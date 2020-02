Trump páros lábban szállt bele a dél-koreai Oscar-díjasba

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d185ff-ef9f-41c4-8244-9ea42820238e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétmillió forintnál is több érkezett, a képviselő egy Alapítványnak is utal.","shortLead":"Kétmillió forintnál is több érkezett, a képviselő egy Alapítványnak is utal.","id":"20200220_Fel_nap_alatt_osszegyult_a_penz_Hadhazy_buntetesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d185ff-ef9f-41c4-8244-9ea42820238e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce891cba-5068-403c-9b68-7573f59506ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Fel_nap_alatt_osszegyult_a_penz_Hadhazy_buntetesere","timestamp":"2020. február. 20. 20:55","title":"Fél nap alatt összegyűlt a pénz Hadházy büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324a504f-3068-4781-a23d-62e81664c5e8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő október 12-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Az énekesnő október 12-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20200221_Jon_Alanis_Morissette_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=324a504f-3068-4781-a23d-62e81664c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0530364d-d087-43a3-b14b-06aba2c1f9da","keywords":null,"link":"/kultura/20200221_Jon_Alanis_Morissette_Budapestre","timestamp":"2020. február. 21. 09:22","title":"Alanis Morissette-koncert lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a76b33-05fb-4c07-85ee-d69ea496e074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan bemutatkozik a Mercedes-AMG GT73 4-Door Hybrid, ami konnektorról is tölthető lesz, így elvileg 50 kilométert is elgurul elektromosan.","shortLead":"Hamarosan bemutatkozik a Mercedes-AMG GT73 4-Door Hybrid, ami konnektorról is tölthető lesz, így elvileg 50 kilométert...","id":"20200221_Jon_a_MercedesAMG_GT_73_4Door","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a76b33-05fb-4c07-85ee-d69ea496e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8eede-e48c-4ad9-ae02-c1ad0104fc29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Jon_a_MercedesAMG_GT_73_4Door","timestamp":"2020. február. 21. 14:11","title":"Szétfeszíti a zöld rendszám értelmét a Mercedes 800 lóerős hibrid újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint viszont már idén 100 milliárdot költ a kormány klímavédelemre.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint viszont már idén 100 milliárdot költ a kormány klímavédelemre.","id":"20200219_Palkovics_Nem_lesz_onallo_kornyezetvedelmi_vagy_klimaugyi_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e39a2f8-9b69-4115-97a5-33da3a25ab35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Palkovics_Nem_lesz_onallo_kornyezetvedelmi_vagy_klimaugyi_miniszterium","timestamp":"2020. február. 19. 21:10","title":"Palkovics: Nem lesz önálló környezetvédelmi vagy klímaügyi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de991c18-ee0a-4d18-9dd6-9dfde27b85ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana Fever együttesében is játszik majd az észak-amerikai profiligában.","shortLead":"Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana...","id":"20200219_hatar_bernadett_kosarlabda_wnba_sopron_basket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de991c18-ee0a-4d18-9dd6-9dfde27b85ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b203d21d-bdab-43ca-bdd9-5d6d08edc4c4","keywords":null,"link":"/sport/20200219_hatar_bernadett_kosarlabda_wnba_sopron_basket","timestamp":"2020. február. 19. 19:50","title":"Amerikában is kipróbálja magát a kosárlabda-válogatott centere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfit 250 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság jogerősen.","shortLead":"A fiatal férfit 250 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság jogerősen.","id":"20200220_Bevett_30_Frontint_majd_ratamadt_a_mentokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d6fbb-e145-4836-a8e4-730ae76523c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Bevett_30_Frontint_majd_ratamadt_a_mentokre","timestamp":"2020. február. 20. 16:29","title":"Bevett 30 nyugtatót, majd rátámadt a mentőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Tusk ezt a hetet javasolta, hogy találkozzon Orbánnal, de a költségvetésről döntő uniós csúcstalálkozó miatt a magyar kormányfőnek nem lesz rá ideje. ","shortLead":"Donald Tusk ezt a hetet javasolta, hogy találkozzon Orbánnal, de a költségvetésről döntő uniós csúcstalálkozó miatt...","id":"20200219_Orban_Tusk_talalkozo_Brusszel_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078ba45c-89aa-4284-8c28-89ee263eb590","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_Tusk_talalkozo_Brusszel_Neppart","timestamp":"2020. február. 19. 15:48","title":"Magyar kérésre halasztották el Orbán találkozóját a Néppárt elnökével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint nem igaz, amiről Assange beszél.","shortLead":"A Fehér Ház szerint nem igaz, amiről Assange beszél.","id":"20200220_Assange_Trump_kegyelmet_ajanlott_fel_egy_vallomasert_cserebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba266777-9822-4865-bc40-4dd05acd56c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Assange_Trump_kegyelmet_ajanlott_fel_egy_vallomasert_cserebe","timestamp":"2020. február. 20. 14:29","title":"Assange: Trump kegyelmet ajánlott egy vallomásért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]