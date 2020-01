Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b37f9fa-23b3-418c-bc92-e986ddc1b7f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy leszakadt vezeték nehezítette az oltást.","shortLead":"Egy leszakadt vezeték nehezítette az oltást.","id":"20200112_Hatalmas_langokkal_eg_harom_epulet_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b37f9fa-23b3-418c-bc92-e986ddc1b7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997a46cb-d023-4105-ba42-8ca3d3dc891f","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Hatalmas_langokkal_eg_harom_epulet_Obudan","timestamp":"2020. január. 12. 19:09","title":"Faházak égtek hatalmas lángokkal Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kommunista állami hírügynöksége szerint Kim Dzsong Un és Donald Trump személyes viszonya nem elég jó ahhoz, hogy újrainduljanak az egyeztetések.","shortLead":"A kommunista állami hírügynöksége szerint Kim Dzsong Un és Donald Trump személyes viszonya nem elég jó ahhoz...","id":"20200113_Washington_surgeti_a_targyalasok_ujrainditasat_EszakKoreaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1fbdf8-efac-4890-8e72-685b787d4ead","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Washington_surgeti_a_targyalasok_ujrainditasat_EszakKoreaval","timestamp":"2020. január. 13. 05:12","title":"Washington sürgeti a tárgyalások újraindítását Észak-Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jennifer Aniston sokáig az a ritka kivétel volt, aki nemcsak magánéletéről igyekszik minél kevesebbet megosztani a nyilvánossággal, de még egyes közösségi oldalaktól is tudatosan távol tartotta magát. Nemrég azonban létrehozta Instagram-profilját, és azóta rendszeresen letarolja a virtuális teret egy-egy megosztásával. Mint most, amikor együtt szórakozott a Jóbarátok sorozatbeli két kolléganőjével, és akkor már készítettek egy közös szelfit is.","shortLead":"Jennifer Aniston sokáig az a ritka kivétel volt, aki nemcsak magánéletéről igyekszik minél kevesebbet megosztani...","id":"20200113_Foto_Jennifer_Aniston_felrobbantotta_a_netet_a_Jobaratoklanyok_kozos_szelfijevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ebe94-d154-4409-8cec-eaf585f54a5a","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Foto_Jennifer_Aniston_felrobbantotta_a_netet_a_Jobaratoklanyok_kozos_szelfijevel","timestamp":"2020. január. 13. 11:59","title":"Jennifer Aniston felrobbantotta a netet a Jóbarátok-lányok közös szelfijével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5278e052-2c80-41b0-9feb-1fe0ce9bd90f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudott leszállni az etióp légitársaság Boeing 737-700-as repülőgépe az eredetileg célba vett repülőtéren, miután egy sáskaraj keresztezte az útjukat.","shortLead":"Nem tudott leszállni az etióp légitársaság Boeing 737-700-as repülőgépe az eredetileg célba vett repülőtéren, miután...","id":"20200113_etiop_legitarsasag_saskaraj_repulogep_boeing_737_700","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5278e052-2c80-41b0-9feb-1fe0ce9bd90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36769162-1436-4bbb-bc4b-19e5f1139dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_etiop_legitarsasag_saskaraj_repulogep_boeing_737_700","timestamp":"2020. január. 13. 11:33","title":"Sáskarajba repült az etióp légitársaság gépe, alig láttak ki a pilóták az ablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az Instagram nem szereti a más képszerkesztőkkel is megdolgozott fotókat, így minden olyat elrejt, amely nem nyersen kerül az appba.","shortLead":"Úgy tűnik, az Instagram nem szereti a más képszerkesztőkkel is megdolgozott fotókat, így minden olyat elrejt, amely nem...","id":"20200113_instagram_photopshop_kepszerkeszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee021a0-b52c-4e7c-bf84-b5d50ea43685","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_instagram_photopshop_kepszerkeszto","timestamp":"2020. január. 13. 19:20","title":"Az Instagram mostani változtatása valószínűleg mindenkinél kiveri a biztosítékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként. ","shortLead":"Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként. ","id":"20200112_Amerikai_katonak_legitamaszpontjat_erte_tamadas_Irakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628ac390-3894-4fb8-8ef7-734c7e7570a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Amerikai_katonak_legitamaszpontjat_erte_tamadas_Irakban","timestamp":"2020. január. 12. 18:40","title":"Amerikai katonák légitámaszpontját érte támadás Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának sportos újdonsága várhatóan plugin hibrid technikával is elérhető lesz.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának sportos újdonsága várhatóan plugin hibrid technikával is elérhető lesz.","id":"20200113_zold_rendszamot_kaphat_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1017bb-5c94-4463-bf08-9f98e628557c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_zold_rendszamot_kaphat_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. január. 13. 11:21","title":"Zöld rendszámot kaphat az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","shortLead":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","id":"20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688cd12e-7aef-4661-885c-2ed7190e52f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","timestamp":"2020. január. 13. 14:23","title":"Éles lőszert is bevethettek a tüntetők ellen Teheránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]