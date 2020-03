Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be8cd768-58c6-4111-b491-e30312502cbd","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Elértük azt az iráni diákot, aki csütörtök este hagyta el a Szent László kórházat, miután gyógyultnak nyilvánították. Azt mondta, interneten fog vásárolni, és alig várja, hogy a felesége is hazajöjjön a kórházból, ő ugyanis még a karanténban maradt. A 14 nap leteltével is vigyáznia kell magára: az, hogy egyszer már átesett a fertőzésen, nem jelenti, hogy nem betegedhet meg újra. ","shortLead":"Elértük azt az iráni diákot, aki csütörtök este hagyta el a Szent László kórházat, miután gyógyultnak nyilvánították...","id":"20200312_gyogyult_beteg_Iran_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be8cd768-58c6-4111-b491-e30312502cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade9bc3c-7f31-4c08-9841-c4142c8d75c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_gyogyult_beteg_Iran_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 20:19","title":"Taxival, kesztyűben és maszkban ment haza az első gyógyult magyarországi koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény júniusban lesz. ","shortLead":"A rendezvény júniusban lesz. ","id":"20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda8caa0-d504-4b10-abe3-eb3efb1f46f0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","timestamp":"2020. március. 12. 17:55","title":"Elhalasztják a HVG Extra Pszichológia Szalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","shortLead":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","id":"20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc85b34-b8fe-4b33-a5d7-673f7f52379c","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","timestamp":"2020. március. 11. 16:56","title":"Megütötte tanárát egy 17 éves fiú, felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c165b97b-355d-488a-82a3-2ca925963afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem vállalta, botrány lett belőle. A színész az eset után sírva rohant ki az utcára. ","shortLead":"Nem vállalta, botrány lett belőle. A színész az eset után sírva rohant ki az utcára. ","id":"20200312_Telekes_Peternek_lekvart_kellett_volna_kinyalnia_Eszenyi_Eniko_hona_alol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c165b97b-355d-488a-82a3-2ca925963afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938791ce-29dc-4f17-8bf3-e32b4a78a804","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Telekes_Peternek_lekvart_kellett_volna_kinyalnia_Eszenyi_Eniko_hona_alol","timestamp":"2020. március. 12. 11:52","title":"Lekvárt kellett volna kinyalnia Eszenyi Enikő hóna alól Telekes Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","shortLead":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","id":"20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f86aab-058f-4584-aca3-87ae43310b31","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","timestamp":"2020. március. 12. 17:50","title":"Kéthetes karantén vár az USA-ban az Európából visszaérkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61de3921-3083-4e00-bd23-1ff90898bc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy műhold-konstellációk csillagászati kutatásokra gyakorolt hatását vizsgálta az Európai Déli Obszervatórium (ESO).","shortLead":"A nagy műhold-konstellációk csillagászati kutatásokra gyakorolt hatását vizsgálta az Európai Déli Obszervatórium (ESO).","id":"20200311_eso_vizsgalata_spacex_amazon_oneweb_muhold_konstellaciok_hatasa_csillagaszati_kutatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61de3921-3083-4e00-bd23-1ff90898bc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c4dd5-286c-4404-b229-d0186f3de6ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_eso_vizsgalata_spacex_amazon_oneweb_muhold_konstellaciok_hatasa_csillagaszati_kutatasok","timestamp":"2020. március. 11. 11:03","title":"Egyre több a műhold, látunk-e majd valamit, ha felnézünk a csillagos égre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes azt is kérte, misézzenek gyakrabban.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes azt is kérte, misézzenek gyakrabban.","id":"20200312_Tobb_miset_kozvetit_a_kozmedia__megfogadtak_Semjen_Zsolt_tanacsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5864ba0c-1170-4745-b05c-2efd4a593410","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Tobb_miset_kozvetit_a_kozmedia__megfogadtak_Semjen_Zsolt_tanacsat","timestamp":"2020. március. 12. 12:59","title":"Megfogadták Semjén Zsolt tanácsát: több misét közvetít a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznők szerint egyáltalán nem tapasztalható az a jó hangulat, amiről az igazgató beszélt.","shortLead":"A színésznők szerint egyáltalán nem tapasztalható az a jó hangulat, amiről az igazgató beszélt.","id":"20200312_vigszinhaz_halasz_borcsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d310a8-e8cc-48c5-b17a-32baffd2a5eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_vigszinhaz_halasz_borcsok","timestamp":"2020. március. 12. 21:25","title":"„Abban a pillanatban felállok, ha ő lesz az igazgató” - Börcsök Enikő és Halász Judit is megszólalt Eszenyiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]