A minisztérium szerint a volt orvosigazgató marad a kórháznál, számítanak a szakértelmére. A honvédelmi miniszter küldte el a Honvédkórház orvosigazgatóját 2020. február. 04. 16:34 Hozzányúlnának a helyi iparűzési adóhoz, a cél, hogy az átalakítással jobban ösztönözzék a helyi gazdaságok növekedését – közölte a pénzügyminiszter a Nemzeti Versenyképességi Tanács ülése után. Varga Mihály 850 ezer vállalkozást érintő változást lengetett be 2020. február. 04. 16:14 Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak. Hiába lett Rogán milliárdos, a vagyona a kanyarban sincs Pintér Sándoréhoz képest 2020. február. 05. 12:27 Egy nemzeti kulturális csúcsintézmény létrehozásáról került előterjesztés a kormány elé, több ingatlan, intézmény és ösztöndíj is az új szervezethez tartozna, ha megvalósul a javaslat. Index: Gigantikus kulturális birodalmat raknának össze Demeter Szilárdéknak 2020. február. 04. 08:03 A férfi családtagjait égési sérülésekkel szállították kórházba. Benzint rejtett a tűzhelybe, ahol felesége főzött – vádat emeltek ellene 2020. február. 05. 10:51 Egy héttel a Facebookon kirobbant marketingháború után az IKEA leakciózta a svéd húsgolyót és finoman odapakolt egyet a Lidl-nek. Az IKEA ledobta a svéd húsgolyóbombát 2020. február. 04. 18:38 Kilenc belga személy járt Vuhanban, de csak egyikük kapta el a betegséget. Koronavírus: Belgiumban is azonosítottak egy beteget 2020. február. 04. 09:41 A Wizz Air figyelmeztette az Izraelbe tartó utasokat. Az izraeliek visszafordítják a repülőtéren azokat, akik az elmúlt két hétben Kínában jártak 2020. február. 03. 18:57