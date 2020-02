Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Korábban Észak-Korea válogatottja lépett vissza a selejtezőtől.","shortLead":"Korábban Észak-Korea válogatottja lépett vissza a selejtezőtől.","id":"20200203_Koronavirus_Nem_jatszik_Kina_a_magyar_kezisekkel_Kazahasztan_lesz_az_ellenfel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c592d1-7889-4045-bfca-bf9e80d21d07","keywords":null,"link":"/sport/20200203_Koronavirus_Nem_jatszik_Kina_a_magyar_kezisekkel_Kazahasztan_lesz_az_ellenfel","timestamp":"2020. február. 03. 17:23","title":"Kína helyett Kazahsztánnal játszik a női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e415cfe-e2d6-4485-99ae-64407ebace18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Esztergomból a Nyugati pályaudvarra tartó vonat siklott ki, rajta 150 utassal.","shortLead":"Egy Esztergomból a Nyugati pályaudvarra tartó vonat siklott ki, rajta 150 utassal.","id":"20200204_Kisiklott_egy_vonat_Rakosrendezonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e415cfe-e2d6-4485-99ae-64407ebace18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca0af52-9e8e-4252-9763-f975b4e183e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Kisiklott_egy_vonat_Rakosrendezonel","timestamp":"2020. február. 04. 10:28","title":"Kisiklott egy utasokkal teli vonat Rákosrendezőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. 