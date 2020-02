Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hiába vezetett, kikapott a Juventus.","shortLead":"Hiába vezetett, kikapott a Juventus.","id":"20200209_Ronaldo_nagy_golt_lott_de_igy_is_kikapott_a_Juventus__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1351bef-df0a-4edc-9a8e-42d62dea381f","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Ronaldo_nagy_golt_lott_de_igy_is_kikapott_a_Juventus__video","timestamp":"2020. február. 09. 07:45","title":"Ronaldo nagy gólt lőtt, de így is kikapott a Juventus - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bc0bf8-824f-4454-b66e-d6ff826d1e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még trükközött a Tuggerah utcáin száguldozó férfi.","shortLead":"Még trükközött a Tuggerah utcáin száguldozó férfi.","id":"20200209_Szo_szerint_meglovagolta_az_ausztral_esozesek_hullamait_egy_jet_skis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71bc0bf8-824f-4454-b66e-d6ff826d1e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1364371-ec42-4792-a9f5-89785fe506cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Szo_szerint_meglovagolta_az_ausztral_esozesek_hullamait_egy_jet_skis","timestamp":"2020. február. 09. 14:40","title":"Szó szerint meglovagolta az ausztrál esőzések hullámait egy jet ski-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra, az Oscar-díjak ellenpontjaként átadott Arany Málnára - jelentették be a szervezők.","shortLead":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra...","id":"20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd98563-e4b6-486c-9239-bb32497dede6","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2020. február. 09. 15:44","title":"Macskák és az új Rambo-film a citromdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon Racsaszima városban - jelentette a rendőrség és a helyi média. ","shortLead":"A rongálást az Európai Baloldal elnöke vette észre, aki értesítette a polgármestert, valamint feljelentést tett...","id":"20200207_budai_onkentesek_emlektabla_horogkereszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7eb4349-5aab-4399-b2eb-6c1984d90506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489437c0-6201-4ec1-8984-d55aa94e5798","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_budai_onkentesek_emlektabla_horogkereszt","timestamp":"2020. február. 07. 18:35","title":"Horogkeresztet festettek a \"budai önkéntesek\" emléktáblájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még 2017-ben történt, most emeltek vádat az elkövetők ellen.","shortLead":"Az eset még 2017-ben történt, most emeltek vádat az elkövetők ellen.","id":"20200207_fogolyzendules_marihuana_kabitoszer_rabok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64de410e-a653-4310-bea8-2c833ab4ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_fogolyzendules_marihuana_kabitoszer_rabok","timestamp":"2020. február. 07. 17:57","title":"Elvették a raboktól a füvet, zendülés tört ki egy budapesti börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]