[{"available":true,"c_guid":"e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai rendező, Rian Johnson egy érdekes titkot árult el az iPhone-ok filmes szerepléseiről.","shortLead":"Az amerikai rendező, Rian Johnson egy érdekes titkot árult el az iPhone-ok filmes szerepléseiről.","id":"20200226_apple_iphone_filmek_rosszfiuk_rian_johnson_torbe_ejtve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bc0d1f-5bdb-4e4e-980c-ca9695579115","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_apple_iphone_filmek_rosszfiuk_rian_johnson_torbe_ejtve","timestamp":"2020. február. 26. 15:03","title":"Nem kerülhet rosszfiúk kezébe az iPhone a filmekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb4c39-63b6-4b36-af4c-732ea05cfe58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai új generációs autógyártó előbb-utóbb beletanul mindenbe. ","shortLead":"A kaliforniai új generációs autógyártó előbb-utóbb beletanul mindenbe. ","id":"20200225_Ilyen_is_van_a_Teslanal_ido_elott_indulnak_a_Model_Y_kiszallitasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14fb4c39-63b6-4b36-af4c-732ea05cfe58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf7e0e0-61a3-48c9-b52f-dea04905bf7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Ilyen_is_van_a_Teslanal_ido_elott_indulnak_a_Model_Y_kiszallitasai","timestamp":"2020. február. 25. 11:58","title":"Ilyen is van a Teslánál, idő előtt indulnak a Model Y kiszállításai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc90cc5-4c0e-4c70-9cfd-07d8304bb586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megpróbálnak átállni az online üzemmódra a kínai kereskedők. ","shortLead":"Megpróbálnak átállni az online üzemmódra a kínai kereskedők. ","id":"20200226_kinai_autopiac_online_koronavirus_geely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc90cc5-4c0e-4c70-9cfd-07d8304bb586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f9c5bf-da78-4938-810d-68a462f3c696","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_kinai_autopiac_online_koronavirus_geely","timestamp":"2020. február. 26. 08:52","title":"Be se kell menni már az új autóért Kínában a szalonba, csak vegye meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","shortLead":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","id":"20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470435d2-271b-46e5-88b1-b2cbb083951c","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","timestamp":"2020. február. 25. 12:38","title":"Felfüggesztik a börtönkártérítések kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra törekedni Londonnal. Az egyik legfontosabb vitapont a szabad munkavállalás lehet.","shortLead":"Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra...","id":"20200225_Brexit_EU_targyalasi_allaspont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b70e6-56ce-4f0b-b480-a562a4e273f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_Brexit_EU_targyalasi_allaspont","timestamp":"2020. február. 25. 18:54","title":"Kezdődhet a Brexit-tárgyalások újabb köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországra még nem érkezett meg a koronavírus, de már a kormány szerint is kicsi az esély, hogy ez így is marad. Kettő magyar megbetegedésről tudni, egy bécsi és a már ismert japán betegről, az Olaszországból hazatért kamionsofőr pedig kéthetes karanténban van. A járványról minden hírt megtalál percről percre tudósításunkban.","shortLead":"Magyarországra még nem érkezett meg a koronavírus, de már a kormány szerint is kicsi az esély, hogy ez így is marad...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_2026","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09a9b3-0c1c-4f8a-91b8-36fc4b209189","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_2026","timestamp":"2020. február. 26. 09:45","title":"Kormány: Kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus már a szomszédban, megszavazták a kártérítések felfüggesztését, Kásler szerint alig tiltakoztak a NAT ellen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"A koronavírus már a szomszédban, megszavazták a kártérítések felfüggesztését, Kásler szerint alig tiltakoztak a NAT...","id":"20200225_Radar360_Magyar_kamionos_karantenban_kormanyfovaros_csorte_a_szinhazak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8437d6-a663-456c-a8e6-56aecc31fe7a","keywords":null,"link":"/360/20200225_Radar360_Magyar_kamionos_karantenban_kormanyfovaros_csorte_a_szinhazak_miatt","timestamp":"2020. február. 25. 17:30","title":"Radar360: Magyar kamionos karanténban, kormány-főváros csörte a színházak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Nyilvánosak a Rogán-tárca legújabb szerződései, amelyek 2019 végéig listázzák a kifizetéseket. Tavaly ismét sok pénz ment el propagandára, költöttek emellett Szőcs Géza albérletére, a 2018-ban elhunyt Kerényi Imre által életre hívott Magyar Krónikára, és a szintén fideszes Kommentár Alapítványra, illetve kiemelten támogatták emellett az Aktív Magyarország programot is. ","shortLead":"Nyilvánosak a Rogán-tárca legújabb szerződései, amelyek 2019 végéig listázzák a kifizetéseket. Tavaly ismét sok pénz...","id":"20200225_miniszterelnoki_kabinetiroda_szerzodes_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfb698f-9b07-40f8-ae18-63bc862fe840","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_miniszterelnoki_kabinetiroda_szerzodes_2019","timestamp":"2020. február. 25. 12:29","title":" Megnéztük a szerződéseket – tavaly is haveri zsebeket tömött ki a Rogán-tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]