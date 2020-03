Stephen Kinget elkeseríti, hogy a Hachette Book Group nem adja ki Woody Allen életrajzi könyvét. Mint mondja, nem érdekli Allen személye, az aggasztja, „Ki kap legközelebb szájkosarat?”

King a Twitteren azt írta: „Ha azt gondolod róla, hogy pedofil, ne vedd meg a könyvét. Ne nézd meg a filmjeit. Ne menj el meghallgatni, amikor jazzt játszik a Carlyle-ban. Szavazz a pénztárcáddal… itt Amerikában így szoktuk.”

Több brit szerző is helyteleníti Hachette Book Group (HBG) kiadó döntését. Jo Glanville, aki a szólásszabadság állapotát vizsgáló Index on Censorship szervezet és az azt kiadó, azonos című folyóirat díjnyertes szerkesztője, az Observeren megjelent cikkében azt írja: félelmetesnek tartja, hogy „egy tömeg, akármilyen kicsi és olvasott, hatalmat gyakorol minden számon kérhetőség, eljárás és jóvátétel nélkül.”

Woody Allen Apropos of Nothing című önéletírása április 7-én került volna a boltokba, ám a kiadó végül elállt a mű publikálásától, miután a cég New York-i irodájának munkatársai azzal tiltakoztak a könyv megjelentetése ellen, hogy sztrájkolni kezdtek.

Woody Allent 1992-ben megvádolták azzal, hogy szexuálisan molesztálta örökbefogadott lányát, az akkor hétéves Dylan Farrow-t. A lány 2014-ben nyílt levélben is megismételte a vádakat, amelyeket Allen viszont tagad. Az ügyben két vizsgálat is indult, de az Oscar-díjas rendező ellen soha nem emeltek vádat.

Allen fia, Ronan Farrow, akinek tavaly októberben jelent meg könyve a kiadónál, múlt szerdai nyilatkozatában erősen elítélte, hogy a HBG publikálja apja művét. A könyv kiadásának visszavonásról a cég szóvivője azt nyilatkozta: „A döntés, hogy elálljunk Mr. Allen könyvének kiadásától, nehéz volt. Mi itt a HBG kiadói csoportnál nagyon komolyan vesszük a kapcsolatunkat a szerzőinkkel, és nem könnyen dobunk el könyveket. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy különféle hangok és ellentétes nézőpontok is hangot kapjanak.”

Közben egy francia kiadó bejelentkezett az Allen-memoárért. Az Éditions Stock vezérigazgatója, Manuel Carcassone mindent meg szeretne tenni a könyv kiadása érdekében, de mivel a jogokat újra Woody Allen birtokolja, „végülis, legyünk őszinték, egyedül ő fog dönteni” – mondja Carcassone.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: