A pósteleki Wenckheim-kastély romjainál forgatás zajlik a napokban. A Békéscsabához tartozó ősfás helyszínen a Netflix forgat – erről a Körös Hírcentrum oldalán talál képeket.

A portál szerint a Netflix az amerikai Shadow and Bone (Árnyék és csont) című fantasyregény adaptációjának egyik epizódjához rögzít jeleneteket a romoknál, és bár a helyszín már önmagában is elég elvarázsoltnak hat, a képek alapján a romokat szárnyas oroszlánszobrokkal egészítették ki a filmesek. A széria egy különleges képességekkel rendelkező fiatal nőről fog szólni, aki szembeszegül a gonosz erőkkel. A sorozatot Eric Heisserer jegyzi, ő írta a többi között az Érkezés című sci-fi, az Órák, illetve a Sandra Bullock főszereplésével készült Madarak a dobozban című, szintén Netflix-produkció forgatókönyvét is.

A Netflixet mi is megkerestük kérdéseinkkel, ám azt válaszolták, hogy "a gyártási folyamat zavartalansága, illetve a stáb és a művészek védelmében" nem kommentálják az egyes forgatásokat érintő kérdéseket.

Hozzátették: "a Netflix jelentős összegeket költ Európa-szerte, hogy segítse és erősítse a helyi tartalomgyártást. Arra összpontosítunk, hogy a szolgáltatásunk előfizetőink örömét szolgálja, ebbe pedig beletartozik az is, hogy helyi tartalmakat gyártunk, befektetéseinkkel támogatjuk a helyi kultúrát is."

Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter Facebookon jelezte, hogy a forgatás miatt nagy lehet a napokban a nyüzsgés Pósteleken, és még decemberben érkezett megkeresés az önkormányzathoz, miszerint egy cég sorozathoz szeretne jeleneteket felvenni a Wenckheim-kastély romjainál. A szerződés megkötését február 12-én hagyta jóvá a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság.

Szarvas kiemelte, hogy a filmforgatás két helyszínt is érint. Az egyik az erdőben található rom, a másik pedig a rom közelében lévő egykori autósmozi területe.

Az 1909-ben elkészült, a korban kifejezetten modernnek számító kastély (volt vízöblítéses WC-je és légbefúvásos fűtése, világítása) romja, a pósteleki erdő egyébként Krasznahorkai László Sátántangójából lehet ismerősen csengő helyszín az olvasónak.

