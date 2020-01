Ahogy a hvg.hu is megírta, Eszenyi Enikő interjút adott a Magyar Narancsnak, amelyben szóba került, hogy a Vígszínház igazgatója nem ment el a december 9-ei szabad színházakért rendezett tüntetésre, amit annak idején azzal indokolt, hogy „szakmai úton kell mindent elintézni, itt pedig politikai térbe került a diskurzus”. Arra a kérdésre, hogy pontosan mit értett ez alatt, Eszenyi Enikő először visszakérdezett:

Mit nem lehet ezen érteni? Azt, hogy nem akarok politikai térbe belépni. Arról nem is beszélve, hogy aznak 1029 ember volt a Vígszínházban, a Padlás jubileumi előadásán, ahol az 1 milliomodik nézőnket köszöntöttük, és együtt énekeltük, hogy „itt van dolgunk, és itt vannak álmaink”.

Eszenyi Enikő hozzátette azt is, hogy szerinte a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni: „Szerintem én nagyon sokat teszek a szakmámért. Bárki megkeres, annak tehetségemhez, lehetőségemhez képest segítek. Amúgy meg nem is hívtak, de erről már nem is akarok beszélni.”

Schilling Árpád nemrég a Facebookon tett közzé videót, amelyben reagál a színházigazgató interjújára.

Kedves Enikő, egy tüntetésre nem azért megyünk el, mert meghívnak minket, az a vendégség, ez meg valami más. Egy tüntetésre meggyőződésből megy el az ember. Vagy hiszel azokban az emberekben, vagy nem. Vagy támogatod ezt az ügyet, vagy nem. Harmadik eshetőség nincs.

A szolidaritás pedig mindig nyilvános, a nem nyilvános szolidaritásnak semmi értelme nincsen, hiszen éppen az a lényeg, hogy a saját neveddel, a saját arcoddal állsz ki egy ügy mellett, támogatsz embereket. A jubileumi Padlásról pedig az jut eszembe, hogy mi, színházi emberek, szeretjük azt gondolni, hogy az élet a színházban zajlik. De az élet nem a színházban zajlik, hanem az utcán, a munkahelyeken, az otthonokban, és ezt az életet sajnos súlyosan behálózta a politika. Ha valamit tenni akarunk ezekért az emberekért, akkor néha muszáj elhagyni a színház épületét. Nagyon sajnálatos, hogy ma ott tartunk, hogy az ország legnagyobb színházának igazgatóját fel kell világosítani arról, hogy mit jelent a szolidaritás, és egyáltalán: mit jelent az élet"

– mondta videójában Schilling.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: