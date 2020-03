Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

","id":"20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf71cd-d925-4127-a298-8a4c6dfae761","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. március. 07. 20:29","title":"Román állampolgár az érdi gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki azt hitte volna, hogy véletlen, az tévedett. Nemsokára jön a párt TikTok-oldala. ","shortLead":"Ha valaki azt hitte volna, hogy véletlen, az tévedett. Nemsokára jön a párt TikTok-oldala. ","id":"20200308_Szanyi_tudatos_az_ISZOM","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a5efb5-a59b-428b-a183-6222f7f5230e","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Szanyi_tudatos_az_ISZOM","timestamp":"2020. március. 08. 14:40","title":"Szanyi Tibor: Tudatos az ISZOM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy hárommillió forintos kárt okozott.

","shortLead":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy...","id":"20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b363e1b4-42a3-413c-bd75-2c3c0ab1caa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","timestamp":"2020. március. 07. 14:16","title":"Újabb reptéri szarkákat fogtak - most éppen a vásárlók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8200163-2798-4971-ba01-6373bf6aabee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyomozók megfejtették, hogy ő rejtőzik a maszk mögött. ","shortLead":"A nyomozók megfejtették, hogy ő rejtőzik a maszk mögött. ","id":"20200308_Arato_Andras_azaz_Hide_The_Pain_Harold_volt_az_RTL_Klub_Szornyecskeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8200163-2798-4971-ba01-6373bf6aabee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7489838-95a4-4a40-a40c-483cd3ea3876","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Arato_Andras_azaz_Hide_The_Pain_Harold_volt_az_RTL_Klub_Szornyecskeje","timestamp":"2020. március. 08. 21:43","title":"Arató András, azaz Hide The Pain Harold volt az RTL Klub Szörnyecskéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak egészségügyi dolgozóit is arra kérik: lehetőség szerint ne utazzanak el - hangzott el az operatív törzs vasárnapi ülését követő tájékoztatón. Az irániak - úgy tűnik - nem tűrik jól a karantént, Észak-Olaszországból pedig nem fogad Magyarország több járatot. ","shortLead":"A kórházak egészségügyi dolgozóit is arra kérik: lehetőség szerint ne utazzanak el - hangzott el az operatív törzs...","id":"20200308_Operativ_torzs_sajtotajekoztatoja_0308","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2954b7-98f4-47ce-b59a-b14fbfb379a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Operativ_torzs_sajtotajekoztatoja_0308","timestamp":"2020. március. 08. 15:59","title":"Látogatási tilalmat kér a kormány minden kórházban és idősotthonban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef51d3a9-fb1d-46bd-bea7-cb6da42fc5b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Romániában betiltották az ezer fősnél nagyobb tömegrendezvényeket, ezért a Facebookon adott koncertet Falusi Mariann.","shortLead":"Romániában betiltották az ezer fősnél nagyobb tömegrendezvényeket, ezért a Facebookon adott koncertet Falusi Mariann.","id":"20200308_koronavirus_falusi_mariann_csikszereda_koncert_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef51d3a9-fb1d-46bd-bea7-cb6da42fc5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c8f6d4-3ec5-44ae-bd89-567185af3151","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_koronavirus_falusi_mariann_csikszereda_koncert_facebook","timestamp":"2020. március. 08. 22:20","title":"A vírus miatt lefújták a koncertjét, a Facebookon zenélt Falusi Mariann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti japán nagykövetség szerint a csütörtökön a belvárosi Kálvin térről köhögés miatt begyűjtött 16 japán turista egyike sem szenved koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"A budapesti japán nagykövetség szerint a csütörtökön a belvárosi Kálvin térről köhögés miatt begyűjtött 16 japán...","id":"20200307_Nem_a_koronavirustol_kohogtek_a_Kalvin_terrol_begyujtott_japan_turistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8742a9c7-50f4-4dd9-8853-d03fefcdf0a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Nem_a_koronavirustol_kohogtek_a_Kalvin_terrol_begyujtott_japan_turistak","timestamp":"2020. március. 07. 12:50","title":"Nem a koronavírustól köhögtek a Kálvin térről begyűjtött japán turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja komolyan venni a bokszolást, iskolába jár és dolgozik is. Emellett barátnőjével sem konfliktusoktól mentes a kapcsolata. Gettó Balboa, második rész. ","shortLead":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja...","id":"20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277d78ea-83d0-4ff2-a716-6d043c19f571","keywords":null,"link":"/360/20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","timestamp":"2020. március. 07. 19:00","title":"Doku360: \"Ne engedd meg azt a luxust, hogy középszerű bokszolónak mondjanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]