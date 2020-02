Nem izgulhatunk magyar jelöltért az idei Oscar-gálán, de a filmes világ legnagyobb eseménye így is tartogathat meglepetéseket. A gála – a tavalyihoz hasonlóan – házigazda nélkül zajlik majd, és számos díjat bezsebelhet a Netflix. Ebben a cikksorozatban mindenről beszámolunk, amit érdemes tudni a 2020-as Oscar-díjról.

Sam Mendes 1917-ének a menetelését tartóztatta fel nagyon meggyőzően a dél-koreai Pong Dzsunho, aki történelmet írt az Élősködőkkel: idegen nyelvű alkotás először nyert Oscart a legjobb film kategóriájában. A dél-koreai rendezőnek négyszer kellett színpadra mennie az Oscar-gálán – a legjobb rendező, a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb nemzetközi film díját is megnyerte az Élősködőkkel – és hiába ígérgette, hogy végre inni fog, az utolsó pillanatig készenlétben kellett állnia, míg végül a legjobb filmnek járó díjat is elhozhatta.

Ami a történelmi léptéket illeti: korábban mindössze tíz idegen nyelvű produkciót jelöltek a legjobb film díjára, de egyik sem tudott nyerni – igaz, tavaly Alfonso Cuarón Romáját nagy esélyesnek tartották, de végül a Zöldkönyv elhozta előle az Oscart.

És szintén a perspektíva kedvéért vegyük sorra, hogy a zseniális dél-koreai szatíra milyen filmeket szorított maga mögé: Az aszfalt királyait, Az írt, a Jojo Nyuszit, a Jokert, a Kisasszonyokat, a Házassági történetet, a Volt egyszer egy Hollywoodot, és az idei díjszezonban szinte mindent bezsebelő 1917-et. Sam Mendes filmjét nagy esélyesnek tartották, de végül három szobrot hozott el: a legjobb operatőr, a legjobb hangkeverés és a legjobb vizuális effektusok díját.

Pong Dzsunho pedig elmondhatja magáról, hogy lenyomta Quentin Tarantinót és Martin Scorsesét is. A köszönőbeszédében nem is felejtett el tisztelegni előttük. Kérdés, hogy az utóbbit ez mennyire kárpótolta azok után, hogy az estét tíz Oscar-jelöléssel indító Az ír a gála végére egyet sem tudott díjra váltani, ami meglehetősen komoly pofára esés a Netflixnek, miután a három és fél órás filmre 160 millió dollárt (47,5 milliárd forintot) költött.

Sokkal kiszámíthatóbb helyzetben voltak a színészek: kevesen vonták kétségbe Renée Zellweger és Joaquin Phoenix esélyeit a legjobb színésznő és színész díjára a Judyért és a Jokerért, mint ahogy Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood…) és Laura Dern (Házassági történet) legjobb mellékszereplőnek járó elismerése is borítékolható volt.

Elton John a második Oscarjáért vonulhatott színpadra (az elsőt az Oroszlánkirályért kapta), a legjobb betétdal díját nyerte el a Rocketmanben felcsendülő (I'm Gonna) Love Me Again című számért.

Hildur Guðnadóttir viszont a zeneszerzők között az első nő, aki a legjobb eredeti filmzene díját átvehette a Jokerért – nem véletlenül tapsolták állva, és nem véletlenül kérte a nőket, hogy hallassák a hangjukat.

Amire még emlékezni fogunk:

- James Corden és Rebel Wilson Macskák-jelmezben sokkolt, és stílusosan a vizuális effekusokkal poénkodott egy jót, a nézők emlékeibe pedig nyilván bevillant az a CGI-rémálom, amellyel a musicalt megpróbálták újjáéleszteni. Mindenesetre nehéz volt felhőtlenül nevetni rajtuk.

- A Grammyn taroló 18 éves Billie Eilish megkerülhetetlen volt az Oscar-gálán is. Az In Memoriam felvonást kísérhette zeneileg a Yesterday című dallal. Itt egyébkéntfeltűnt Udvardy Annának, a Mindenki című Oscar-díjas magyar rövidfilm producerének a neve is.

- Először állt Down-szindrómás színész az Oscar-gála színpadán: a legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó díj nyertesének a bejelentésére Shia LaBeouf társaságában vonult a színpadra Zack Gottsagen is, aki a The Peanut Butter Falcon című filmben szerepelt vele. A Down-szindrómás Gottsagent állva tapsolta meg a közönség.

- Finoman szólva is meglepetés volt Eminem felbukkanása az Oscar-gálán, és a közönséget is meglehetősen felkészületlenül érte. A rapper először adta elő a ceremónián a Lose Yourself című dalát – 17 évvel az után, hogy Oscart nyert vele a legjobb betétdal kategóriájában. A reakciók nagyon emberiek voltak, ami azonnal mémek áradatához vezetett.

- És végül tekintsük meg Brad Pittet élete első Oscarjával:

