[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két kamion összeütközött a 42-es számú főúton Püspökladány és Báránd között szombat délután.","shortLead":"Két kamion összeütközött a 42-es számú főúton Püspökladány és Báránd között szombat délután.","id":"20200307_Kamionok_balesete_miatt_lezartak_a_42es_foutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f89bda1-720c-4b03-9c00-aed9fda2c8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Kamionok_balesete_miatt_lezartak_a_42es_foutat","timestamp":"2020. március. 07. 15:22","title":"Kamionok balesete miatt lezárták a 42-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","shortLead":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","id":"20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0433ea-1b9a-4a28-b6d0-0e8564c0d525","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","timestamp":"2020. március. 06. 14:34","title":"Világháborús bombák kerülhettek elő a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2723e3f1-460a-4c98-9711-1ed6a71b031e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annyira szűk piaca lenne brutális áron egy ilyen modellnek, hogy nagyon ritka, hogy hasonló formájú autóval rukkol ki egy autómárka. ","shortLead":"Annyira szűk piaca lenne brutális áron egy ilyen modellnek, hogy nagyon ritka, hogy hasonló formájú autóval rukkol ki...","id":"20200307_A_BMW_M8_kombija_biztosan_nem_lesz_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2723e3f1-460a-4c98-9711-1ed6a71b031e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7ce857-859b-4bba-8213-580047d2d803","keywords":null,"link":"/cegauto/20200307_A_BMW_M8_kombija_biztosan_nem_lesz_valosag","timestamp":"2020. március. 08. 08:58","title":"A BMW M8 kombija biztosan nem lesz valóság, pedig egészen különleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár egészségügyi illetékesek vasárnap négy fertőzöttről adtak hírt.\r

","shortLead":"A bolgár egészségügyi illetékesek vasárnap négy fertőzöttről adtak hírt.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_bulgaria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59460cc-734a-4004-9e35-ef96cef91535","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_bulgaria","timestamp":"2020. március. 08. 11:44","title":"Bulgáriában is felütötte a fejét a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt túlkínálat alakul ki a kőolajpiacon, zuhannak az árak. Az OPEC a kitermelés visszafogását javasolta, ebbe Moszkva nem ment bele.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt túlkínálat alakul ki a kőolajpiacon, zuhannak az árak. Az OPEC a kitermelés visszafogását...","id":"20200306_Tovabb_zuhanhatnak_az_uzemanyagarak_Moszkva_nem_fogja_vissza_az_olajtermelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a941a34-0936-42c2-b0da-802c7dbb508f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Tovabb_zuhanhatnak_az_uzemanyagarak_Moszkva_nem_fogja_vissza_az_olajtermelest","timestamp":"2020. március. 06. 16:56","title":"Tovább zuhanhatnak az üzemanyagárak, Moszkva nem fogja vissza az olajtermelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Slusszpoén: a cég nem Mészáros Lőrinc tulajdona.","shortLead":"Slusszpoén: a cég nem Mészáros Lőrinc tulajdona.","id":"20200307_zoldseg_gyumolcsfeldolgozo_bovites_unios_tamogatas_hfi_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc4f1da-52fc-4c01-8753-3ed61ae447eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200307_zoldseg_gyumolcsfeldolgozo_bovites_unios_tamogatas_hfi_kft","timestamp":"2020. március. 07. 16:51","title":"Rengeteg pénz megy egy magyar zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti japán nagykövetség szerint a csütörtökön a belvárosi Kálvin térről köhögés miatt begyűjtött 16 japán turista egyike sem szenved koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"A budapesti japán nagykövetség szerint a csütörtökön a belvárosi Kálvin térről köhögés miatt begyűjtött 16 japán...","id":"20200307_Nem_a_koronavirustol_kohogtek_a_Kalvin_terrol_begyujtott_japan_turistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8742a9c7-50f4-4dd9-8853-d03fefcdf0a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Nem_a_koronavirustol_kohogtek_a_Kalvin_terrol_begyujtott_japan_turistak","timestamp":"2020. március. 07. 12:50","title":"Nem a koronavírustól köhögtek a Kálvin térről begyűjtött japán turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]