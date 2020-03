Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, mert a piacok valós helyzetét tükrözi, hogy a legnagyobb árbevételű cégek fizetik a legtöbb adót.","shortLead":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül...","id":"20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb929d-8b11-40b6-8abd-50ed73f638d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","timestamp":"2020. március. 03. 09:50","title":"A magyar kormány javára döntött az EU Bírósága a Tesco és a Vodafone ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Ha eddig nem tudta volna, hogy kik is azok a magyarok, a kormány most elmondta.","shortLead":"Ha eddig nem tudta volna, hogy kik is azok a magyarok, a kormány most elmondta.","id":"20200302_A_kormany_hadat_uzent_a_kishitusegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e0dddc-5f6c-41c6-9807-df7bf81681a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_A_kormany_hadat_uzent_a_kishitusegnek","timestamp":"2020. március. 02. 12:05","title":"A kormány hadat üzent a kishitűségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb0fb8f-f7b2-4cb9-ab00-650c79cc6fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200301_samsung_galaxy_s20_teardown_spitzbergak_magtar_koronavirus_oltas_tiktok_bevetel_google_appok_huawei_telefonokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feb0fb8f-f7b2-4cb9-ab00-650c79cc6fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f3cf86-6eb6-4fd4-8553-5939bddf8ffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_samsung_galaxy_s20_teardown_spitzbergak_magtar_koronavirus_oltas_tiktok_bevetel_google_appok_huawei_telefonokon","timestamp":"2020. március. 01. 12:03","title":"Ez történt: hónapok óta először kinyitották az \"ítéletnapi tárolót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d912af4-ad13-4b40-bac8-d26e90ecc5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 01. 12:05","title":"Thaiföldön és Ausztráliában is meghalt egy-egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik a mikroszkopikus méretű algafaj.","shortLead":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik...","id":"20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52be42f4-4bbc-41c1-a4cb-6aec6892f183","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","timestamp":"2020. március. 01. 16:23","title":"Vérvörösre színezte az antarktiszi jeget egy alga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114ebcd-4498-49f1-8fba-2f050229e723","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegség után hunyt el Morvay Péter, aki a HVG-n is publikált.","shortLead":"Súlyos betegség után hunyt el Morvay Péter, aki a HVG-n is publikált.","id":"20200302_Elhunyt_Morvay_Peter_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9114ebcd-4498-49f1-8fba-2f050229e723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109ea9f9-34cf-4238-8cdc-80d42bedf449","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Elhunyt_Morvay_Peter_ujsagiro","timestamp":"2020. március. 02. 14:37","title":"Meghalt Morvay Péter újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaszi idő mellett zivatarokra is számítani kell.","shortLead":"A tavaszi idő mellett zivatarokra is számítani kell.","id":"20200302_Kedden_akar_20_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022e396f-805a-4feb-9b0a-518cd01a34d8","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Kedden_akar_20_fok_is_lehet","timestamp":"2020. március. 02. 15:31","title":"Kedden akár 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253b5e86-ae1e-4e07-a835-ca432f0125f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha lesz, aki vigyáz a diákokra, akkor tanítási időn kívül sztrájkolhatnak a tanárok - ez a kormány ajánlata a pedagógusoknak.","shortLead":"Ha lesz, aki vigyáz a diákokra, akkor tanítási időn kívül sztrájkolhatnak a tanárok - ez a kormány ajánlata...","id":"20200302_Tanitas_utan_engedne_a_kormany_sztrajkolni_a_tanarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=253b5e86-ae1e-4e07-a835-ca432f0125f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a98f636-b1e1-44c2-a2f3-17b07f712264","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Tanitas_utan_engedne_a_kormany_sztrajkolni_a_tanarokat","timestamp":"2020. március. 02. 07:40","title":"Tanítás után engedné a kormány sztrájkolni a tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]