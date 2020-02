Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elege lett az álhírekből, a Twitteren viszont marad.","shortLead":"Elege lett az álhírekből, a Twitteren viszont marad.","id":"20200201_Stephen_King_torolte_magat_a_Facebookrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b55e02-c9f9-400c-852f-466b9fc7156e","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Stephen_King_torolte_magat_a_Facebookrol","timestamp":"2020. február. 01. 17:27","title":"Stephen King törölte magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0140d9-92f2-4a36-8011-a24c27f41e38","c_author":"HVG","category":"360","description":"A két vevő korábban abban az ingatlancégben volt tulajdonos, amely most már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc érdekeltségeként ismert. ","shortLead":"A két vevő korábban abban az ingatlancégben volt tulajdonos, amely most már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc...","id":"202005_twomar_ingatlanberuhazo_monacoi_milliardosok_irodahaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0140d9-92f2-4a36-8011-a24c27f41e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b4f555-88bf-489e-b66a-79048a20d30c","keywords":null,"link":"/360/202005_twomar_ingatlanberuhazo_monacoi_milliardosok_irodahaza","timestamp":"2020. február. 02. 08:30","title":"Monacóban lakó magyarok vettek kétmilliárdos óbudai irodaházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagykátán egy diák órán fenyegette tanárát. A térségi fideszes azt állítja, Gyöngyöspatán is ez történt.","shortLead":"Nagykátán egy diák órán fenyegette tanárát. A térségi fideszes azt állítja, Gyöngyöspatán is ez történt.","id":"20200202_A_fideszes_Czervan_osszekapcsolta_a_gyongyospatai_romakkal_a_nagykatai_tanar_elleni_fenyegetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb70f4-f2e7-4e4a-811d-7318758637bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_A_fideszes_Czervan_osszekapcsolta_a_gyongyospatai_romakkal_a_nagykatai_tanar_elleni_fenyegetest","timestamp":"2020. február. 02. 17:33","title":"A fideszes Czerván összekapcsolta a gyöngyöspatai romákkal a nagykátai tanár elleni fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","shortLead":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","id":"20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c007f0af-4559-40b8-9e5a-89391aed4d14","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","timestamp":"2020. február. 03. 10:46","title":"Ez a csípőmozgás a politikáról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d29d0f-d6bf-4c02-9c17-aefe04ae3192","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Arab Liga szerint az amerikai elnök által bemutatott javaslat nem teremthet igazságos békét.","shortLead":"Az Arab Liga szerint az amerikai elnök által bemutatott javaslat nem teremthet igazságos békét.","id":"20200201_Az_Arab_Liga_elutasitja_a_Trump_beketervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12d29d0f-d6bf-4c02-9c17-aefe04ae3192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d1174-ae21-4443-b45b-2b3d6c5d21ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Az_Arab_Liga_elutasitja_a_Trump_beketervet","timestamp":"2020. február. 01. 15:33","title":"Az Arab Liga elutasítja Trump béketervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tucat sérült állatot pedig el kellett altatni. ","shortLead":"Két tucat sérült állatot pedig el kellett altatni. ","id":"20200202_Koalak_szazait_meszarolhattak_le_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69665dfa-aeab-4e38-b66a-95693a15e537","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Koalak_szazait_meszarolhattak_le_Ausztraliaban","timestamp":"2020. február. 02. 17:53","title":"Koalák százait mészárolhatták le Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az infláció decemberben 4 százalékra ugrott, s ezzel, Romániát is megelőzve, a legmagasabb lett az EU-ban.","shortLead":"Az infláció decemberben 4 százalékra ugrott, s ezzel, Romániát is megelőzve, a legmagasabb lett az EU-ban.","id":"20200203_GKI_az_egyensuly_romlik_gyorsult_az_inflacio_latvanyosan_gyengult_a_forint_megugrott_a_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d244996-b24d-4c74-bbb8-c0b5ba7ef801","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_GKI_az_egyensuly_romlik_gyorsult_az_inflacio_latvanyosan_gyengult_a_forint_megugrott_a_hiany","timestamp":"2020. február. 03. 05:52","title":"GKI: az egyensúly romlik, gyorsult az infláció, látványosan gyengült a forint, megugrott a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyőt érdemes elővenni.","shortLead":"Az esernyőt érdemes elővenni.","id":"20200203_Esovel_es_eros_szellel_indul_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452b6a3a-f555-4229-ac50-f43d08c0e6e2","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Esovel_es_eros_szellel_indul_a_het","timestamp":"2020. február. 03. 05:31","title":"Esővel és erős széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]