[{"available":true,"c_guid":"72f61481-a949-481d-a463-1f83b8b7ea6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két idős ember és 53 éves ápolójuk is életét vesztette egy voitsbergi lakástűzben.","shortLead":"Két idős ember és 53 éves ápolójuk is életét vesztette egy voitsbergi lakástűzben.","id":"20200114_Meghalt_egy_magyar_no_amikor_kigyulladt_egy_haz_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f61481-a949-481d-a463-1f83b8b7ea6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c73a56f-2b08-4642-8c1b-191741f852a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Meghalt_egy_magyar_no_amikor_kigyulladt_egy_haz_Ausztriaban","timestamp":"2020. január. 14. 14:58","title":"Lakástűzben halt meg egy magyar ápolónő Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","shortLead":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","id":"20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f66209-8c36-4d1a-8b74-b26356afd70c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","timestamp":"2020. január. 15. 10:15","title":"A világ legrégebb óta gyártásban lévő V8-asával búcsúzik a Bentley Mulsanne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasszállító bajban volt, kényszerleszállást kellett végrehajtani. Arra viszont már nem ügyeltek a pilóták, hol engedik ki az üzemanyagot.","shortLead":"Az utasszállító bajban volt, kényszerleszállást kellett végrehajtani. Arra viszont már nem ügyeltek a pilóták, hol...","id":"20200115_iskola_los_angeles_boeing_utasszallito_uzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85062157-3061-4778-aaf1-ab67010d6ffb","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_iskola_los_angeles_boeing_utasszallito_uzemanyag","timestamp":"2020. január. 15. 07:18","title":"Iskolára ürítette az üzemanyagát egy Boeing Los Angelesben, 17 gyerek megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fd5567-32f1-4280-ae8e-c4f791945a6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felmondásuk határideje és miértje miatt nyitottak tüzet a kirúgott alkalmazottak.","shortLead":"A felmondásuk határideje és miértje miatt nyitottak tüzet a kirúgott alkalmazottak.","id":"20200114_A_hirszerzes_elbocsatott_munkatarsai_lovoldozni_kezdtek_Szudanban_lezartak_az_orszag_legteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5fd5567-32f1-4280-ae8e-c4f791945a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbda762-c1d9-4209-beff-2e6a55bbdbd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_A_hirszerzes_elbocsatott_munkatarsai_lovoldozni_kezdtek_Szudanban_lezartak_az_orszag_legteret","timestamp":"2020. január. 14. 20:18","title":"A hírszerzés elbocsátott munkatársai lövöldözni kezdtek Szudánban, lezárták az ország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum politikusa az egyetlen magyar a húszfős listáról.","shortLead":"A Momentum politikusa az egyetlen magyar a húszfős listáról.","id":"20200114_Cseh_Katalin_egyeduli_magyarkent_ott_van_a_legigeretesebb_EPkepviselok_listajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9411e2c-e318-4f58-84c9-5897c9618448","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Cseh_Katalin_egyeduli_magyarkent_ott_van_a_legigeretesebb_EPkepviselok_listajan","timestamp":"2020. január. 14. 10:36","title":"Cseh Katalin egyedüli magyarként ott van a legígéretesebb EP-képviselők listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosi kamara a hálapénz kriminalizálására és büntethetővé tételére tett javaslatot, és jelentős béremelést kér. Az Emmi szerint a bérek nőnek, a kamara pedig nyugodtan tilthatja a hálapénz elfogadását az etikai kódexében.","shortLead":"Az orvosi kamara a hálapénz kriminalizálására és büntethetővé tételére tett javaslatot, és jelentős béremelést kér...","id":"20200114_Szamitsone_korrupcionak_a_halapenz_A_miniszterium_valaszolt_az_orvoskamaranak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484f2b5c-b47b-4561-9624-b32fb0841615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Szamitsone_korrupcionak_a_halapenz_A_miniszterium_valaszolt_az_orvoskamaranak","timestamp":"2020. január. 14. 18:12","title":"Számítson-e korrupciónak a hálapénz? A minisztérium válaszolt az orvoskamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e6ba45-2726-4fcf-adbc-cddbd3216042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan akár beszélni is fognak a kaliforniai cég autói és nemcsak a tulajdonoshoz, hanem kifelé a kocsiból is.","shortLead":"Hamarosan akár beszélni is fognak a kaliforniai cég autói és nemcsak a tulajdonoshoz, hanem kifelé a kocsiból is.","id":"20200113_Mar_beszelnek_is_a_Teslak__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e6ba45-2726-4fcf-adbc-cddbd3216042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc325e0a-b416-46d1-9b4a-859a34e56c55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_Mar_beszelnek_is_a_Teslak__video","timestamp":"2020. január. 13. 15:28","title":"Már beszél is a Tesla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"Lakner Zoltán","category":"itthon","description":"A kormányfői bejelentés ellenére változatlanul az látszik, hogy az egészségpolitika alapja nem a nagyobb ráfordítás, hanem a nagyobb spórolás lesz. Az ellenzék előtt viszont új lehetőség nyílik. ","shortLead":"A kormányfői bejelentés ellenére változatlanul az látszik, hogy az egészségpolitika alapja nem a nagyobb ráfordítás...","id":"20200113_Lakner_Zoltan_A_festek_lesz_tobb_nem_a_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454a1b86-8af3-40d9-ab32-515af3d72aba","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Lakner_Zoltan_A_festek_lesz_tobb_nem_a_penz","timestamp":"2020. január. 13. 13:59","title":"Lakner Zoltán: A festék lesz több, nem a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]