[{"available":true,"c_guid":"145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft tényleg kivezetné az élő csempéket a Windows 10-ből, de hivatalosan még nem született döntés.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft tényleg kivezetné az élő csempéket a Windows 10-ből, de hivatalosan még nem született...","id":"20200304_microsoft_windows_10_start_menu_elo_csempek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21ef9c1-0cec-495f-97b4-0acf0f959504","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_microsoft_windows_10_start_menu_elo_csempek","timestamp":"2020. március. 04. 15:03","title":"Átalakítaná a Start menüt a Microsoft, így nézhet ki az új változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd manufaktúra első, akár családi autóként is használható típusa 2 másodpercnél rövidebb idő alatt tudja le a 0-100-as sprintet. ","shortLead":"A svéd manufaktúra első, akár családi autóként is használható típusa 2 másodpercnél rövidebb idő alatt tudja le...","id":"20200304_3_hengeres_es_1700_loeros_4_szemelyes_sportkocsival_sokkol_a_koenigsegg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5489b41-2755-4a2c-be00-a2cdbadb0775","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_3_hengeres_es_1700_loeros_4_szemelyes_sportkocsival_sokkol_a_koenigsegg","timestamp":"2020. március. 04. 11:21","title":"3 hengeres és 1700 lóerős 4 személyes sportkocsival sokkol a Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4","c_author":"Sidó Árpád","category":"vilag","description":"Alkotmányos többséggel rendelkező négypárti koalíciót szeretne tető alá hozni a hétvégi szlovákiai parlamenti választás győztese, Igor Matovič. A magát most az ország kulcsát tartó, Alízként a Csodaországban érző jobboldali populista pártvezért váratlanul érte a bődületes siker, de a korábban a magyarellenes kirohanásairól is ismert politikus pár nappal az eredmények ismertetése után már szokatlanul pragmatikusan nyilatkozik. Még az is elképzelhető róla, hogy a voksoláson leszerepelt kisebbségek felé is képes lesz gesztusokra, ahogy az is, hogy Orbán Viktor politikáját kevésbé fogja szapulni. Cikkünk szerzője a Paraméter.sk belpolitikai rovatvezetője.","shortLead":"Alkotmányos többséggel rendelkező négypárti koalíciót szeretne tető alá hozni a hétvégi szlovákiai parlamenti választás...","id":"20200303_szlovakia_valasztas_kormanyalakitas_mkp_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf707de-6913-4215-b282-ee9b68c8feb4","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_szlovakia_valasztas_kormanyalakitas_mkp_hid","timestamp":"2020. március. 03. 15:20","title":"Magyarellenes kirohanások után – mi várható a leendő szlovák miniszterelnöktől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81ab904-cbb3-48d1-a094-a37da7be03a9","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Hiába hirdette meg klímavédelmi programjában Orbán Viktor, hogy 2022-től már csak az elektromos autóbuszok vásárlását támogatja az állam, a nagyvárosoknak azután is inkább megéri majd dízelbuszokat vásárolni. Ráadásul a hazai e-busz gyártók jelenleg képtelenek lennének teljesíteni a kormányzati ígéreteket.","shortLead":"Hiába hirdette meg klímavédelmi programjában Orbán Viktor, hogy 2022-től már csak az elektromos autóbuszok vásárlását...","id":"20200302_Nemzeti_villanybuszgyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f81ab904-cbb3-48d1-a094-a37da7be03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87498368-65fd-47a8-b251-399d95c13aa1","keywords":null,"link":"/360/20200302_Nemzeti_villanybuszgyartas","timestamp":"2020. március. 04. 07:00","title":"Széles Gábor is jól járhat, ha egyszer tényleg lesz nemzeti villanybuszgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hat férfi Szlovákiából importált tejet, adót viszont nem fizettek az áru után.","shortLead":"Hat férfi Szlovákiából importált tejet, adót viszont nem fizettek az áru után.","id":"20200303_Ketmilliard_forintnyi_afat_csalt_el_egy_bunszovetkezet_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5557752-2e08-42fc-a5ed-315da75238cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Ketmilliard_forintnyi_afat_csalt_el_egy_bunszovetkezet_Szegeden","timestamp":"2020. március. 03. 15:55","title":"Kétmilliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszövetkezet Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31557703-ae0a-4b7a-a852-e9c0767bfb62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A főpróbát ezúttal nézők nélkül tartják meg, az ünnepségre pedig csak minimális akkreditációt biztosítanak.","shortLead":"A főpróbát ezúttal nézők nélkül tartják meg, az ünnepségre pedig csak minimális akkreditációt biztosítanak.","id":"20200303_Csak_kevesen_lathatjak_a_helyszinen_az_olimpiai_lang_meggyujtasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31557703-ae0a-4b7a-a852-e9c0767bfb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d121b29-1660-468c-baf4-84ee2e0de9da","keywords":null,"link":"/sport/20200303_Csak_kevesen_lathatjak_a_helyszinen_az_olimpiai_lang_meggyujtasat","timestamp":"2020. március. 03. 18:09","title":"Csak kevesen láthatják a helyszínen az olimpiai láng meggyújtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2732e90-5634-4719-933a-e0275228237c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legnagyobb német autókiállítás 70 év után kerül új helyre.","shortLead":"A legnagyobb német autókiállítás 70 év után kerül új helyre.","id":"20200304_Munchenbe_koltozik_a_Frankfurti_Autoszalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2732e90-5634-4719-933a-e0275228237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270829f7-6e98-4129-8dce-4e14d57f1965","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Munchenbe_koltozik_a_Frankfurti_Autoszalon","timestamp":"2020. március. 04. 08:59","title":"Münchenbe költözik a Frankfurti Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A K2-18b nevű exobolygó több dolog miatt is érdekes. Az egyik, hogy eső esik rajta, igaz, a csapadék soha nem éri el a földfelszínt.","shortLead":"A K2-18b nevű exobolygó több dolog miatt is érdekes. Az egyik, hogy eső esik rajta, igaz, a csapadék soha nem éri el...","id":"20200304_k2_18b_exobolygo_kepler_urtavcso_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28964b7-b9eb-4637-a589-6f536f4a9a67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_k2_18b_exobolygo_kepler_urtavcso_eso","timestamp":"2020. március. 04. 08:03","title":"Van egy bolygó a \"közelben\", ahol néha eső esik, majdnem úgy, ahogy a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]