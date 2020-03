Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15903182-aacc-43cd-99db-77b0ab0768ed","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Több konfliktus is láthatóvá vált a fővárosi önkormányzati világban, amely amúgy a sokszínű Fidesz-ellenes erők kísérleti terepének és egyben vizsgamunkájának is tekinthető egy későbbi kormányzásra készülve. Karácsony és a DK egy színházigazgatói kinevezés miatt, a Momentum és az MSZP egy kerületi képviselői mandátumon kapott össze legutóbb. ","shortLead":"Több konfliktus is láthatóvá vált a fővárosi önkormányzati világban, amely amúgy a sokszínű Fidesz-ellenes erők...","id":"202010__mit_kivan_adk__aszinfalak_mogott__eroproba__fovarosi_nagycirkusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15903182-aacc-43cd-99db-77b0ab0768ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0232bf-fdd3-4456-abd0-ad5b3f857036","keywords":null,"link":"/360/202010__mit_kivan_adk__aszinfalak_mogott__eroproba__fovarosi_nagycirkusz","timestamp":"2020. március. 05. 13:00","title":"Fővárosi Nagycirkusz: ellenzéki artisták és erőművészek feszülnek egymásnak Budapesten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy budapesti autós nem adta meg az elsőbbséget a gyalogátkelőhelynél.","shortLead":"Egy budapesti autós nem adta meg az elsőbbséget a gyalogátkelőhelynél.","id":"20200305_A_zebran_gazoltak_halalra_egy_ferfit_Keszthelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a31e4f-c153-471f-b826-e5a82483530d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_A_zebran_gazoltak_halalra_egy_ferfit_Keszthelyen","timestamp":"2020. március. 05. 08:56","title":"A zebrán gázoltak halálra egy férfit Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c510a17-49cc-4f05-bf1f-dd9c5a6aa702","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sanders és Biden maradt csak versenyben.","shortLead":"Sanders és Biden maradt csak versenyben.","id":"20200305_Elizabeth_Warren_is_bedobta_a_torolkozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c510a17-49cc-4f05-bf1f-dd9c5a6aa702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8972591-0542-4956-a13a-d9b844884e84","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Elizabeth_Warren_is_bedobta_a_torolkozot","timestamp":"2020. március. 05. 17:09","title":"Elizabeth Warren is bedobta a törölközőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeef1ad8-83cc-4d77-9817-970a84b449c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég bemutatta éves eredményeit, mi is ott voltunk.","shortLead":"A cég bemutatta éves eredményeit, mi is ott voltunk.","id":"20200304_Nem_fel_a_koronavirustol_a_Lego_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeef1ad8-83cc-4d77-9817-970a84b449c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea744a3-48da-45cb-a519-18e966bb82a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_Nem_fel_a_koronavirustol_a_Lego_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2020. március. 04. 13:15","title":"Nem fél a koronavírustól a Lego, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Egyre vörösebb a világtérkép, ahogy továbbra is megállíthatatlanul terjed a világjárvány. Interaktív infografikán mutatjuk be, hogy eddig merre terjedt és hány áldozatot szedett a vuhani koronavírus.","shortLead":"Egyre vörösebb a világtérkép, ahogy továbbra is megállíthatatlanul terjed a világjárvány. Interaktív infografikán...","id":"20200304_vuhani_koronavirus_fertozesek_halalesetek_interaktv_terkep_infografika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f8a184-9d97-4b7c-96ae-b699e1c66aee","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_vuhani_koronavirus_fertozesek_halalesetek_interaktv_terkep_infografika","timestamp":"2020. március. 04. 17:05","title":"Naponta 80 halott, 2000 új fertőzött – interaktív térképen a járvány világhódító útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30537fb3-7434-45a5-944f-90bde3da0329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ronaldinho okmányát még 2018-ban vonták be, mert nem fizetett be egy bírságot.","shortLead":"Ronaldinho okmányát még 2018-ban vonták be, mert nem fizetett be egy bírságot.","id":"20200305_ronaldinho_hamis_utlevel_paraguay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30537fb3-7434-45a5-944f-90bde3da0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8af074-9729-470e-913c-a40b48f90901","keywords":null,"link":"/elet/20200305_ronaldinho_hamis_utlevel_paraguay","timestamp":"2020. március. 05. 11:20","title":"Hamis útlevél miatt állították elő Ronaldinhót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezhető.","shortLead":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezhető.","id":"20200303_Koronavirus_34_szazalekos_a_halalozasi_arany_a_WHO_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e17376-8749-4b5b-aca5-a345c80d8ea8","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Koronavirus_34_szazalekos_a_halalozasi_arany_a_WHO_szerint","timestamp":"2020. március. 03. 19:32","title":"Koronavírus: 3,4 százalékos a halálozási arány a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két év alatt csupán 18 millió forintot sikerült behajtani a választásokon induló kamujelöltektől.","shortLead":"Két év alatt csupán 18 millió forintot sikerült behajtani a választásokon induló kamujelöltektől.","id":"20200304_Alig_sikerult_valamit_behajtani_a_kamupartoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9086a333-ff81-4aae-a60b-2d419e85d928","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Alig_sikerult_valamit_behajtani_a_kamupartoktol","timestamp":"2020. március. 04. 14:09","title":"Alig sikerült valamit behajtani a kamupártoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]