[{"available":true,"c_guid":"72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron bejelentésében hangsúlyozta: háborúban vannak. ","shortLead":"Emmanuel Macron bejelentésében hangsúlyozta: háborúban vannak. ","id":"20200316_Macron_koronavirus_Franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc455703-d7d7-48dc-ae50-66ccef65fbbb","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Macron_koronavirus_Franciaorszag","timestamp":"2020. március. 16. 21:07","title":"Franciaországban kijárási korlátozások lépnek életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hirtelen döntés értelmében vasárnap éjfélig teljesen ki kellett üríteniük a kollégiumi szobákat az egyetemistáknak, főiskolásoknak. Van, akinek nincs hová menni. A Schönherz kollégiumnál forgattunk vasárnap.","shortLead":"Egy hirtelen döntés értelmében vasárnap éjfélig teljesen ki kellett üríteniük a kollégiumi szobákat az egyetemistáknak...","id":"20200315_Igy_koltoztek_ki_a_Schonherz_kollegistai__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36216d05-5fc7-473e-a242-d9d38c48ae82","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Igy_koltoztek_ki_a_Schonherz_kollegistai__video","timestamp":"2020. március. 15. 15:43","title":"\"Kicsit hülyén jött ki, hogy ilyen hirtelen kell ezt az egészet meglépni\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek, szórakozóhelyek, színházak és bárok bezárását rendelte el helyi idő szerint vasárnap.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek...","id":"20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e870cd-9eb7-42cb-a46f-edce3db9646f","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","timestamp":"2020. március. 16. 05:23","title":"Megáll az élet New Yorkban is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286b46fc-0d23-410a-a598-6ad2bbe2a16d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közösségi oldalának sikerén felbuzdulva terjeszkedik az Újságmúzeum alapítója, Sal Endre. ","shortLead":"Közösségi oldalának sikerén felbuzdulva terjeszkedik az Újságmúzeum alapítója, Sal Endre. ","id":"202011_ujsagmuzeum_online_nepszeruseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286b46fc-0d23-410a-a598-6ad2bbe2a16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f70a52-f0ed-4790-986e-38e0290b364a","keywords":null,"link":"/360/202011_ujsagmuzeum_online_nepszeruseg","timestamp":"2020. március. 16. 10:00","title":"Kulturális misszióból üzlet lehet az Újságmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates még 2018 májusában beszélt arról, hogy a világ kormányai nem veszik elég komolyan a járványokat.","shortLead":"Bill Gates még 2018 májusában beszélt arról, hogy a világ kormányai nem veszik elég komolyan a járványokat.","id":"20200317_bill_gates_bill_and_melinda_gates_foundation_vilagjarvany_influenza_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffadefa-365c-4ac0-ad91-6acf61a7e1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_bill_gates_bill_and_melinda_gates_foundation_vilagjarvany_influenza_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 10:18","title":"Két éve már figyelmeztetett Bill Gates, hogy jöhet egy új világjárvány, és nagy baj lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a735f-9370-484a-96ea-af4924338478","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonytalanság uralkodik a kórházban, a megfigyeltek nem tudják, mikor mehetnek haza.","shortLead":"Bizonytalanság uralkodik a kórházban, a megfigyeltek nem tudják, mikor mehetnek haza.","id":"20200315_RTL_Hirado_kiabalas_feszultseg_a_karantenban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24a735f-9370-484a-96ea-af4924338478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269d9d0f-d42c-4df2-b2e9-55a1fa109125","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_RTL_Hirado_kiabalas_feszultseg_a_karantenban","timestamp":"2020. március. 15. 20:30","title":"RTL Híradó: kiabálás, feszültség a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","shortLead":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","id":"20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da707091-d42a-45d5-9414-dad9ad3e3a5e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","timestamp":"2020. március. 17. 11:27","title":"Már a társasházak is kiplakátolhatják, ha az épületben házi karantén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon is. Ez a beteg korábban nem szerepelt a hírekben.","shortLead":"Halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon is. Ez a beteg korábban nem szerepelt a hírekben.","id":"20200315_koronavirus_meghalt_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed99bcc-ff30-4830-8c3a-e965035fb92b","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_koronavirus_meghalt_halal","timestamp":"2020. március. 15. 13:36","title":"Meghalt a Szent László kórházban egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]