[{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 250 koronavírussal fertőzött embert regisztráltak az USA-ban, s a betegek közül eddig tizennégyen haltak meg. A szakértők szerint a fertőzöttek száma jóval magasabb lehet, a legrosszabb helyzet az északnyugaton lévő Washington államban van, ahol tíz emberéletet követelt a kór. A járvány terjedését segítheti, hogy sok amerikai nem tudja kifizetni a magas kezelési költségeket, s ezért inkább el sem megy orvoshoz. A nyerészkedők közben pofátlan magasságba emelik a védőeszközök árát. ","shortLead":"Már több mint 250 koronavírussal fertőzött embert regisztráltak az USA-ban, s a betegek közül eddig tizennégyen haltak...","id":"20200307_Trump_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f88421-ffa4-4204-a74f-beb5a51ea531","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Trump_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 07. 07:00","title":"Trump már megtalálta a bűnbakot az amerikai vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fb2ec0-8b9e-4105-8bfe-3808aead3579","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden ötödik európai zajszennyezéstől, egy olyan problémától szenved, amely az utóbbi években egyre jelentősebbé válik a megnövekedett közúti forgalom és az urbanizáció következtében – állapította meg egy vezető európai környezetvédelmi szervezet. A Magyarországra vonatkozó adatok még egészen barátságosnak tűnnek.","shortLead":"Minden ötödik európai zajszennyezéstől, egy olyan problémától szenved, amely az utóbbi években egyre jelentősebbé válik...","id":"20200307_zajszennyezes_hatasa_europa_magyar_adatok_eea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22fb2ec0-8b9e-4105-8bfe-3808aead3579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec10e81c-5290-48d1-b703-cb57576500f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_zajszennyezes_hatasa_europa_magyar_adatok_eea","timestamp":"2020. március. 07. 08:03","title":"Rosszul alszanak, a szívük sem az igazi: hány magyar életét keseríti meg a zajszennyezés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több intézkedés is életbe lépett a Pécsi Tudományegyetemen a koronavírus miatt. Utazási tilalmat rendeltek el a dolgozóknak, az egyetem programjait pedig sorra mondják le.","shortLead":"Több intézkedés is életbe lépett a Pécsi Tudományegyetemen a koronavírus miatt. Utazási tilalmat rendeltek el...","id":"20200306_Teljes_kulfoldi_utazasi_tilalmat_rendeltek_el_a_pecsi_egyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6242731a-a2db-4f46-9a8c-d8c049181b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Teljes_kulfoldi_utazasi_tilalmat_rendeltek_el_a_pecsi_egyetemen","timestamp":"2020. március. 06. 17:09","title":"Teljes külföldi utazási tilalmat rendeltek el a pécsi egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378a05bc-c2cf-45af-929d-888c0ad4e7a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongók, elő a zsebkendőkkel!","shortLead":"Rajongók, elő a zsebkendőkkel!","id":"20200306_Doki_es_Marty_ujra_egyutt__egyutt_fotozkodtak_a_Vissza_a_jovobe_megoregedett_sztarjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=378a05bc-c2cf-45af-929d-888c0ad4e7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9873eae-867c-4288-a169-5386de3c14a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Doki_es_Marty_ujra_egyutt__egyutt_fotozkodtak_a_Vissza_a_jovobe_megoregedett_sztarjai","timestamp":"2020. március. 06. 12:09","title":"Doki és Marty újra együtt – közösen fotózkodtak a Vissza a jövőbe sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő csoport.\r

","shortLead":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő...","id":"20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54ac52-a611-4e4b-8f11-84148529e3f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","timestamp":"2020. március. 06. 06:13","title":"Megkezdődött a tűzszünet Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b47a61d-158f-4e71-9680-e77b39f44920","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. ","shortLead":"A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. ","id":"202010_koncert__uj_zenei_eroszak_esterhazy_peter__vajda_gergely_fuharosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b47a61d-158f-4e71-9680-e77b39f44920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a689c4cd-fa94-41b2-b612-bb363f929c9d","keywords":null,"link":"/360/202010_koncert__uj_zenei_eroszak_esterhazy_peter__vajda_gergely_fuharosok","timestamp":"2020. március. 06. 10:00","title":"Zenét követelt Esterházy egyik kultikus műve, megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ee1f5-7710-4f10-992c-efa25213b416","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Más nemzetközi sporteseményekhez hasonlóan zárt kapuk mögött rendezik meg péntektől vasárnapig a budapesti WestEnd férfi és női párbajtőr Grand Prix-t a Ludovika Arénában.","shortLead":"Más nemzetközi sporteseményekhez hasonlóan zárt kapuk mögött rendezik meg péntektől vasárnapig a budapesti WestEnd...","id":"20200306_vivo_grand_prix_budapest_zart_kapus_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c26ee1f5-7710-4f10-992c-efa25213b416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f757dd8-1275-4964-94f0-8d6893a1d707","keywords":null,"link":"/sport/20200306_vivo_grand_prix_budapest_zart_kapus_verseny","timestamp":"2020. március. 06. 10:01","title":"Nem engedik be a nézőket a budapesti párbajtőr-nagydíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államtitkár elmondta, mit jelent neki nőnek lenni. Természetesen az anyaságot.","shortLead":"Az államtitkár elmondta, mit jelent neki nőnek lenni. Természetesen az anyaságot.","id":"20200307_Novak_Katalin_nem_kap_viragot_nonapra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3392a0-cfb1-4297-bdc2-65f417aeecad","keywords":null,"link":"/elet/20200307_Novak_Katalin_nem_kap_viragot_nonapra","timestamp":"2020. március. 07. 07:20","title":"Novák Katalin nem kap virágot nőnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]