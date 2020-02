Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint amennyit eddig a Galaxy Foldból sikerült.","shortLead":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint...","id":"20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea99fa1-90ac-410c-914a-7ecdedd7d37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","timestamp":"2020. február. 10. 20:03","title":"Bízik a piacban a Samsung, 2,5 millió Galaxy Z Flip eladására számít a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Minden fontos kérdésben Izraelnek enged az új amerikai közel-keleti béketerv. A palesztinok jogait figyelmen kívül hagyták, ami kiszámíthatatlan jövőt ígér nekik.","shortLead":"Minden fontos kérdésben Izraelnek enged az új amerikai közel-keleti béketerv. A palesztinok jogait figyelmen kívül...","id":"202006__kozelkeleti_beketerv__izrael_nyeregben__palesztin_vereseg__pax_trumpiana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0521c612-ea1e-4b17-8b93-797d85c857d8","keywords":null,"link":"/360/202006__kozelkeleti_beketerv__izrael_nyeregben__palesztin_vereseg__pax_trumpiana","timestamp":"2020. február. 11. 11:00","title":"Trump az utolsó szöget is beverte az izraeli-palesztin békefolyamat koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650fbe4-35fd-4ae0-a657-5c2402e2ad34","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új algoritmusok segítenek feltárni a Leonardo Da Vinci festményei alatt rejlő elfeledett alakokat.","shortLead":"Új algoritmusok segítenek feltárni a Leonardo Da Vinci festményei alatt rejlő elfeledett alakokat.","id":"20200210_leonardo_da_vinci_festmenyei_alatt_rejlo_alakok_algoritmusok_ma_xrf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2650fbe4-35fd-4ae0-a657-5c2402e2ad34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d6112c-fbd7-4b76-bfb5-dd1db6962bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_leonardo_da_vinci_festmenyei_alatt_rejlo_alakok_algoritmusok_ma_xrf","timestamp":"2020. február. 10. 08:03","title":"Rejtett alakokra bukkantak a kutatók da Vinci festményén, amikor pixelenként átnézték a képet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d6597d-c5a3-4656-90f0-0d35bd2023c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 6000 kilométert is képes megtenni az a hidrogénnel működő luxusjact, melynek egy példánya már a Microsoft-alapító Bill Gates tulajdona.","shortLead":"Akár 6000 kilométert is képes megtenni az a hidrogénnel működő luxusjact, melynek egy példánya már a Microsoft-alapító...","id":"20200210_bill_gates_hidrogenhajtasu_luxusjact_hajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d6597d-c5a3-4656-90f0-0d35bd2023c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7732c63f-a237-4516-b1a0-4785a0b734d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_bill_gates_hidrogenhajtasu_luxusjact_hajo","timestamp":"2020. február. 10. 13:03","title":"Bill Gates az első, aki rendelt egyet a 200 milliárdos luxushajóból (Frissítés: cáfol a cég)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem is volt kérdés. ","shortLead":"Nem is volt kérdés. ","id":"20200210_Az_Eloskodok_lett_a_legjobb_nemzetkozi_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d24f8f0-b5ff-4a8c-86e6-6ac93abc1600","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Az_Eloskodok_lett_a_legjobb_nemzetkozi_film","timestamp":"2020. február. 10. 04:25","title":"Az Élősködők lett a legjobb nemzetközi film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen a délutánig viharos szélre kell felkészülni, és februárhoz képest szokatlan módon a zivatarokat sem ússzuk meg.","shortLead":"Egészen a délutánig viharos szélre kell felkészülni, és februárhoz képest szokatlan módon a zivatarokat sem ússzuk meg.","id":"20200211_szel_vihar_riasztas_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d88b2-51a3-4208-9044-66ef6c0c5fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_szel_vihar_riasztas_idojaras","timestamp":"2020. február. 11. 09:27","title":"Másodfokú riasztást adtak ki a szélvihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7082a40-d90a-4e6e-86e5-84433a6a99db","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hozzányúlnának a munkavállalási szabályokhoz a britek, mert továbbra is szükségük van az olcsó munkaerőre. ","shortLead":"Hozzányúlnának a munkavállalási szabályokhoz a britek, mert továbbra is szükségük van az olcsó munkaerőre. ","id":"20200210_Tovabbra_is_nagyon_kell_a_briteknek_az_olcso_munkaero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7082a40-d90a-4e6e-86e5-84433a6a99db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b05c573-ab31-4d42-a43a-80bc80fc762c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Tovabbra_is_nagyon_kell_a_briteknek_az_olcso_munkaero","timestamp":"2020. február. 10. 15:18","title":"Továbbra is nagyon kell a briteknek az olcsó munkaerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján.","shortLead":"Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján.","id":"20200209_Harom_magyar_erem_a_nizzai_uszoverseny_zaronapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018ce73-4d3b-4f5d-925b-465effbf1212","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Harom_magyar_erem_a_nizzai_uszoverseny_zaronapjan","timestamp":"2020. február. 09. 21:42","title":"Három magyar érem a nizzai úszóverseny zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]