története, A hiányzó láncszem, Toy Story 4

Legjobb animációs rövidfilm: Dcera (Daughter), Hair Love, Kitbull, Memorable, Sister,

Legjobb rövidfilm: Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbors’ Window, Saria, A Sister

Legjobb dokumentumfilm: American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, Kislányomnak, Sama-nak, Honeyland

Legjobb rövid dokumentumfilm: In the Abscence, Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl), Life Overtakes Me, St. Louis Superman, Walk Run Cha-Cha

Legjobb nemzetközi film: Honeyland, Fájdalom és dicsőség, Corpus Christi, Nyomorultak, Élősködők