[{"available":true,"c_guid":"76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megadták, ami jár. ","shortLead":"Megadták, ami jár. ","id":"20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dc956b-8cb8-4469-8101-76d13c8862cb","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","timestamp":"2020. február. 10. 07:36","title":"Így ünnepelte az Oscar közönsége az Élősködők stábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus Global Nyrt. kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft. (EKER) 100 százalékos üzletrészére, amely az E.On Hungária Zrt. tulajdonában van – közölte az Opus a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn.","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft. (EKER) 100 százalékos...","id":"20200210_Nagy_uzletet_jelentett_be_Meszaros_cege_meg_is_ugrott_az_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cdee53-a71e-45bf-b588-fdd301b4a38c","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Nagy_uzletet_jelentett_be_Meszaros_cege_meg_is_ugrott_az_arfolyam","timestamp":"2020. február. 10. 12:38","title":"Nagy üzletet jelentett be Mészáros cége, meg is ugrott az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség letartóztatta a 49 éves férfit.","shortLead":"A rendőrség letartóztatta a 49 éves férfit.","id":"20200210_solyi_gyerekgyilkossage_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6143f328-fa88-4cea-939f-a2c8d59afdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_solyi_gyerekgyilkossage_zaklatas","timestamp":"2020. február. 10. 16:37","title":"Zaklatta a megölt kislány családját a sólyi gyerekgyilkos apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1405597b-ad3e-4ac0-a473-a740303231fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség végzett a thaiföldi fegyveres ámokfutóval, aki összeveszett a főnökével, és utána aki húsz embert ölt meg, negyvenkét továbbit pedig megsebesített.","shortLead":"A rendőrség végzett a thaiföldi fegyveres ámokfutóval, aki összeveszett a főnökével, és utána aki húsz embert ölt meg...","id":"20200209_Vegeztek_az_amokfuto_thaifoldi_katonaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1405597b-ad3e-4ac0-a473-a740303231fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5c24ba-925a-43d0-b71a-be2fd76d327b","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Vegeztek_az_amokfuto_thaifoldi_katonaval","timestamp":"2020. február. 09. 07:35","title":"Végeztek az ámokfutó thaiföldi katonával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","shortLead":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","id":"20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19df9811-6bf9-44c4-9a47-37ea949b46ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","timestamp":"2020. február. 10. 17:10","title":"Lezárták Tóásó Előd ügyét Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fcd441-7cc5-4a98-954e-86ac216be344","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Sajnáljuk, nem találtuk otthon egy adósságcsapdába került család őrlődéséről szól.","shortLead":"A Sajnáljuk, nem találtuk otthon egy adósságcsapdába került család őrlődéséről szól.","id":"202006_film__barhol_megtortenhet_sajnaljuk_nem_talaltuk_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91fcd441-7cc5-4a98-954e-86ac216be344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030a92b1-2501-4d20-805a-4cfebf89dc41","keywords":null,"link":"/360/202006_film__barhol_megtortenhet_sajnaljuk_nem_talaltuk_otthon","timestamp":"2020. február. 09. 08:30","title":"Dokumentarista társadalomkritika a kétszeres Arany Pálma-nyertes rendező új filmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f911c-a033-43b5-9e43-255c89f6ebbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig bejött a papírforma. ","shortLead":"Eddig bejött a papírforma. ","id":"20200210_Laura_Dern_nyert_a_legjobb_noi_mellekszereplo_kategoriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=287f911c-a033-43b5-9e43-255c89f6ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4bfe43-4da0-4e8d-82e7-7c7a9d70562d","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Laura_Dern_nyert_a_legjobb_noi_mellekszereplo_kategoriaban","timestamp":"2020. február. 10. 03:18","title":"Laura Dern nyert a legjobb női mellékszereplő kategóriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]