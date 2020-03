Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lúgos támadás áldozatának eddig férfi bírák előtt kellett beszélnie.","shortLead":"A lúgos támadás áldozatának eddig férfi bírák előtt kellett beszélnie.","id":"20200302_Levaltottak_Renner_Erika_karteritesi_perenek_targyalo_birojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad56b23d-fdfd-40b5-b36b-a974da5d8952","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Levaltottak_Renner_Erika_karteritesi_perenek_targyalo_birojat","timestamp":"2020. március. 02. 14:11","title":"Leváltották Renner Erika kártérítési perének tárgyaló bíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003aed79-44d7-4db1-a5d4-86ba32b0f17b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási hóvihar sújtott le a New York állambeli Hamburgban, amelynek következtében mesebeli, vastag jégpáncél borítja a házakat. ","shortLead":"Óriási hóvihar sújtott le a New York állambeli Hamburgban, amelynek következtében mesebeli, vastag jégpáncél borítja...","id":"20200229_Vastag_jegpancel_boritja_a_hazakat_Hamburgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=003aed79-44d7-4db1-a5d4-86ba32b0f17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886e0a7e-5b2c-45ea-a71b-4e3a98d8acd0","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Vastag_jegpancel_boritja_a_hazakat_Hamburgban","timestamp":"2020. február. 29. 18:04","title":"Lélegzetállító fotók az időjárás miatt jégpalotává változott házakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f71100-dc67-48af-b909-cf500ef4b8c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter 73 éves volt.","shortLead":"Az alkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter 73 éves volt.","id":"20200301_Meghalt_Balsai_Istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f71100-dc67-48af-b909-cf500ef4b8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf7ab69-0396-401b-a1ef-4713c1e280c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Meghalt_Balsai_Istvan","timestamp":"2020. március. 01. 15:33","title":"Meghalt Balsai István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddd23b5-0f44-4818-ae03-f34bb06527cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három beteget találtak, kettőt Prágában, egyet Ústi nad Labemben kezelnek.","shortLead":"Három beteget találtak, kettőt Prágában, egyet Ústi nad Labemben kezelnek.","id":"20200301_Csehorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dddd23b5-0f44-4818-ae03-f34bb06527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a8fc4d-b61d-48c1-a82c-1fbfa7bd0621","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Csehorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 16:54","title":"Csehországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig még nem volt pozitív minta a koronavírus-vizsgálatok során. A mentőállomásokon depókat hoztak létre, ahonnan a háziorvosok védőfelszerelést tudnak igényelni. A koronavírus tájékoztató oldal azonban még nem működik.","shortLead":"Eddig még nem volt pozitív minta a koronavírus-vizsgálatok során. A mentőállomásokon depókat hoztak létre, ahonnan...","id":"20200302_Tisztifoorvos_Eddig_137_vizsgalatot_vegeztek_el_koronavirusra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbcf0e8-cdcd-49d4-9e28-b173d81c4ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Tisztifoorvos_Eddig_137_vizsgalatot_vegeztek_el_koronavirusra","timestamp":"2020. március. 02. 11:14","title":"Tisztifőorvos: Eddig 137 vizsgálatot végeztek el koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135c0a4b-2598-4917-b6e2-4db5a4f092e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy salgótarjáni italboltban kezdte fenyegetni az alkalmazottat egy 36 éves férfi.","shortLead":"Egy salgótarjáni italboltban kezdte fenyegetni az alkalmazottat egy 36 éves férfi.","id":"20200301_Nem_akartak_kiszolgalni_fegyvert_rantott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=135c0a4b-2598-4917-b6e2-4db5a4f092e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d482ea-a16b-47dc-b889-9bdabcb8e366","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Nem_akartak_kiszolgalni_fegyvert_rantott","timestamp":"2020. március. 01. 17:32","title":"Nem kapott alkoholt, fegyvert rántott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","shortLead":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","id":"20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34cf341-0a5e-41fa-b0b8-2733c18be1be","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","timestamp":"2020. március. 01. 10:23","title":"Törölték az American Airlines járatát, mert a legénység nem volt hajlandó Milánóba repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte.","shortLead":"Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte.","id":"20200302_Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b177247c-5f5b-4499-bfb3-46f6ea3dff08","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama","timestamp":"2020. március. 02. 06:12","title":"Koronavírus: átlépte a 3000-et a halálos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]