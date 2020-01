„A síremlék mérföldkő, élet és halál mezsgyéjén áll, mutat az életre, jelez egy kort, egy időt, egy embert, munkáját és erényeit és jelzi, hogy elment közülünk. De mégsem csak ide és a halálra mutat, hanem mutat az örökkévalóra is. Hirdesse ez a síremlék, rajta a név, a reá foglalt idő mindannyiunk boldog váradalmát” – mondta Tőkéczki László síremlékének felavatásán Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház dunamelléki egyházkerületének püspöke.

Békés Márton történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója arról beszélt, büszkén vallja magát Tőkéczki László tanítványának. Azt mondta, napra pontosan két évvel ezelőtt temették el tanárát és mentorát, és most mementót állítanak neki, amely „méltóképpen fejezi ki emberi és szellemi nagyságát, egyúttal Tőkéczki László szerénységét is, amelyből ez a kettő – emberi és szellemi nagysága – eredt”. Hozzátette: Tőkéczki László egész pályáját végigkísérte az eredeti, magyar nemesi liberalizmus hiteles képviselete, amelynek a konzerválásában látta többek között a saját feladatát is.

Szerinte Tőkéczki László „soha nem volt korszerű, éppen ezért mindig, ma is, időszerű marad”.

A síremléket a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány és a Dunamelléki Református Egyházkerület készíttette. A síremléket – amelyen szerepel az is, hogy Tőkéczki László az egyházkerület főgondnoka volt – Juha Richárd szobrászművész készítette.

A fekete obeliszk síremléken a Jelenések könyvéből származó Jézus-idézet olvasható: „Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját”.

Tőkéczki László Széchenyi-díjas történész 2018. január 8-án, életének 67. évében halt meg.