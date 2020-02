Megalakult a Nemzeti Kulturális Tanács

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4485426-68c6-46db-bdb4-dbcd34645e88","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kozmonauta egyetlen alkalommal ült, pontosabban inkább állt a kocsiban, amikor végighajtottak vele az orosz fővároson az űrutazása után. ","shortLead":"A kozmonauta egyetlen alkalommal ült, pontosabban inkább állt a kocsiban, amikor végighajtottak vele az orosz fővároson...","id":"20200218_Nem_sikerult_eladni_Gagarin_hires_limuzinjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4485426-68c6-46db-bdb4-dbcd34645e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b607e05-42d3-423b-8f08-0c2097b69ebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Nem_sikerult_eladni_Gagarin_hires_limuzinjat","timestamp":"2020. február. 18. 11:05","title":"Nem sikerült eladni Gagarin híres limuzinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocskai Péterre 2018 novemberében szabtak ki jogerős börtönbüntetést, de még nem vonult be. A 2014-es választáskor Orbán Viktor miniszterelnök nála kávézott.","shortLead":"Bocskai Péterre 2018 novemberében szabtak ki jogerős börtönbüntetést, de még nem vonult be. A 2014-es választáskor...","id":"20200218_ader_janos_kegyelem_bocskai_peter_jogeros_bortonbuntetes_bocskai_peter_orban_viktor_kampanyvideo_2014","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eafc01f-b921-4b65-afd9-b72d5c7da80c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_ader_janos_kegyelem_bocskai_peter_jogeros_bortonbuntetes_bocskai_peter_orban_viktor_kampanyvideo_2014","timestamp":"2020. február. 18. 06:57","title":"Ádertől remél kegyelmet Orbán vendéglátója, aki azóta sem vonult börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság állatkínzás gyanúja miatt vizsgálódik.","shortLead":"A hatóság állatkínzás gyanúja miatt vizsgálódik.","id":"20200218_hajdusamson_kutyatetemek_allatvedelem_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a8bd12-09b1-4e79-8bc6-45a919fdfe6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_hajdusamson_kutyatetemek_allatvedelem_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. február. 18. 16:55","title":"Nyomoz a rendőrség a Hajdúsámsonnál talált kutyatetemek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság keddi határozata szerint B. Krisztián ügyét felül kell vizsgálni.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság keddi határozata szerint B. Krisztián ügyét felül kell vizsgálni.","id":"20200218_lugos_orvos_alkotmanybirosag_kuria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4eed06-d52d-4f21-a240-eb5e2d207255","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_lugos_orvos_alkotmanybirosag_kuria","timestamp":"2020. február. 18. 13:26","title":"Visszakerül a Kúriára a lúgos orvos ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","id":"20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca112f8-23b8-4d47-a014-8c3eafd8dc7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 18. 13:11","title":"Nem nőtt Karácsony Gergely vagyona tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubnak a szurkolók bekiabálása, dobálás és pirotechnika használata miatt kell fizetnie.","shortLead":"A klubnak a szurkolók bekiabálása, dobálás és pirotechnika használata miatt kell fizetnie.","id":"20200219_Otmillio_forintos_buntetest_kapott_a_Ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069fda5d-1b66-487a-b26e-fa8fec6a7664","keywords":null,"link":"/sport/20200219_Otmillio_forintos_buntetest_kapott_a_Ferencvaros","timestamp":"2020. február. 19. 08:47","title":"Ötmillió forintos büntetést kapott a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven belül módosíthatják. Az ilyen hitelek kamata egy referenciamutatóhoz, jellemzően a 3 havi BUBOR hitelkamatlábhoz kötött, ezért ennek változása gyorsan beépülhet a havi törlesztőkbe is. Az elmúlt pár napban – a forintgyengülés közvetett hatásaként – a BUBOR 2016 óta nem látott szintre emelkedett, és jelenleg 0,39 százalékkal magasabb a 2019-es év átlagánál – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.","shortLead":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven...","id":"20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeacf17-571c-4f5c-a403-923d76d6b953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","timestamp":"2020. február. 19. 11:16","title":"A lakáshitelek felénél emelkedhet a havi törlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55366f17-697d-4dea-8e60-c35bc3f3e176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő legendás humora mit sem változott. ","shortLead":"A színésznő legendás humora mit sem változott. ","id":"20200218_Vidnyanszky_Attila_meglatogatta_otthonaban_Torocsik_Marit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55366f17-697d-4dea-8e60-c35bc3f3e176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12be2dc5-2c19-457d-a1b6-51c3ed2165c7","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Vidnyanszky_Attila_meglatogatta_otthonaban_Torocsik_Marit","timestamp":"2020. február. 18. 18:38","title":"Vidnyánszky Attila meglátogatta otthonában Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]